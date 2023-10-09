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Электронный УПД для подакцизных напитков: какие нововведения ждут производителей пива и слабоалкогольной продукции

Электронный универсальный передаточный документ для подакцизных напитков — это требование, которое используется для оформления передачи товаров между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при осуществлении операций.
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Электронный УПД для подакцизных напитков: какие нововведения ждут производителей пива и слабоалкогольной продукции
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Оно заменяет такие документы, как накладные, счета-фактуры и т.д. Главная его цель — улучшение контроля за оборотом подакцизных товаров и более эффективный сбор налогов. Использование УПД также может повысить эффективность бизнес-процессов и упростить ведение учёта.

Согласно приказу ФНС № ММВ-7-15/820@, установлена универсальная форма универсального передаточного документа. При этом с 1 апреля 2025 года будет введен новый образец УПД.

Система маркировки товаров «Честный ЗНАК» вместе с ЦРПТ разработали новые правила. Теперь оформление УПД при первой продаже товаров обязательно к исполнению. Также участники оборота товаров, осуществляющие производство подакцизных товаров, должны будут представлять в информационную систему мониторинга некоторые данные.

В этой статье разберем:

  • Кого именно коснутся новые правила.

  • Основные сроки старта маркировки пива и слабоалкогольной продукции.

  • Как происходит работа с нанесением специальных кодов и УПД, согласно актуальным требованиям.

  • Какие именно сведения предприниматели должны передавать в ИС мониторинга.

Старт маркировки пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную и полимерную упаковку

С 1 октября 2023 года началась обязательная маркировка этой продукции в стеклянной таре и ПЭТ.

Согласно постановлению Правительства № 2173, каждая бутылка или упаковка стеклоемкости и полимерной формы, содержащая данную продукцию, должна быть помечена специальным кодом (штриховое обозначение + уникальный идентификатор), который вносится в систему «Честный ЗНАК». 

Он позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя.

Старт маркировки пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в иные виды упаковки

Что же касается этой группы товаров, то начало нанесения специальных кодов намечено на 15 января 2024 года. При этомпроизводители таких напитков должны будут придерживаться следующих правил нанесения:

  1. Обязательное наличие маркировочного кода на видимом месте.

  2. Информация о производителе (на упаковке должны присутствовать данные о нём).

  3. Описание продукта (его название, содержание алкоголя, объём, дата изготовления и срок годности).

  4. Предупреждение о вреде — информация о возможных последствиях употребления алкоголя, включая предостережение для беременных женщин, лиц, страдающих заболеваниями печени, и лиц, не достигших совершеннолетия.

Главный пункт — сама маркировка должна соответствовать законам и стандартам РФ.

Старт работы с пивом и слабоалкогольными напитками в кегах

С 1 апреля 2023 года предприниматели обязаны маркировать пиво и другие слабоалкогольные напитки в кегах. С этого момента на всю продукцию, которая производится в России или импортируется, должны быть нанесены коды маркировки DataMatrix.

Первые цифры уже представлены — в своих новостях ЦРПТ заявил, что «в государственной системе маркировки зарегистрированы 1 644 производителя и импортёра такой продукции». 

Если вы работаете с пивом или слабоалкогольными товарами, вам нужно создать свой личный кабинет в «Честном ЗНАКе». Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте системы маркировки.

Какие данные нужно передавать информационной системе мониторинга

1. Сведения о количестве единиц потребительских упаковок по каждому коду товара.

Согласно постановлению Правительства № 887, данные должны отправляться в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на продукцию, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров. Также нанесение средств идентификации и представление в информационную систему мониторинга сведений о её вводе в оборот становятся обязательными до 31 мая 2025 г. (включительно).

2. Сведения о кодах сока и сахаросодержащей воды, групповых и транспортных упаковок и (или) наборов товаров.

Должны передаваться как при вводе их в оборот, так и в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на продукцию, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров с 1 июня 2025 г.

Работа с маркировкой и электронным УПД для подакцизных напитков

Возникает вопрос, какие конкретные действия нужно предпринять ЮЛ или ИП, чтобы соблюсти новые правила маркировки и формирования электронного УПД для подакцизных напитков. 

Для начала на бутылку, кегу или другую упаковку приклеивается маркировка. 

Data Matrix — это код, который похож на QR-формат. Он состоит из последовательности букв и цифр, содержащих все идентификационные данные. Благодаря этому можно найти нужный товар в ИС. Код обладает криптозащитой — особым алгоритмом, который защищает продукцию от злоумышленников (несанкционного изменения данных, публичного раскрытия информации и т.д.).

После того как производитель выполнил все действия по маркировке, ему необходимо перейти к работе с универсальным передаточным документом:

  1. В момент передачи товара поставщику формируется передаточный документ, который в системе электронного документооборота направляется лицу, купившему продукцию.

  2. Оптовик получает груз и электронный УПД. 

  3. Затем сверяет коды на бутылках с теми, что в передаточном документе. После удачной проверки он подписывается электронной подписью

  4. Финальным этапом считается переход всех данных о пивной или слабоалкогольной продукции в систему маркировки на баланс организации. 

  5. У изготовителя при этом товар списывается.

Если же организация, оказывающая услуги общественного питания, или магазин приобретает напитки у оптовика, тот обязан создать УПД и направить его по ЭДО. Для работы в сервисе электронного документооборота «Астрал.Докс» потребуется оставить электронную заявку на подключение и создать свой профиль в едином ЛК. Зарегистрироваться можно:

  • Вручную, придумав связку «логин-пароль» (в качестве логина потребуются номер телефона или электронная почта).

  • Через ЕСИА.

  • С помощью электронной подписи. 

После подключения и отправки документов в ЭДО нужно проверить и принять товар на баланс. После этого он спокойно может продавать товар.

Для того чтобы продажа пива и слабоалкогольной продукции с маркировкой правильно осуществлялась, помимо всех программ, необходимо приобрести соответствующую технику и расходные материалы. Их вы можете найти в нашем интернет-магазине

Подводим итоги

1. Теперь при первой продаже маркируемых товаров необходимо формировать УПД.

2. УПД — это документ, который оформляется для передачи продукции между ЮЛ и ИП.

3. В данной статье мы описали новые правила для пива и слабоалкогольной продукции (пивные напитки, сидр и другие жидкости с концентрацией спирта менее 7 об.%) в кегах, ПЭТ банках и других упаковках.

4. Чтобы соблюсти все правила маркировки, необходимо нанести специальный код маркировки и создать электронный универсальный передаточный материал. С его помощью проводится сверка и передача подакцизных товаров организации, которая её приобрела.

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