Защита персональных данных и использование cookies: анализ рисков и рекомендации

В статье мы рассмотрим вопрос использования cookies с точки зрения защиты персональных данных. Проанализируем риски и недостатки использования cookies, а также последствия, когда они применяются без уведомления или согласия пользователей.

Согласно действующему законодательству о персональных данных, файлы cookies и другие идентификаторы пользователей признаются частной информацией, поскольку они могут использоваться для определения личности конкретного человека или выделения его среди других пользователей.

Не все пользователи осознают опасности, связанные с использованием файлов cookies на веб-сайтах. Этих «цифровых следопытов» можно рассматривать как шпионов, которые незаметно наблюдают за действиями посетителей.

Они не только фиксируют активность пользователей на конкретном ресурсе, но и в некоторых случаях продолжают отслеживать их даже после перехода на другие сайты. Таким образом, cookies могут собирать информацию о том, что пользователь покупает, куда требуется доставка, а также могут отслеживать взаимодействие с различными онлайн-ресурсами.

Именно по этой причине регулирующие органы принимают строгие меры в отношении использования файлов cookies и обязывают веб-сайты уведомлять пользователей о наличии этих файлов.

Что из себя представляют файлы cookies?

Файлы cookies это небольшие текстовые файлы, которые передаются веб-сайтами на устройство пользователя и хранятся там. Данные могут включать в себя информацию о времени посещения сайта, источнике перехода на сайт, географическом расположении пользователя, идентификаторах товаров, находящихся в корзине интернет-магазина, и другие параметры.

Одним из примеров злоупотребления cookies является ситуация, когда вы посещаете веб-сайт и просматриваете информацию, а затем вам начинают звонить. Это происходит потому, что cookies отслеживают ваш номер телефона.

Cookies-файлы могут рассматриваться как инструмент идентификации пользователя, который помогает отслеживать его виртуальное перемещение по страницам веб-портала.

Обычно на устройство пользователя записываются два типа файлов:

Сеансовые файлы cookies активны только во время использования браузера, который их создал. Как только браузер закрывается, такие файлы сессии автоматически удаляются без возможности восстановления.

Постоянные файлы cookies сохраняются на устройстве постоянно и могут оставаться действительными даже после прошествия месяцев или даже лет.

По мнению Роскомнадзора, cookies-файлы рассматриваются как информация, относящаяся к личным данным. Это означает, что такие файлы, хранящие информацию о пользователях и их действиях в сети, подпадают под законодательство о персональных данных и требуют соответствующего обращения.

Прежде чем начать использовать cookies-файлы на своём сайте, важно учесть несколько моментов:

Для соблюдения правил обработки файлов cookies необходимо получить согласие пользователя. Это можно осуществить путём размещения специального всплывающего баннера на сайте, который уведомит пользователей о том, что используются файлы cookies, и попросит предоставить согласие на их использование. Также важно указать в баннере конкретную метрическую программу, которая используется на сайте.

На сайт необходимо добавить страницу, на которой будет представлена информация о политике конфиденциальности. На этой странице необходимо подробно описать цели использования файлов cookies и конкретных сервисов веб-аналитики, методы сбора и обработки данных, а также дать посетителям возможность отказаться от их использования.

Некоторые компании разрабатывают отдельную политику использования куки, однако это не является обязательным требованием. Вместо этого, можно просто добавить соответствующий раздел в общую Политику компании.

Уточнить длительность хранения файлов cookies и предоставить информацию о том, как пользователь может удалить файлы с его устройства.

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В большинстве современных браузеров есть возможность выключить использование файлов cookies. Например, в случае Google Chrome на устройствах с операционной системой Android, это можно сделать, перейдя в раздел «Настройки», затем «Настройки сайтов», выбрав «Файлы cookies» и отключив передачу файлов cookies либо полностью, либо частично.

На многих сайтах нет информации о том, что они используют файлы cookies, хотя это обязательно согласно законодательству. В большинстве случаев веб-ресурсы, которые собирают информацию при помощи cookies-файлов, обязаны получить согласие пользователей перед началом обработки данных.

Отсутствие баннера с запросом о согласии может рассматриваться как нарушение ФЗ «О персональных данных» и повлечь наложение штрафа от 60 до 100 тыс. рублей (при повторном нарушении от 100 до 300 тыс. рублей).

Использование cookies становится особенно актуальным при работе с иностранными аналитическими сервисами, передающими данные за пределы РФ. В этом случае возникают вопросы о локализации баз данных на территории РФ и соблюдении требований к трансграничной передаче данных, включая уведомление Роскомнадзора. При нарушении этих требований компании могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 6 млн рублей (при повторном нарушении штраф может составить до 18 млн рублей).

Если компания использует файлы cookies, то при подаче уведомления в Роскомнадзор в разделе «Категории персональных данных» необходимо указать, что на сайте используются эти файлы.

В использовании файлов cookies с точки зрения защиты персональных данных есть свои риски и недостатки, которые могут привести к юридическим проблемам, если не соблюдаются соответствующие правила. Однако с правильным подходом и соблюдением законодательных требований файлы cookies могут быть мощным инструментом для улучшения опыта пользователей и анализа активности на веб-сайте.

Соблюдение прозрачности и получение согласия пользователей являются ключевыми аспектами в использовании cookies, чтобы обеспечить требования законодательства и защиту данных пользователей.

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