Новые показатели СФР по установлению скидок и надбавок к тарифу на травматизм

Для того чтобы установить скидку или надбавку к стандартному тарифу взносов на травматизм, СФР сравнивает показатели безопасности труда компании с основными показателями по видам экономической деятельности. Социальный фонд рассчитал такие показатели на 2024 год.

Тариф страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний

Тариф страховых взносов на травматизм устанавливает СФР. Показатель зависит от класса профессионального риска, который присваивается основному виду деятельности работодателя. Минимальное значение тарифа может составлять 0,2%, максимальное — 8,5%.

Всем компаниям требуется ежегодно подтверждать основной вид деятельности. В 2023 году организации должны были отправить документы в территориальный орган СФР до 17 апреля.

Индивидуальным предпринимателям не нужно подтверждать основной вид деятельности. СФР рассчитывает тариф исходя из вида деятельности, который указан при регистрации в ЕГРИП в качестве основного.

Выберите удобный сервис для отправки электронной отчетности — отчитывайтесь легко и без ошибок. 1С-Отчетность — это возможность сдавать отчеты прямо из интерфейса учетной программы 1С:Предприятие. Не придется предварительно выгружать отчет на сторонние ресурсы. Можно работать на ПК или в браузере. Сервис содержит только актуальные формы отчетов. Астрал Отчет 5.0 — сдавайте отчетность с любого ПК без привязки к рабочему месту и переноса базы. Умный редактор отчетов поможет заполнить каждое поле в форме. Группа компаний в одном окне и нулевая отчетность для компаний, которые не ведут деятельность. Астрал Отчет 4.5 — это сервис для сдачи отчетности и ЭДО. Базы данных хранятся на ПК, а не в облаке. Удобный документооборот с контрагентами прямо из сервиса для сдачи отчетности.

Как устанавливают скидку и надбавку к тарифу страховых взносов на травматизм

Взносы на травматизм рассчитываются исходя из страхового тарифа. СФР может применить к нему скидку или надбавку. Причем максимальный размер скидки или надбавки не может превышать 40% от установленного страхового тарифа.

Скидка или надбавка к тарифу устанавливается ежегодно на предстоящий год.

Ее конкретный размер определяется по итогам деятельности компании за предыдущие 3 года. Учитываются следующие показатели:

Количество страховых случаев у работодателя на 1 тыс. сотрудников.

Отношение страхового обеспечения к сумме взносов на травматизм.

Количество дней временной нетрудоспособности у работодателя на один несчастный случай. Исключение — случаи с летальным исходом.

На основании этих показателей принимается решение о назначении скидки или надбавки к страховому тарифу на травматизм. Их значение ежегодно меняется.

СФР определил значения показателей по видам экономической деятельности на 2024 год, проект приказа опубликован на едином портале для размещения проектов НПА.

Когда можно получить скидку на травматизм

Компания может претендовать на скидку к страховому тарифу, если одновременно выполняются условия:

Компания ведет свою деятельность не менее трех лет со дня регистрации до того года, когда рассчитывается скидка. В предыдущем году не было страховых случаев с летальным исходом. Исключение составляют случаи, когда виновными признали третьих лиц. Все показатели компании по травматизму ниже тех, которые СФР установил для отрасли. На момент подачи заявления у компании нет задолженности, пеней и штрафов по взносам на травматизм

Как рассчитывается скидка на травматизм

С 2023 года для расчета коэффициентов СФР учитывает данные о результатах проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) и медосмотров, которые включаются в форму ЕФС-1.

Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний содержатся в Разделе 2 отчета ЕФС-1.

Размер скидки рассчитывается по правилам и формуле, которые утверждены приказом Минтруда от 01.08.2012 №39н.

Формула расчета такая:

Тариф взносов на травматизм = Тариф, исходя из основного вида деятельности * (100% — Скидка %)

Выберите удобный сервис и сдавайте в СФР электронную отчетность: Сервис для тех, кто привык работать в программе 1С.

Отчетность для тех, кто выбирает свободу.

Сервис для тех, кто ценит постоянство и надежность. Обзор сервисов

Как получить скидку на травматизм

Скидка к тарифу на травматизм не устанавливается автоматически, ее предоставляют только в заявительном порядке.

Чтобы получить скидку к тарифу на следующий 2024 год, нужно представить в территориальный орган СФР заявление до 1 ноября 2023 года.

Социальный фонд еще не обновил форму заявления, пока можно воспользоваться формой, которую утвердил ФСС приказом от 25.04.2019 № 231.

Заявление можно подать через единый портал госуслуг, в клиентской службе СФР, по Почте России или в МФЦ.

СФР примет решение об установлении скидки или отказе до 1 декабря текущего года и направит ответ в течение пяти рабочих дней.

Когда установят надбавку на травматизм

СФР установит надбавку к тарифу по несчастным случаям, если показатели компании выше тех, которые установлены по отрасли.

Сдавайте электронную отчетность в контролирующие органы с помощью удобных сервисов сдачи отчетности. Сервисы содержат только актуальные формы, удобный интерфейс и бесплатная техподдержка.

Хотите подключить сервис для сдачи электронной отчетности? Различные сервисы для отправки отчетности в контролирующие органы Оставьте заявку и мы свяжемся с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: