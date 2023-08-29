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Электронные подписи

Виды СКЗИ для электронной подписи

СКЗИ расшифровывается как средство криптографической защиты информации. Эта программа, в частности, используется для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП). СКЗИ участвует в генерации КЭП, шифрует информацию и передаёт её по защищённым каналам связи. Расскажем, какие виды СКЗИ для квалифицированной электронной подписи существуют, чем они отличаются и какое средство выбрать.
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Виды СКЗИ для электронной подписи
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое КЭП и как с ней работать

Для дальнейшего понимания темы разберём некоторые понятия, которые используются в работе с квалифицированной электронной подписью.

КЭП — это аналог рукописной подписи, который является таким же юридически значимым инструментом. С помощью неё пользователь заверяет цифровые документы или идентифицирует личность при авторизации на различных интернет-порталах.

Будущий владелец КЭП обращается в специальный удостоверяющий центр:

  • физлицо в коммерческий УЦ, имеющий аккредитацию Минцифры;

  • нотариус, ИП и юрлицо в УЦ ФНС или её доверенное лицо;

  • представители финансового сектора в УЦ Центробанка;

  • руководители и сотрудники бюджетных организаций в УЦ Казначейства.

В удостоверяющем центре выдадут сертификат, открытый и закрытый ключ электронной подписи. Закрытый ключ участвует в создании КЭП, а открытый ключ проверяет подпись.

Сертификат подтверждает принадлежность подписи к определённому лицу. Чаще всего эти файлы записываются на ключевой носитель информации — аппаратный токен. В ФНС это правило является обязательным.

В области ЭП, токен — это устройство, которое используется для аутентификации и авторизации пользователей в различных системах. Он может быть представлен в виде USB-флешки или смарт-карты.

УЦ ФНС записывает ключи и сертификат только на токены, которые имеют сертификацию ФСТЭК или ФСБ и делают файлы неэкспортируемыми. То есть, их нельзя перенести или скопировать на другой носитель.

Для работы с цифровыми документами рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Какие виды СКЗИ существуют

Для работы с квалифицированной электронной подписью используется два вида СКЗИ:

  • программные — например, КриптоПро CSP;

  • программно-аппаратные — такие, как Рутокен в составе носителя Рутокен ЭЦП 3.0.

Программные СКЗИ устанавливаются на компьютер, программно-аппаратные уже встроены в ключевой носитель информации. Рассмотрим подробнее, что общего и чем они отличаются на примере КриптоПро CSP и Рутокен ЭЦП 3.0.

Программные СКЗИ

Чтобы работать с электронной подписью на компьютере, понадобятся установочный пакет КриптоПро CSP и лицензия. Без лицензии основные функции СКЗИ работать не будут. Она приобретается для компьютера или в составе сертификата при его изготовлении.

Если ключи и сертификат КЭП установлены на компьютере пользователя или используется несколько электронных подписей, то удобнее использовать лицензию для ПК. 

Лицензия в составе сертификата позволяет работать с КЭП на любом компьютере, где установлен КриптоПро CSP. При этом не обязательно, чтобы на ПК была установлена действующая лицензия СКЗИ.

Выбрать подходящую лицензию КриптоПро для электронной подписи рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку для бесплатной консультации специалиста.

Программно-аппаратные СКЗИ

Рутокен ЭЦП 3.0 имеет встроенное СКЗИ. Средство защиты записывается сразу в память устройства. Рутокен работает с отечественными ГОСТ алгоритмами шифрования

Устанавливать СКЗИ на компьютер в этом случае, не обязательно. Единственный минус — не все интернет-порталы могут работать со встроенным в токен средством криптографической защиты информации.

Выбрать подходящий носитель для ключей и сертификата КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Сравниваем программные и программно-аппаратные СКЗИ

КриптоПро CSP в составе сертификата

Плюсы:

Поставить электронную подпись можно на любом рабочем месте, где есть КриптоПро, даже если на ПК нет действующей лицензии СКЗИ.

Минусы:

Лицензия КриптоПро в составе сертификата подписи работает только с этим сертификатом. На компьютере должна быть установлена КриптоПро CSP.

Рутокен со встроенным СКЗИ

Плюсы:

Не обязательно ставить СКЗИ на компьютер. Можно подписывать документы с любого ПК.

Минусы:

Портал, в котором будет использоваться подпись, должна уметь работать со встроенным СКЗИ.

Какую лицензию выбрать

Выбор лицензии зависит от планируемых задач и порядка работы с электронной подписью. 

Если в организации стоит стационарный компьютер, с которого несколько пользователей подписывают документы своей КЭП, выгоднее и удобнее будет иметь действующую лицензию КриптоПро CSP на ПК. Иначе придётся тратить деньги на лицензию для каждого работника, а так СКЗИ оплачен сразу для всех.

Физические лица могут использовать Рутокен ЭЦП 3.0, который позволяет работать с КЭП на любом ПК и из любой точки мира, где есть интернет: получить госуслуги или заключить трудовой договор.

Также ответим на вопрос, который волнует представителей бизнеса, работает ли ФНС со встроенным СКЗИ. Ответ будет таким — да, токен со встроенным СКЗИ подходит для работы на портале налоговой в личном кабинете ИП или юридического лица.

Лицензия в составе сертификата является более универсальным решением. Пользователю достаточно бесплатно скачать актуальную версию дистрибутива СКЗИ, установить программу на компьютер, вставить токен c встроенной лицензией в составе сертификата и начать работу. Стоимость всех представленных решений примерно одинаковая. 

Носители и СКЗИ для квалифицированной электронной подписи

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Комментарии

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