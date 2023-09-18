1С-Отчетность: многопользовательский режим

С августа 2023 года для пользователей сервиса «1С-Отчетность» доступно расширение «Многопользовательский режим». Это совместная разработка «1С» и «Калуга Астрал». Рассказываем, как оно работает и как подключить.

Какие возможности дает многопользовательский режим

Если несколько сотрудников работают в 1С в одной учетной записи, то с помощью этого режима они могут подписывать отчетность своей КЭП.

В сервисе «1С-Отчетность» можно отправлять отчеты в электронном виде во все контролирующие органы: ФНС, СФР, Росстат, ЦБ и другие. Все формы отчетов поддерживаются в актуальном виде. Вы сможете обмениваться письмами с госорганами, запрашивать выписки и акты сверки. Подключиться к сервису

Каждый пользователь применяет собственный сертификат квалифицированной электронной подписи. Ему назначается отдельная роль, то есть он может взаимодействовать только с определенными госорганами. Например, бухгалтер отправляет отчеты в налоговую инспекцию, а кадровик — документы в Социальный фонд. При работе в многопользовательском режиме есть администратор и пользователи. Администратор имеет расширенные права, назначает роли, определяет права доступа каждому пользователю.

Пользователь может:

передавать отчетность во все контролирующие органы;

обмениваться документами с госорганами;

получать и расшифровывать сообщения от ФНС.

В каких конфигурациях доступен

Сейчас подключить многопользовательский режим могут пользователи конфигураций:

Бухгалтерия предприятия 3.0.141.33;

Зарплата и управление персоналом 3.1.27.51;

Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.92.49

ERP 2.5.12.111

Перечень конфигураций будет дополняться.

Как подключить

Для подключения режима отправьте заявление прямо из своей программы 1С со списком сотрудников и их ролями. Руководитель и пользователь, подключающий многопользовательский режим, получают роли администратора.

Выберите пользователей, которым нужен доступ к многопользовательскому режиму, отметьте доступные для взаимодействия с ними госорганы.

Заполните и отправьте заявление. После обработки заявления партнером все пользователи должны самостоятельно сформировать заявление на подключение «1С-Отчетности» с имеющимся или новым сертификатом КЭП.

Настройте отправку документов в контролирующие органы. Нужно добавить сотрудников, подписывающих документы от своего лица.

Сколько это стоит

Стоимость подключения зависит от действующего тарифа: в «Промо» и «Промо Кадровые решения» многопользовательский режим подключается бесплатно. Также не нужно платить за него тем, у кого есть подписка 1С:ИТС ПРОФ, при этом количество пользователей не ограничено.

Для остальных действуют одинаковые тарифы независимо от региона и основной лицензии (ЮЛ или ИП):

Те, кто уже пользуются сервисом «1С-Отчетность», подключают расширение в дополнение к лицензии исходя из количества оставшихся месяцев ее действия. Число месяцев округляется до целого. Например, лицензия действует до 17.04.2024, а расширение на 10 и более пользователей подключается 20 сентября 2023 года. В этом случае его стоимость составит 1400 рублей за период 7 месяцев.

Оставить заявку на подключение расширения можно здесь.

Многопользовательский режим в сервисе 1С-Отчетность Одновременная работа нескольких пользователей с отчетностью Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами Отправить

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