Для чего нужна интеграция ОФД с системой 1С

По закону 54-ФЗ компания передает чеки в налоговую в режиме онлайн — для этого она заключает договор с оператором фискальных данных (ОФД). Упростить отправку чеков помогает сервис Астрал.ОФД, в который добавили новую функцию: теперь пользователи могут автоматически обмениваться информацией между ОФД и учетной системой 1С.

Как интеграция упрощает работу бухгалтера и руководителя

Интеграция с 1С позволяет обмениваться информацией между ОФД и 1С в автоматическом режиме. А значит, данные не нужно вводить вручную — это ускоряет и упрощает работу бухгалтера, снижает вероятность ошибки.

Данные о продажах, которые получает налоговая от онлайн-кассы, и те, что есть у бухгалтера в программе, всегда будут совпадать. Это важно, потому что не возникнет риска расхождений между налоговой отчетностью, которую сдает организация, и информацией, которой располагает ФНС. Таким образом, компания избежит возможных проверок и штрафов.

В модуле обмена есть инструменты аналитики. Благодаря им можно определять и корректировать маркетинговую стратегию и планы по развитию бизнеса.

Астрал.ОФД — online-сервис для передачи чеков и данных в ФНС и систему маркировки, отчеты для удаленного контроля состояния ККТ и бизнеса. Гибкая тарифная сетка позволяет выбрать оптимальный тариф в зависимости от срока действия и количества касс. Подключить сервис

Как работает модуль «Обмен с 1С»

Все чеки, которые загружают из ОФД, можно посмотреть на одной закладке «Астрал.ОФД». Сотрудники здесь видят точно такие же данные, что и покупатель товара и налоговая служба.

В программу можно загружать разные типы кассовых и складских документов.

С помощью «Отчета о розничных продажах» руководитель и бухгалтер получают информацию о продажах за определенное время. Информация по возвратам доступна в документе «Возврат товаров от покупателя», а посмотреть, сколько наличных денег поступило в кассу, можно в «Приходном кассовом ордере». Также есть возможность передавать документы поступления товаров.

Модуль контролирует дубли и позволяет загружать неполные документы.

Бухгалтер точно не ошибется — при загрузке модуль подскажет, если такой документ уже есть в программе. Кроме того, с помощью интеграции можно загружать неполные документы — например, отчеты о работе еще не закрытой кассовой смены.

Сотрудники могут смотреть данные за нужный им период.

Бухгалтер устанавливает период, за который хочет посмотреть чеки, и видит информацию только за выбранные дни.

Модуль позволяет проанализировать работу торговых точек.

С помощью встроенных инструментов модуля руководитель получит информацию о:

выручке;

среднем чеке;

товарах, которые продаются лучше всего;

скидках;

возвратах.

Руководитель может отфильтровать продажи по дням, кассирам и способам оплаты, проанализировать динамику продаж в разные часы дня и проверить, сколько длится кассовая смена.

Кроме того, есть опция подготовки ABC- и XYZ-анализа: они помогают компании определить ключевые продукты и клиентов, а также управлять ассортиментом.

В личном кабинете Астрал.ОФД во вкладке «Обмен с 1С» вы можете подключить пробный период данного сервиса на 7 дней для 1 - ККТ. Во время тестового периода вам будет доступен весь функционал сервиса «Обмен с 1С» без ограничений. Подключить тестовый обмен с 1С на 7 дней

Как подключить автоматическую отправку

Подключить модуль обмена с 1С можно самостоятельно в личном кабинете Астрал.ОФД.

1. Пользователь переходит на вкладку «Обмен с 1С» и нажимает кнопку подключения. Модуль можно подключить на один, шесть или 12 месяцев по умолчанию. Чтобы выбрать другой период, нужно оформить заказ в Личном кабинете повторно.

2. Выбирает контрольно-кассовую технику, которая будет пересылать данные, и срок, на который нужна услуга.

3. Переходит на вкладку «Мои заказы» и выбирает нужный заказ.

4. Теперь нужно оплатить счет. После этого интеграцией между ОФД и 1С можно пользоваться.

Если что-то не получается сделать самостоятельно, оставьте заявку в личном кабинете Астрал.ОФД. В ответ оператор пришлет файл, который нужно будет загрузить в 1С. Специалисты поддержки помогут настроить интеграцию и проконсультируют по любым вопросам.

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