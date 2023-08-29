Виды СКЗИ для электронной подписи

Что такое КЭП и как с ней работать
Для дальнейшего понимания темы разберём некоторые понятия, которые используются в работе с квалифицированной электронной подписью.
КЭП — это аналог рукописной подписи, который является таким же юридически значимым инструментом. С помощью неё пользователь заверяет цифровые документы или идентифицирует личность при авторизации на различных интернет-порталах.
Будущий владелец КЭП обращается в специальный удостоверяющий центр:
физлицо в коммерческий УЦ, имеющий аккредитацию Минцифры;
нотариус, ИП и юрлицо в УЦ ФНС или её доверенное лицо;
представители финансового сектора в УЦ Центробанка;
руководители и сотрудники бюджетных организаций в УЦ Казначейства.
В удостоверяющем центре выдадут сертификат, открытый и закрытый ключ электронной подписи. Закрытый ключ участвует в создании КЭП, а открытый ключ проверяет подпись.
Сертификат подтверждает принадлежность подписи к определённому лицу. Чаще всего эти файлы записываются на ключевой носитель информации — аппаратный токен. В ФНС это правило является обязательным.
В области ЭП, токен — это устройство, которое используется для аутентификации и авторизации пользователей в различных системах. Он может быть представлен в виде USB-флешки или смарт-карты.
УЦ ФНС записывает ключи и сертификат только на токены, которые имеют сертификацию ФСТЭК или ФСБ и делают файлы неэкспортируемыми. То есть, их нельзя перенести или скопировать на другой носитель.
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Какие виды СКЗИ существуют
Для работы с квалифицированной электронной подписью используется два вида СКЗИ:
программные — например, КриптоПро CSP;
программно-аппаратные — такие, как Рутокен в составе носителя Рутокен ЭЦП 3.0.
Программные СКЗИ устанавливаются на компьютер, программно-аппаратные уже встроены в ключевой носитель информации. Рассмотрим подробнее, что общего и чем они отличаются на примере КриптоПро CSP и Рутокен ЭЦП 3.0.
Программные СКЗИ
Чтобы работать с электронной подписью на компьютере, понадобятся установочный пакет КриптоПро CSP и лицензия. Без лицензии основные функции СКЗИ работать не будут. Она приобретается для компьютера или в составе сертификата при его изготовлении.
Если ключи и сертификат КЭП установлены на компьютере пользователя или используется несколько электронных подписей, то удобнее использовать лицензию для ПК.
Лицензия в составе сертификата позволяет работать с КЭП на любом компьютере, где установлен КриптоПро CSP. При этом не обязательно, чтобы на ПК была установлена действующая лицензия СКЗИ.
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Программно-аппаратные СКЗИ
Рутокен ЭЦП 3.0 имеет встроенное СКЗИ. Средство защиты записывается сразу в память устройства. Рутокен работает с отечественными ГОСТ алгоритмами шифрования.
Устанавливать СКЗИ на компьютер в этом случае, не обязательно. Единственный минус — не все интернет-порталы могут работать со встроенным в токен средством криптографической защиты информации.
Выбрать подходящий носитель для ключей и сертификата КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.
Сравниваем программные и программно-аппаратные СКЗИ
КриптоПро CSP в составе сертификата
Плюсы:
Поставить электронную подпись можно на любом рабочем месте, где есть КриптоПро, даже если на ПК нет действующей лицензии СКЗИ.
Минусы:
Лицензия КриптоПро в составе сертификата подписи работает только с этим сертификатом. На компьютере должна быть установлена КриптоПро CSP.
Рутокен со встроенным СКЗИ
Плюсы:
Не обязательно ставить СКЗИ на компьютер. Можно подписывать документы с любого ПК.
Минусы:
Портал, в котором будет использоваться подпись, должна уметь работать со встроенным СКЗИ.
Какую лицензию выбрать
Выбор лицензии зависит от планируемых задач и порядка работы с электронной подписью.
Если в организации стоит стационарный компьютер, с которого несколько пользователей подписывают документы своей КЭП, выгоднее и удобнее будет иметь действующую лицензию КриптоПро CSP на ПК. Иначе придётся тратить деньги на лицензию для каждого работника, а так СКЗИ оплачен сразу для всех.
Физические лица могут использовать Рутокен ЭЦП 3.0, который позволяет работать с КЭП на любом ПК и из любой точки мира, где есть интернет: получить госуслуги или заключить трудовой договор.
Также ответим на вопрос, который волнует представителей бизнеса, работает ли ФНС со встроенным СКЗИ. Ответ будет таким — да, токен со встроенным СКЗИ подходит для работы на портале налоговой в личном кабинете ИП или юридического лица.
Лицензия в составе сертификата является более универсальным решением. Пользователю достаточно бесплатно скачать актуальную версию дистрибутива СКЗИ, установить программу на компьютер, вставить токен c встроенной лицензией в составе сертификата и начать работу. Стоимость всех представленных решений примерно одинаковая.
Носители и СКЗИ для квалифицированной электронной подписи
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