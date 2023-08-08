Акцизы на сладкие газированные напитки 

Акциз — это специальный налог на некоторые товары, подлежащие регулированию со стороны государства. Цель его введения — контроль за рынком и потреблением продукции, а также увеличение прибыли.

В РФ в список подакцизных товаров входят алкоголь и табачные изделия, бензин, автомобили и т.д. (полный список указан в ст. 181 НК). Также этот перечень может расширяться — так, в 2023 году в него вошли сладкие газированные напитки.

В этой статье вы узнаете, что это даст государству и частному бизнесу, а также как подключить ККМ так, чтобы та работала с маркировкой.

Что изменилось в законодательстве

В 2023 году сладкие газированные напитки попали в список акцизных товаров:

Налогоплательщики Дата введения налога Российские производители газировки и других сахаросодержащих напитков и импортёры С 1 июля 2023 года Малый и средний бизнес (ЮЛ/ИП) С 1 октября 2023 года

Отчётным периодом считается 1 месяц. Также установлены сроки сдачи:

всех налоговых документов — не позднее 25 числа ;

платежа — не позднее 28 числа.

Все налоговые операции должны быть выполнены до нужной даты месяца, который идет сразу после отчетного.

Какие именно сладкие напитки становятся подакцизными

Можно выделить 5 характеристик, которыми должны обладать газированные напитки для уплаты налога (ст. 443-ФЗ):

Основа — питьевая или минеральная вода.

Добавки — сахар, сахарный сироп или мёд.

Энергетическая ценность — 5 гр. углеводов на 100 мл напитка.

Процент этилового спирта — не более 1,2%.

Тип упаковки — стекло, алюминий, пластик, картон.

Каких напитков не касаются нововведения

Существует список напитков, на которые не нужно платить акциз — это продукция, не считающаяся сахаросодержащей. К ней относятся специализированная пищевая продукция, прошедшая в этом качестве госрегистрацию; обогащённая пищевая продукция (кроме тонизирующих напитков и напитков с двуокисью углерода); соки и напитки, которые содержат сок; нектары, морсы и сиропы; молоко и молочная продукция; кисели; напитки растительного происхождения, произведённые из злаков, зернобобовых и масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки (за исключением тонизирующих напитков и напитков с двуокисью углерода); квасы с объёмной долей этилового спирта не более 1,2%.

Исключением являются разные виды сусла, сброженные материалы из плодов и напитки с уровнем этилового спирта менее 0,5%.

Размер акциза и какое влияние он окажет на рынок газировки

Добавление нового товара в список подакцизных товаров означает некоторые экономические изменения.

1.Увеличение прибыли рынка России за счёт введения сладких газированных напитков, которые часто покупаются в магазинах. Правительство рассчитывает, что каждый год примерно35 млрд рублей будут дополнительно поступать в казну.

2.Рост цен на товар, что непосредственно влияет на спрос покупателей (многие могут начать ограничивать потребление сладких газированных напитков или вовсе отказаться от них).

3.Снижение конкурентоспособности, поскольку, например, странам-импортёрам станет сложнее ввозить свою продукцию из-за налогового бремени.

Размер акциза на сладкую газировку и напитки с содержанием сахара составляет 7 рублей за 1 литр.

Кто платит акциз

Из ст. 179 НК следует, что специальный налог должны платить:

Организации. ИП. Лица, кто перевозит товары этой категории через таможенную границу Евразийского экономического союза (по праву Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном деле).

Что делать розничной торговле

Продавец розничной торговли не должен платить акциз, поскольку он уже входит в стоимость товара, приобретённого у поставщика.

При этом обязательное условие — это покупка и установка онлайн-кассы, которая нацелена на работу с маркировкой.

Как настроить ККТ и что делать с ФН

Чтобы онлайн-касса работала согласно законодательству, нужно сделать 3 шага:

Настроить её на продажу подакцизных товаров.

Для этого нужно зайти в личный кабинет в ФНС и подать заявление с указанием, что ККМ предназначена для работы с товарами, на которые налагается акциз. Ещё нужно переустановить кассу — указать в параметрах признак торговли таких товаров.

Если же вы только открыли свой бизнес и впервые купили онлайн-кассу, нужно её поставить на учёт в налоговый орган + указать в заявлении, что будете работать с подакцизной продукцией.

Настроить программное обеспечение для касс.

Необходимо установить наличие акциза в карточках сладких напитков – реквизит «признак предмета расчёта» (тег 1212) в чеке должен иметь значение «2». Это позволит онлайн-кассе воспринимать товар как подакцизный.

Проверьте фискальный накопитель.

Особое внимание следует уделить сроку работы ФН. После перерегистрации онлайн-кассы он уменьшится до 410 дней. Если срок работы вашего фискального устройства уже меньше, то оно будет заблокировано. Поэтому заранее замените ФН.

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Штрафы за нарушения

Исходя из закона № 54-ФЗ все организации, которые продают подакцизные товары, должны перерегистрировать свои кассы. В противном случае будет выписан штраф:

Для ИП — от 1 500 до 3 000 рублей.

Для ЮЛ — от 5 000 до 10 000 рублей.

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