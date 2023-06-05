Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга Астрал»

В рамках реализации проекта по применению Электронных перевозочных документов «Служба цифровой трансформации» ГУП «Мосгортранс» совместно со ГК «Астрал» на базе Северо-Восточного филиала ГУП «Мосгортранс» успешно осуществили первый в России рейс с применением электронного путевого листа (ЭПЛ).

Это первый пример применения новой технологии с момента утверждения правил обмена для электронного путевого листа 1 марта 2023 года (постановление Правительства №931 от 21.05.2022 «Правила обмена электронными перевозочными документами» с изменениями вступившими в силу от 01.03.2023).

В ходе проекта, специалисты ГК «Астрал» совместно со специалистами ГУП «Мосгортранс» в Северо-Восточном филиале оформили ЭПЛ для выпуска транспортного средства на линию с использованием сервиса «1С-ЭПД» в составе программного продукта «1С:Клиент ЭДО».

Решение на базе платформы «1С:Предприятие» позволило наиболее быстро и без существенных затрат выполнить все поставленные задачи и оформить первый электронный путевой лист в опытно-промышленной эксплуатации.

Первый в России ЭПЛ оформили с использованием сервиса «1С-ЭПД» на базе оператора ИС ЭПД АО «Калуга Астрал» (входит в Группу Компаний «Астрал»).

Применение ЭПЛ позволит:

автоматизировать ряд рутинных операций при оформлении выпуска транспортного средства;

автоматизировать сбор и анализ данных, содержащихся в документах;

сократить время выпуска транспорта в рейс;

повысить эффективность труда;

получить экономический эффект в виде сокращения себестоимости процесса документооборота.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас в Мосгортрансе испытывается сразу 3 варианта программного обеспечения от российских ИТ-компаний.

«Мы улучшаем условия труда наших сотрудников, ведь это напрямую влияет на качество обслуживания пассажиров. Применение электронных путевых листов ускорит выход водителей на маршрут, в год они сэкономят 2,5 дня своего времени. Кроме того, исчезнет необходимость тратить на документы 1,5 тонны бумаги в месяц. По итогам пилотного проекта планируем начать полный переход Мосгортранса на электронные путевые листы. Это соответствует задаче Мэра Москвы С. Собянина по интеграции новейших ИТ-решений в работу Московского транспорта» — добавил Максим Ликсутов.

«Внедрение и масштабирование цифровых технологий на транспорте позволит полностью отказаться от оформления перевозочных документов на бумаге. Применение Электронных перевозочных документов позволит не только систематизировать обмен данными, но и обеспечит Прозрачность бизнес-процессов, исключая ошибки ручного ввода и повышая безопасность на дорогах России» — Антон Шевченко, руководитель направления ЭПД ГК «Астрал».

«Использование электронного документооборота на транспорте — важнейший шаг к цифровизации транспортной системы страны. И мы рады, что платформа «1С:Предприятие» стала той основой, на которой развитие важной отрасли госуправления пойдет еще быстрее и эффективнее» — Борис Нуралиев, «1С».

Справка

ООО «Астрал-Софт» и АО «Калуга Астрал» в составе ГК «Астрал» с 1993 года занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения, а также решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса.

Фирма «1С» — крупнейший российский разработчик программных продуктов и сервисов для бизнеса. Решениями на базе собственной платформы «1С:Предприятие» пользуются более 1,5 млн компаний — от малого бизнеса до госкорпораций. Адаптацию продуктов «1С» под специфические задачи бизнеса осуществляют более 10 000 постоянных Партнеров в 25 странах.

ГУП «Мосгортранс» — основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов, в том числе 79 электробусных. Каждый день ими пользуются около 3 миллионов пассажиров.

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