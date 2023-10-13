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Электронные подписи

Работа на коммерческих торговых площадках с 1 сентября. Использование МЧД 

Большая часть тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ проходит на электронных торговых площадках (ЭТП). Чтобы участвовать в таких закупках, нужна электронная подпись (ЭП). Из статьи вы узнаете, что потребуется для работы на коммерческих торговых площадках с 1 сентября 2023 года.
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Работа на коммерческих торговых площадках с 1 сентября. Использование МЧД 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Электронная подпись для участия в торгах

ЭТП делятся на два типа — государственные и коммерческие, на которых торги проводят коммерческие заказчики. Для участия нужно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС). В ней содержатся планы закупок, реестры контрактов, договоров и участников закупок, отчеты. 

Чтобы подтвердить личность участника закупки и пройти все этапы торгов от получения банковской гарантии до заключения контракта и подписания закрывающих документов, потребуется квалифицированная электронная подпись. КЭП используют все участники торгов. На ЭТП можно работать руководителям компаний, их сотрудникам, уполномоченным представителям, индивидуальным предпринимателям.

Где получить ЭП

Директора компаний и предприниматели применяют усиленную квалифицированную ЭП (УКЭП), которую формирует удостоверяющий центр (УЦ) ФНС или ее доверенное лицо. УКЭП юридически значима. Физлица и работники организации могут получить подпись в коммерческом УЦ, например, в «Астрал»: сервис «Астрал Подпись» позволяет выпустить ЭП для физлиц. Ее можно использовать для участия в торгах на государственных и коммерческих площадках. 

Для работы с электронной подписью, полученной в налоговом органе, воспользуйтесь сервисом «Старт работы с сертификатом ФНС». Специалисты помогут настроить рабочее место, установить необходимое ПО и проконсультируют по работе в ЛК налоговой.

Для получения ЭП в ФНС индивидуальный предприниматель подает заявление и прилагает к нему паспорт, СНИЛС, ИНН и выписку из ЕГРИП. Чтобы получить ЭП директору организации, нужно заявление, паспорт, СНИЛС, выписка из ЕГРЮЛ, копия устава.

Если предприниматель или руководитель уже пользуются УКЭП ФНС, сертификат можно продлевать автоматически — главное, чтобы основные сведения (ФИО лица, ИНН, название и адрес организации) не изменились.

Для этого в ЛК налоговой в разделе «Перевыпустить сертификат ЭП» потребуется отправить заявление, подписанное действующей ЭП. ФНС сформирует новую подпись, а старая перестанет действовать.

Налоговая выдает токен с ЭП, которая действует 15 месяцев. Подпись устанавливается на токен, после чего можно начинать работать на площадках. Налоговая запрещает копировать ЭП на другой носитель, а также передавать иным лицам, в том числе сотрудникам организации — у них должна быть своя ЭП.

Если у работника уже была оформлена ЭП сотрудника юрлица и до 1 сентября 2023 года он успел обратиться в УЦ, то сможет пользоваться ей до 1 сентября 2024 года. В ином случае ему можно использовать только КЭП физлица в сочетании с машиночитаемой доверенностью (МЧД), которая выдается руководителем организации. МЧД — аналог бумажной доверенности, который включает информацию о доверителе и уполномоченном лице, а также его полномочия. 

Формируйте МЧД в сервисе «Астрал Доверенность». Работать с сервисом просто: директор компании или ИП выбирает тип МЧД, заполняет необходимые поля и подписывает документ своей КЭП.

В сервисе «Астрал Торги» есть все нужные инструменты для участия в торгах: здесь можно оформить ЭП, выбрать токен, воспользоваться помощью и сервисом поиска, чтобы найти подходящие закупки. Сервис анализирует более 6000 коммерческих ЭТП и отправляет результаты подбора на электронную почту.

Настройка компьютера для работы с ЭП

После того как вы обзавелись ЭП, на компьютер нужно установить средство криптографической защиты информации (СКЗИ). При помощи СКЗИ и закрытого ключа ЭП добавляет файл подписи, зашифровывает документ и объединяет все в файл, который отправляется получателю. Наиболее распространенные СКЗИ:

  • КриптоПро CSP — криптопровайдер;

  • КриптоАРМ — программа для использования криптопровайдера.

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Заключение

Таким образом, чтобы участвовать в закупках на коммерческих площадках, нужно:

  • Получить на руководителя или ИП электронную подпись в УЦ ФНС и настроить рабочее место. Дальше можно будет зарегистрироваться на площадках, в ЕИС и приступить к работе.

  • Настроить доступ для сотрудников. Они получают ЭП физлица, а полномочия передаются с выпуском МЧД. Кроме того, сотрудникам нужно выдать доступы к личному кабинету площадки.

В коммерческих торгах можно участвовать без электронной подписи, если это разрешает заказчик. Но чаще всего организаторы коммерческих закупок требуют ее наличия для документооборота с поставщиком.

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