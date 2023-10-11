Астрал на форуме Translogistica Ural 2023

С 17 по 19 октября 2023 года в Екатеринбурге состоялся ежегодный форум Translogistica Ural 2023, посвященный логистике и коммерческому транспорту. В фокусе форума — логистика в период глобальных изменений, грузовые, железнодорожные, контейнерные перевозки, складская логистика, электротранспорт и многое другое.

Астрал на форуме представляли продуктовая команда ЭПД и руководители коммерческого департамента, а также партнерские организации в регионе.

В рамках форума состоялось выступление нашего коллеги, руководителя направления ЭПД — Антона Шевченко на тему «Электронные перевозочные документы в продуктах 1С: возможности и практика внедрения», основными темами которого были:

Возможности 1С-ЭПД;

Опыт внедрения ЭПЛ;

Ответы на частые вопросы о ЭПД.

Делимся фотоотчетом с мероприятия

Хотим отдельно поблагодарить наших Партнеров — АСП Электронные сервисы и ИП Еловенко Алексей за активное участие и помощь в подготовке к мероприятию.