Онлайн-конференция «Fleet Management Systems — 2023»: ЭПЛ, телематика и успешные практики

Запишите дату — 31 октября 2023 года. В этот день стартует «Fleet Management Systems Conference», онлайн-мероприятие, участники которого смогут обсудить самые животрепещущие на сегодняшний день вопросы о менеджменте автопарков.

Что нас ждет на конференции:

ЭПЛ (электронный путевой лист) – реальность или миф? Узнайте о последних вызовах в сфере управления автопарками.

Как снизить расходы на автопарк с помощью телематики? Ответим на этот вопрос и расскажем о внедрении систем контроля топлива в бизнес-процессы вашей компании.

Нулевая аварийность – это возможно. Поделимся историями успеха крупнейших автопарков.

Цель конференции «Fleet Management Systems Conference» — собрать вендоров, интеграторов и заказчиков на рынке мониторинга транспорта для трёхстороннего диалога. Здесь можно обсудить горячие тренды, а также узнать о практических кейсах от участников рынка.

Группа компаний "Астрал" приглашает представителей автопарков и интеграторов присоединиться к мероприятию. И, что важно, для участников чата доступ к конференции предоставляется бесплатно по промокоду FMSASTRAL.

Регистрация открыта до 30 октября, но стоит помнить, что количество бесплатных мест ограничено. Успейте зарегистрироваться и присоединиться к обсуждению важных тем!

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KJ7g9