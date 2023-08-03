Фискальные накопители: основное понятие, функции и способы выбора

В этой статье мы поговорим, что это такое, как он выглядит и где его купить, а также поможем выбрать подходящий вариант исходя из ваших индивидуальных требований.
Как работают фискальные накопители
Фискальный накопитель (ФН) — это устройство, которое находится в онлайн-кассе и запоминает все операции по оплате товаров и услуг.
Принцип работы механизма можно описать так:
Покупатель даёт купюру или прикладывает карту/телефон с PayPass к ККТ. Онлайн-касса проводит платёж.
Электронно создаётся чек, и тут же он передаёт данные оператору фискальных данных (без ОФД фискальный накопитель не сможет осуществить перевод).
Финальные действия — оплата проходит, покупатель получает бумажный чек или просит отправить его на электронную почту. А уже фискальный оператор, в свою очередь, отправляет информацию о платеже в ФНС.
Кстати, чтобы накопитель смог передать платёж в ОФД, важно соединить онлайн-кассу и интернет (её саму или общий сервер, к которому проводят подключение ККТ). Для этого можно встроить в устройство 3/4G модуль или купить отдельную сим-карту, воспользоваться модемом и Wi-Fi роутером.
Основные функции фискальных накопителей
Его можно назвать мозгом кассы, так как главная функция устройства — память обо всех операциях, сделанных на устройстве.
Также фискальный накопитель шифрует данные чеков (для защиты и безопасности передачи информации), формирует множество специальных кодов проверки и передаёт в налоговый орган.
Теперь не нужно составлять всё вручную и самому отправлять в ФНС, то есть происходит автоматизация, которая облегчает весь процесс подачи документов.
Если же во время работы онлайн-кассы случился форс-мажор, например, пропала связь и чек не смог дойти до ОФД, накопитель сохранит его и передаст, когда интернет восстановится.
Покупатель имеет право потребовать чек, и вы с лёгкостью можете напечатать или отправить его в электронном виде на почту или с помощью SMS.
Срок действия фискальных накопителей
Стоит напомнить, что техника не может работать вечно, поэтому советуем вовремя менять как онлайн-кассу, так и отдельные её части.
Приобрести и установить новый фискальный накопитель нужно в следующих случаях:
Устройство переполнено.
Это значит, что память механизма больше не может в себя вместить информацию. Чтобы часто не менять кассовый накопитель и не сталкиваться с такой проблемой, приобретите фискальное устройство с более ёмким накопителем.
Закончился срок работы.
Всего существует 4 периода, в которые фискальный накопитель для онлайн-касс может работать – 13, 15, 18 и 36 месяцев. После окончания обязательно поменяйте устройство (желательно приобрести его заранее, чтобы не застопорить процесс передачи данных в налоговый орган).
Поломка или сбои в работе.
Очень важно, чтобы отчётность велась регулярно – из-за повреждений устройство может перестать сохранять чеки или вовсе потерять все данные.
Также вы можете столкнуться с тем, что накопитель будет долго грузиться, что не позволит оперативно выгружать данные и производить оплату.
Поэтому тщательно следите за работой фискального устройства и в случае постоянных сбоев купите новый.
Возможность приобрести более совершенный вариант.
Сейчас на рынке достаточно много моделей фискальных накопителей, которые все больше совершенствуются и обновляются по функционалу. Для облегчения работы старайтесь приобретать современные модели, которые будут закрывать все потребности по максимуму.
Многие предприниматели часто интересуются вопросом, можно ли использовать повторно фискальный накопитель. Мы отвечаем — нет, устройство нужно заменить.
Как выбрать фискальные накопители
Качественный фискальный накопитель должен обладать следующими характеристиками:
Продолжительность работы (тут важно проанализировать систему налогообложения и форму бизнеса, чтобы точнее понимать, какое устройство вам больше подходит – на срок в 15 или 36 месяцев).
Соответствие требованиям закона (вы можете это проверить с помощью специального реестра на сайте ФНС).
Совместимость с вашей контрольно-кассовой техникой (также узнать из реестра, указанного выше).
Чтобы установить фискальный накопитель в онлайн-кассу и зарегистрировать её в налоговой, вам потребуется помощь. При покупке устройства в интернет-магазине «Астрал ККТ» вы можете воспользоваться этими дополнительными услугами, а также заказать техническую поддержку оборудования.
Сколько стоят фискальные накопители для онлайн-касс в Москве
На нашем официальном сайте стоимость ФН для онлайн-кассы разнится от 10 000 до 15 500 рублей. Чтобы упростить вам задачу, мы сделали мини-рейтинг:
Показатель
Модель
Стоимость, руб.
Самый дешёвый
ФН-1.2 исполнение Эв15-3М
«ФН-1.2 исполнение Ин15-1М»
ФН-1.2 «ИНВЕНТА» на 15 месяцев
10 200
Самый дорогой
ФН-1.2 исполнение Эв36-3М
ФН-1.1М на 36 месяцев
ФН-1.2 на 36 месяцев
ФН-1.1М на 36 месяцев
15 500
Будьте внимательны: наличие представленных моделей зависит от города.
Купить эти варианты можно в нашем интернет-магазине: добавьте товар в корзину -> оформите заказ -> ваш фискальный накопитель выбран.
Преимущества покупки фискальных накопителей в Астрал
Возможность приобрести дополнительные услуги (установка и регистрация устройства в ОФД и налоговый орган; техническая поддержка и многое другое).
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Где приобрести фискальный накопитель для кассы
Центры Астрала
Город
Адрес офиса
Фискальные накопители в Воронеже
ул. Героев Красной Армии, д. 6, оф. 805
Фискальные накопители в Москве
Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 204
Фискальные накопители в Калуге
ул. Суворова, д. 121, офис 403
Фискальные накопители в Санкт-Петербурге
Пироговская наб., д.21, литер А, каб.84
Фискальные накопители в Краснодаре
ул. Российская, д.354, оф. 204
Фискальные накопители в Волгограде
Бульвар 30-летия Победы, 21 г, офис 22
Фискальные накопители в Саратове
ул. Чернышевского 60/62, офис 302.
Фискальные накопители в Екатеринбурге
ул. Машинная, д. 42а, оф 408
Фискальные накопители в Новосибирске
ул. Блюхера, 71Б, 1 этаж
Фискальные накопители в Омске
ул. Маяковского 74, 6 этаж, офис 619
Фискальные накопители в Уфе
проспект Октября 1/2 офис 211
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