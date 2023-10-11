Астрал на форуме Translogistica Ural 2023

Астрал на форуме представляли продуктовая команда ЭПД и руководители коммерческого департамента, а также партнерские организации в регионе.
В рамках форума состоялось выступление нашего коллеги, руководителя направления ЭПД — Антона Шевченко на тему «Электронные перевозочные документы в продуктах 1С: возможности и практика внедрения», основными темами которого были:
Возможности 1С-ЭПД;
Опыт внедрения ЭПЛ;
Ответы на частые вопросы о ЭПД.
Делимся фотоотчетом с мероприятия
Хотим отдельно поблагодарить наших Партнеров — АСП Электронные сервисы и ИП Еловенко Алексей за активное участие и помощь в подготовке к мероприятию.
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