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Регистрация и ликвидация бизнеса

ИП vs. ООО: какую форму организации бизнеса выбрать?

Бизнес — это сфера, в которой каждое решение имеет важное значение. Когда дело касается формы ведения бизнеса, выбор может оказать серьёзное влияние на вашу предпринимательскую деятельность.
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ИП vs. ООО: какую форму организации бизнеса выбрать?
Иллюстрация: Астрал

В этой статье мы проведём сравнительный анализ двух наиболее популярных форм организации бизнеса в России: ИП и ООО. Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, и правильный выбор может определить будущее вашего предпринимательского пути.

А в чём разница?

Открыв ИП, вы становитесь музыкантом, дирижёром и билетёром в одном лице. Бизнес-деятельность осуществляется физическим лицом (то есть вами), все операции проводятся от вашего имени. Вы контролируете все аспекты бизнеса, но при этом вы несёте личную имущественную ответственность за финансовые риски. 

Зарегистрировать ИП можно только на одного человека, и в данной форме организации нет понятия учредителей или участников. Другими словами, невозможно создать два или более ИП, принадлежащих одному и тому же физическому лицу.

Все доходы, полученные от бизнеса, считаются личной собственностью ИП. Если ИП снялся с учёта в налоговой, это автоматически означает окончание предпринимательской деятельности и, следовательно, бизнеса в этой форме. Однако, как мы говорили ранее, даже после снятия ИП с налогового учёта возможны претензии к имуществу физического лица, если есть задолженности.

ООО предполагает командную игру. Учредители формируют при регистрации новый правовой субъект — юрлицо. Несмотря на то что организация создаётся на основе вкладов учредителей, ООО действует автономно и ведёт деловую деятельность от своего имени. 

В «команде» может быть до 50 человек. Причём это могут быть как физические, так и юридические лица. Учредитель одной организации может владеть долями и в других компаниях. И для этого ему не нужно согласие соучредителей.

Если кто-либо из учредителей или участников решит покинуть состав организации, это не повлечёт за собой прекращение деятельности компании. Учредители имеют право изменять название организации, её юридический адрес, уровень финансового капитала и направление бизнес-деятельности.

Даже при официальной ликвидации организации, кредиторы лишены возможности предъявлять претензии и требования как к самой компании, так и к её учредителям, за исключением определённых ситуаций.

Хочу стать ИП — какие подводные?

Безусловно, индивидуальное предпринимательство — весьма заманчивая форма ведения бизнеса, ведь она обещает столько приятных льгот. Но не стоит сломя голову бежать в налоговую — лучше проанализировать все плюсы и минусы.

Что хорошо:

1. Простые регистрация и закрытие бизнеса.

Встали на учёт, попробовали, решили, что не для вас — закрыли ИП. Даже с долгами это не проблема.

2. Меньше бумажной волокиты.

ИП освобождены от сложных организационных процедур. Никаких собраний, протоколов и оповещений о смене адреса или имени. 

3. Можно свободно распоряжаться доходами.

Вы полностью контролируете прибыль. Если налоги уплачены, можете тратить деньги, как хотите.

4. Проще с бухгалтерией.

Только налоговый учёт. Это весьма снижает затраты на бухгалтерское обслуживание по сравнению с организациями, которые обязаны вести и бухгалтерский, и налоговый учёт.

5. Есть государственные льготы.

ИП могут воспользоваться налоговыми льготами, недоступными юридическим лицам, такими как налоговые каникулы и льготный налоговый режим — ПСН.

6. Не нужен уставной капитал.

Расчётный счёт можно открывать по желанию или при достижении лимитов наличных расчётов между коммерческими субъектами.

7. Меньше штрафов.

Размеры штрафа более «демократичные» по сравнению с ООО. Вас меньше проверяют, и суды более снисходительны.

Что плохо:

1. Личная ответственность.

Если у бизнеса долги, ваше личное имущество может быть использовано для их погашения.

2. Задолженности сохраняются.

Налоговые долги и невыполненные обязательства остаются на ответственности ИП даже после закрытия бизнеса

3. Продать бизнес нельзя.

Вы не можете целиком подарить или продать бизнес. Можно только по частям распродать имущество.

4. Ограниченное партнёрство.

Вы не можете привлечь официальных партнёров, что делает бизнес менее привлекательным для инвесторов.

5. Обязательные взносы.

Нужно регулярно платить на пенсионное и медицинское страхование. Независимо от доходов и обстоятельств.

6. Ограничения в виде деятельности.

Некоторые виды бизнеса могут быть недоступны для ИП, а для каких-то нужно купить лицензию. Кроме того, индивидуальным предпринимателям сложнее принять участие в некоторых торгах, поскольку заказчики ставят обязательным условием регистрацию юрлица.

Может, ООО лучше?

И да, и нет. В любом случае, если вы хотите открыть совместное дело, придётся регистрировать ООО. Но знать плюсы и минусы этой организационно-правовой формы всё равно следует.

Что хорошо:

1. Ограниченная ответственность.

Вы не рискуете своим личным имуществом. Если что-то пойдёт не так, долги бизнеса останутся на компании.

2. Гибкость в управлении.

Вы можете продавать свой бизнес и даже передавать его наследникам, входить и выходить из бизнеса. Главное, что уставное положение позволяло.

3. Привлечение инвесторов.

Поскольку в ООО может быть до 50 участников, есть возможность привлекать партнёров и инвесторов.

4. Необязательность трудоустройства учредителя.

Если хотите лично управлять бизнесом — заключать трудовой договор не обязательно.

5. Инвестиционные возможности. 

В ООО можно вкладывать деньги, при этом не принимая никакого участия в управлении и даже не вникая в бизнес.

6. Разнообразие видов деятельности.

Юрлицо вправе заниматься различными видами деятельности в соответствии с законодательством.

7. Более высокий статус.

ООО имеет более высокий статус в деловой среде, что может открыть путь к некоторым коммерческим возможностям.

Что плохо:

1. Более сложная регистрация.

Создание ООО требует больше времени и усилий по сравнению с ИП. Необходимо выбрать юридический адрес, определить наименование и утвердить его, а также выбрать руководителя.

2. Обязателен уставный капитал.

Учредители обязаны сформировать уставный капитал, который становится активом компании.

3. Ограничения в получении прибыли.

Участники ООО могут получать прибыль только в виде дивидендов, которые выплачиваются не чаще одного раза в квартал.

4. Сложности в управлении.

В ООО обязательно должен быть руководитель, действующий от имени компании. Учредители не могут действовать от имени ООО без доверенности.

5. Сложности в учёте и административной работе.

Ведение бухгалтерии и учёта – сложнее, и нужен хороший бухгалтер. Необходимо проводить собрания участников и уведомлять налоговые органы об изменениях в деятельности компании.

6. Более высокие штрафы.

За нарушения вам грозят крупные штрафы. При этом платит не только компания, но и руководитель.

7. Сложность и продолжительность ликвидации.

Чтобы закрыть ООО, нужно заранее уведомить кредиторов и расплатиться с государством. Если активов недостаточно, учредители обязаны погасить долги.

Что в итоге

Выбор между индивидуальным предпринимательством и обществом с ограниченной ответственностью зависит от множества факторов. 

Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите начать небольшой бизнес без лишних хлопот, ИП – ваш выбор. Регистрация проще, налоги легче, и вы контролируете все процессы.

Однако если у вас амбициозные планы и вас манит перспектива крупного бизнеса, ООО предоставляет более широкие возможности. Вы можете привлекать инвесторов, делиться ответственностью. Это особенно полезно, если у вас есть партнёры.

И не забывайте о рисках. Если ваш бизнес связан с повышенными рисками, статус юридического лица может обеспечить надёжную защиту вашего личного имущества.

ИП — это гибкость и свобода в управлении. Вы быстро реагируете на изменения и принимаете решения. ООО — это статус и возможность выйти на большой рынок, что может быть важно в корпоративной среде.

Помните, что вне зависимости от выбора, вы всегда несёте ответственность за свой бизнес. Важно внимательно взвесить плюсы и минусы и проконсультироваться со специалистами.

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