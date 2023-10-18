Форма ТОРГ-12 — это первичный документ, который необходим при передаче партии товара от поставщика покупателю. Разберёмся, когда ещё нужна накладная ТОРГ-12 и какие данные обязательно указывать в документе.

Область применения ТОРГ-12

Товарная накладная ТОРГ-12 нужна и продавцу, и покупателю.

Продавец регистрирует отгрузку товаров со склада, в то время как покупатель — их приём. ТОРГ-12 служит основанием для списания товара стороной, осуществляющей отгрузку.

Уточним, когда обязательно использование документа ТОРГ-12.

При получении товара. Обычно ТОРГ-12 подтверждает доставку от оптовиков к розничным продавцам — магазинам или торговым компаниям. Этот документ должна заполнить организация, ответственная за отгрузку товара со своего склада. При получении партии покупатель должен проверить количество и качество товаров, а также сравнить данные с информацией, указанной в накладной. В случае отсутствия документа ТОРГ-12 от поставщика, его партнёр имеет право отказаться от принятия груза.

При передаче товара посреднику. Если компания приобрела товар у поставщика, но планирует хранить его на стороннем складе, она также должна заполнить ТОРГ-12. В этом случае необходимо указать данные организации, оплатившей товар, в графе «Плательщик», а информацию об организации, принявшей партию, — в графе «Грузополучатель».

Для самозанятых. Бывает, что контрагенты продавцов-самозанятых требуют форму ТОРГ-12 для расчётов и учёта. Накладная самозанятого должна содержать все требуемые реквизиты документа. Единственное отличие заключается в том, что самозанятые не заполняют коды деятельности.

Данные, указываемые в накладной ТОРГ-12

Унифицированная форма ТОРГ-12 и порядок её заполнения представлены в постановлении Госкомстата № 132. Товарная накладная содержит все обязательные реквизиты исходного документа, указанные в статье 9 закона № 402-ФЗ.

Компании и ИП могут разработать и использовать свои бланки вместо ТОРГ-12. Главное, чтобы эти документы включали все требуемые реквизиты.

Обязательные реквизиты, которые должны быть указаны в накладной ТОРГ-12: информация о продавце и покупателе (в документе — грузоотправитель и грузополучатель), основание для сделки, информация о товарах, приложенные к накладной документы, подписи и печати сторон.

Правила заполнения формы ТОРГ-12

В верхней части документа необходимо указать данные продавца и покупателя. В поле «Основание» следует указать номер и дату договора-купли продажи.

Основная часть документа представляет собой таблицу, где указывается название товара, его количество, цена и общая стоимость.

Есть два способа заполнения графы «Код товара»: использовать внутренний номер номенклатуры выбранного товара или код по классификатору продукции ОКПД 2. Последнее рекомендуется при продаже товаров с НДС 10%. Заполнение столбца «Масса брутто» не обязательно.

Готовые формы можно передать партнёру на бумаге либо электронно. Чтобы сформировать ТОРГ-12 в 1С, нужно перейти в раздел «Продажи» и там найти журнал «Реализация (акты, накладные)». Электронные документы подтверждаются с помощью электронной подписи.

Требования к количеству форм ТОРГ-12

Как гласят правила, бухгалтер обязан создавать два экземпляра товарной накладной. Один из них остаётся у продавца, второй передаётся покупателю-контрагенту. Если товар доставляет транспортная компания, вдобавок к ТОРГ-12 нужно оформить транспортную накладную.

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Подписи на форме ТОРГ-12

Со стороны продавца форму ТОРГ-12 подписывают:

руководитель компании;

главный бухгалтер;

сотрудник, отвечающий за выдачу товара со склада.

Документ может подписать один человек, если имеется доверенность на право подписи.

С покупательской стороны подписывают:

представитель перевозчика (ставит подпись в графе «Груз принял»);

материально ответственное лицо (графа «Груз получил»).

Неподписанный документ будет недействительным.

В электронном варианте каждая сторона ставит по одной подписи. Это правило утверждено приказом ФНС № ММВ-7-10/551@ от 30 ноября 2015 года.

В случае когда договор заключён головным офисом, а товар отгружает представительство, в строке «Структурное подразделение» указываются реквизиты этого подразделения. Подписать товарную накладную ТОРГ-12 может представитель филиала по доверенности.

Если компания пользуется печатью, следует поставить штамп в форме для её удостоверения. Однако, если предприниматель официально отказался от печати, оттиск не требуется.

Продолжается постепенный переход на электронный документооборот в логистике. С 1 сентября 2022 года все желающие могут оформлять транспортную накладную в электронном виде, а с 2024 года ЭТрН станет обязательной для всех. Поэтому «Калуга Астрал» предлагает готовые решения для перехода на ЭПД.

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