1С-Отчетность: многопользовательский режим

Какие возможности дает многопользовательский режим
Если несколько сотрудников работают в 1С в одной учетной записи, то с помощью этого режима они могут подписывать отчетность своей КЭП.
В сервисе «1С-Отчетность» можно отправлять отчеты в электронном виде во все контролирующие органы: ФНС, СФР, Росстат, ЦБ и другие. Все формы отчетов поддерживаются в актуальном виде. Вы сможете обмениваться письмами с госорганами, запрашивать выписки и акты сверки.
Каждый пользователь применяет собственный сертификат квалифицированной электронной подписи. Ему назначается отдельная роль, то есть он может взаимодействовать только с определенными госорганами. Например, бухгалтер отправляет отчеты в налоговую инспекцию, а кадровик — документы в Социальный фонд. При работе в многопользовательском режиме есть администратор и пользователи. Администратор имеет расширенные права, назначает роли, определяет права доступа каждому пользователю.
Пользователь может:
передавать отчетность во все контролирующие органы;
обмениваться документами с госорганами;
получать и расшифровывать сообщения от ФНС.
В каких конфигурациях доступен
Сейчас подключить многопользовательский режим могут пользователи конфигураций:
Бухгалтерия предприятия 3.0.141.33;
Зарплата и управление персоналом 3.1.27.51;
Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.92.49
ERP 2.5.12.111
Перечень конфигураций будет дополняться.
Как подключить
Для подключения режима отправьте заявление прямо из своей программы 1С со списком сотрудников и их ролями. Руководитель и пользователь, подключающий многопользовательский режим, получают роли администратора.
Выберите пользователей, которым нужен доступ к многопользовательскому режиму, отметьте доступные для взаимодействия с ними госорганы.
Заполните и отправьте заявление. После обработки заявления партнером все пользователи должны самостоятельно сформировать заявление на подключение «1С-Отчетности» с имеющимся или новым сертификатом КЭП.
Настройте отправку документов в контролирующие органы. Нужно добавить сотрудников, подписывающих документы от своего лица.
Сколько это стоит
Стоимость подключения зависит от действующего тарифа: в «Промо» и «Промо Кадровые решения» многопользовательский режим подключается бесплатно. Также не нужно платить за него тем, у кого есть подписка 1С:ИТС ПРОФ, при этом количество пользователей не ограничено.
Для остальных действуют одинаковые тарифы независимо от региона и основной лицензии (ЮЛ или ИП):
Те, кто уже пользуются сервисом «1С-Отчетность», подключают расширение в дополнение к лицензии исходя из количества оставшихся месяцев ее действия. Число месяцев округляется до целого. Например, лицензия действует до 17.04.2024, а расширение на 10 и более пользователей подключается 20 сентября 2023 года. В этом случае его стоимость составит 1400 рублей за период 7 месяцев.
Оставить заявку на подключение расширения можно здесь.
Многопользовательский режим в сервисе 1С-Отчетность
Одновременная работа нескольких пользователей с отчетностью
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