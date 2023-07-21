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Электронные подписи

Квалифицированные электронные подписи можно будет получать за рубежом

Россияне, которые живут или работают за рубежом, уже к концу года смогут оформлять квалифицированную электронную подпись (КЭП). Проект находится в разработке у Минцифры и Россотрудничества. Электронная подпись будет выпускаться на защищенном USB-носителе и использоваться для сделок с недвижимостью, оформления кредитов и других целей.
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Квалифицированные электронные подписи можно будет получать за рубежом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Где будет действовать эксперимент

По сообщению «Известий» со ссылкой на слова генерального директора «РТ-Проектные технологии» Олега Менжинского, эксперимент с выдачей электронной подписи начнется с Белоруссии, а затем распространится еще на 7-9 стран. 

В Минцифры подтвердили, что, скорее всего, это будут другие государства ЕАЭС — Армения, Казахстан, Киргизия

Интерес к эксперименту проявили и другие страны, в том числе Египет и ОАЭ.

Кто будет выдавать КЭП

Предполагается, что получить квалифицированную электронную подпись на специальном токене граждане смогут в консульских учреждениях РФ на территории других стран, в которых откроются удостоверяющие центры. 

Если нужна неквалифицированная подпись

Что касается неквалифицированной электронной подписи (НЭП), то для ее выпуска понадобится только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и приложение «Госключ». 

В «Госключе» можно получить сертификат и выпустить электронную подпись, а после этого подписывать документы и проводить другие юридически значимые действия на площадках, интегрированных с приложением.

Правда, возможности подписи такого вида ограничены: по закону, использовать ее в случаях, где необходима квалифицированная подпись, не получится. А к таким случаям относятся оформление кредитов, сделок с недвижимостью, подача документов в суд, участие в торгах. 

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Чем отличается квалифицированная подпись от неквалифицированной

Для подписи электронных документов (проведения операций) в России действуют три вида подписей: простая, неквалифицированная и квалифицированная. 

Простая подпись может создаваться самостоятельно пользователем и применяется в банковских приложениях, на сайтах, в интернет-магазинах.

Неквалифицированная подпись представляет собой зашифрованный набор символов. Если контрагенты признают ее применение, то она имеет юридическую значимость. В таком случае подпись подходит для подписания накладных, договоров, кадровых документов, соглашений.

Квалифицированная подпись тоже создается с помощью криптографии, но требования к ней установлены государством и она имеет юридическую силу без дополнительных соглашений. Физическое лицо может ее получить только в аккредитованном Минцифры удостоверяющем центре. Используется для подписания любых документов в электронном формате, сдачи отчетности, оформления сделок.

А что с КЭП для организаций и ИП

В удостоверяющем центре «Основание» полагают, что в будущем выдачу электронных подписей можно будет распространить на руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность за границей, а также на иностранных граждан. 

По словам экспертов, трансграничная электронная подпись:

  • позволит российским гражданам решать целый комплекс вопросов без возвращения на родину, в том числе взаимодействовать с государством и контрагентами;

  • поможет наладить более тесные бизнес-связи и открыть российский рынок для иностранных компаний;

  • избавит от оформления лишних бумаг.

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Перспективы проекта

Генеральный директор УЦ «Основание» Савва Белоногов рассказал «Известиям», что переговоры о применении российской электронной подписи прошли в межправительственной российско-венесуэльской комиссии. При успешности эксперимента механизм выдачи подписи планируется распространить и на другие государства, не входящие в ЕАЭС.

Эксперты считают, что в реализации проекта нет проблем технического характера, а все вопросы лежат в организационной и юридической плоскости.

При этом выдача электронных подписей особенно актуальна для территорий, где живет много россиян, работающих на отечественные компании или ведущих в России бизнес.

Сейчас сформировалась большая прослойка людей, чья деятельность связана с цифровыми технологиями и которые работают удаленно: разработчики, интернет-маркетологи, блогеры, редакторы интернет-изданий, дизайнеры и другие. Для них такой механизм выдачи подписи будет еще одним инструментом, позволяющим качественно выполнять свою работу и при этом не быть привязанным к одному месту жительства.

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Экосистема клиентского сервиса под любые потребности бизнеса

Оставьте заявку и мы с вами свяжемся

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

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