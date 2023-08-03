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Онлайн-кассы

Фискальные накопители: основное понятие, функции и способы выбора

Согласно новой редакции закона № 54-ФЗ, все бизнесы, которые осуществляют продажу товаров или предоставляют платные услуги, должны пользоваться контрольно-кассовым аппаратом. В свою очередь, он должен соответствовать некоторым правилам. Наличие фискального накопителя — одно из них.
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Фискальные накопители: основное понятие, функции и способы выбора
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В этой статье мы поговорим, что это такое, как он выглядит и где его купить, а также поможем выбрать подходящий вариант исходя из ваших индивидуальных требований.

Как работают фискальные накопители

Фискальный накопитель (ФН) — это устройство, которое находится в онлайн-кассе и запоминает все операции по оплате товаров и услуг. 

Принцип работы механизма можно описать так:

  1. Покупатель даёт купюру или прикладывает карту/телефон с PayPass к ККТ. Онлайн-касса проводит платёж.

  2. Электронно создаётся чек, и тут же он передаёт данные оператору фискальных данных (без ОФД фискальный накопитель не сможет осуществить перевод).

  3. Финальные действия — оплата проходит, покупатель получает бумажный чек или просит отправить его на электронную почту. А уже фискальный оператор, в свою очередь, отправляет информацию о платеже в ФНС.

Кстати, чтобы накопитель смог передать платёж в ОФД, важно соединить онлайн-кассу и интернет (её саму или общий сервер, к которому проводят подключение ККТ). Для этого можно встроить в устройство 3/4G модуль или купить отдельную сим-карту, воспользоваться модемом и Wi-Fi роутером.

Основные функции фискальных накопителей

Его можно назвать мозгом кассы, так как главная функция устройства — память обо всех операциях, сделанных на устройстве.

Также фискальный накопитель шифрует данные чеков (для защиты и безопасности передачи информации), формирует множество специальных кодов проверки и передаёт в налоговый орган.

Теперь не нужно составлять всё вручную и самому отправлять в ФНС, то есть происходит автоматизация, которая облегчает весь процесс подачи документов.

Если же во время работы онлайн-кассы случился форс-мажор, например, пропала связь и чек не смог дойти до ОФД, накопитель сохранит его и передаст, когда интернет восстановится.

Покупатель имеет право потребовать чек, и вы с лёгкостью можете напечатать или отправить его в электронном виде на почту или с помощью SMS.

Срок действия фискальных накопителей 

Стоит напомнить, что техника не может работать вечно, поэтому советуем вовремя менять как онлайн-кассу, так и отдельные её части. 

Приобрести и установить новый фискальный накопитель нужно в следующих случаях: 

  • Устройство переполнено.

Это значит, что память механизма больше не может в себя вместить информацию. Чтобы часто не менять кассовый накопитель и не сталкиваться с такой проблемой, приобретите фискальное устройство с более ёмким накопителем.

  • Закончился срок работы.

Всего существует 4 периода, в которые фискальный накопитель для онлайн-касс может работать – 13, 15, 18 и 36 месяцев. После окончания обязательно поменяйте устройство (желательно приобрести его заранее, чтобы не застопорить процесс передачи данных в налоговый орган).

  • Поломка или сбои в работе.

Очень важно, чтобы отчётность велась регулярно – из-за повреждений устройство может перестать сохранять чеки или вовсе потерять все данные.

Также вы можете столкнуться с тем, что накопитель будет долго грузиться, что не позволит оперативно выгружать данные и производить оплату.

Поэтому тщательно следите за работой фискального устройства и в случае постоянных сбоев купите новый.

  • Возможность приобрести более совершенный вариант.

Сейчас на рынке достаточно много моделей фискальных накопителей, которые все больше совершенствуются и обновляются по функционалу. Для облегчения работы старайтесь приобретать современные модели, которые будут закрывать все потребности по максимуму.

Многие предприниматели часто интересуются вопросом, можно ли использовать повторно фискальный накопитель. Мы отвечаем — нет, устройство нужно заменить.

Как выбрать фискальные накопители

Качественный фискальный накопитель должен обладать следующими характеристиками:

  • Продолжительность работы (тут важно проанализировать систему налогообложения и форму бизнеса, чтобы точнее понимать, какое устройство вам больше подходит – на срок в 15 или 36 месяцев).

  • Соответствие требованиям закона (вы можете это проверить с помощью специального реестра на сайте ФНС).

  • Совместимость с вашей контрольно-кассовой техникой (также узнать из реестра, указанного выше).

Чтобы установить фискальный накопитель в онлайн-кассу и зарегистрировать её в налоговой, вам потребуется помощь. При покупке устройства в интернет-магазине «Астрал ККТ» вы можете воспользоваться этими дополнительными услугами, а также заказать техническую поддержку оборудования.

Сколько стоят фискальные накопители для онлайн-касс в Москве

На нашем официальном сайте стоимость ФН для онлайн-кассы разнится от 10 000 до 15 500 рублей. Чтобы упростить вам задачу, мы сделали мини-рейтинг: 

Показатель

Модель

Стоимость, руб.

Самый дешёвый

ФН-1.2 исполнение Эв15-3М

«ФН-1.2 исполнение Ин15-1М»

ФН-1.2 «ИНВЕНТА» на 15 месяцев

10 200

Самый дорогой

ФН-1.2 исполнение Эв36-3М

ФН-1.1М на 36 месяцев

ФН-1.2 на 36 месяцев

ФН-1.1М на 36 месяцев

15 500

Будьте внимательны: наличие представленных моделей зависит от города.

Купить эти варианты можно в нашем интернет-магазине: добавьте товар в корзину -> оформите заказ -> ваш фискальный накопитель выбран.

Преимущества покупки фискальных накопителей в Астрал

  1. Возможность приобрести дополнительные услуги (установка и регистрация устройства в ОФД и налоговый орган; техническая поддержка и многое другое).

  2. Большой ассортимент накопителей (8 моделей) и онлайн-касс (8 стр.), если вы покупаете полное оборудование в первый раз. Все фискальные устройства, указанные в интернет-магазине, подходят для работы с маркировкой (кроме комплекта продления).

  3. Разнообразие цен (вы можете выбрать ту, которая для вас приемлема).

  4. Бесплатная консультация при выборе финансового накопителя от менеджеров нашей компании.

  5. Работа только с ведущими производителями, поэтому гарантия качества обеспечена.

  6. Вы можете заранее купить фискальный накопитель в интернет-магазине, оформив заказ. Доступна доставка курьером и самовывоз. 

Где приобрести фискальный накопитель для кассы 

Центры Астрала

Город

Адрес офиса

Фискальные накопители в Воронеже

ул. Героев Красной Армии, д. 6, оф. 805

Фискальные накопители в Москве

Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 204

Фискальные накопители в Калуге

ул. Суворова, д. 121, офис 403

Фискальные накопители в Санкт-Петербурге

Пироговская наб., д.21, литер А, каб.84

Фискальные накопители в Краснодаре

ул. Российская, д.354, оф. 204

Фискальные накопители в Волгограде

Бульвар 30-летия Победы, 21 г, офис 22

Фискальные накопители в Саратове

ул. Чернышевского 60/62, офис 302.

Фискальные накопители в Екатеринбурге

ул. Машинная, д. 42а, оф 408

Фискальные накопители в Новосибирске

ул. Блюхера, 71Б, 1 этаж

Фискальные накопители в Омске

ул. Маяковского 74, 6 этаж, офис 619

Фискальные накопители в Уфе

проспект Октября 1/2 офис 211

* номер телефона указан на нашем официальном сайте вверху страницы в зависимости от выбранного города.

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