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Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг в 2023 году

В 2016 году в России появился новый вид налогового контроля — налоговый мониторинг. Он представляет собой процесс наблюдения за финансовыми операциями и транзакциями налогоплательщиков с целью выявления возможных нарушений налогового законодательства. Этот метод позволяет ФНС повысить эффективность сбора налоговых платежей и предотвратить уклонение от уплаты налогов. 
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Налоговый мониторинг в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

До 2022 года доступ к налоговому мониторингу имели только крупные налогоплательщики, однако со временем некоторые представители среднего бизнеса также получили возможность присоединиться к этой программе.

Количество компаний, выбравших этот механизм взаимодействия, продолжает расти — в 2023 году налоговый мониторинг проводится в отношении 445 компаний из 18 различных отраслей экономики.

А что в нём особенного?

Налоговый мониторинг предполагает иной подход к контролю организаций, по сравнению с остальными налогоплательщиками. Компании, участвующие в мониторинге, не проходят стандартные камеральные и выездные проверки. 

Суть мониторинга заключается в том, что налоговая инспекция контролирует деятельность организации в режиме реального времени. Инспекторы запрашивают необходимые документы через систему электронного документооборота или получают доступ к бухгалтерской программе организации. 

Организация может выбрать один из трёх способов взаимодействия с налоговым органом в рамках мониторинга: передача данных через систему электронного документооборота (который первоначально был запланирован до конца 2023 года и был продлён до 2025), предоставление доступа к бухгалтерской программе, а также создание «витрины данных» — механизма, позволяющего предоставить налоговому инспектору доступ только к необходимой для мониторинга информации.

Как проводится налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг проводится удалённо, без выезда инспекторов на территорию организации, на основе информации, предоставляемой компанией.

В процессе мониторинга налоговые инспекторы имеют право запрашивать документы и информацию по начислению и уплате налогов и сборов, требовать пояснения или исправления, привлекать экспертов, допрашивать свидетелей (эта возможность закреплена в Налоговом кодексе с 31 августа 2023 года) и проводить осмотр территории (право закреплено с 31 августа 2023 года). 

Документы или информация по запросу передаются в налоговую службу: 

  • если на бумаге, то в виде заверенной копии, лично или через уполномоченного представителя, а также по ТКС; 

  • если в электронном формате — заверенные с помощью УКЭП или через информационную систему компании, к которой налоговая инспекция имеет доступ. 

Если документы для налогового мониторинга сформированы в бумажном виде, их можно представить в виде отсканированных копий. Если же требуется предоставить информацию или разъяснения, то они должны быть представлены в виде электронных образов. Срок предоставления таких документов, информации и разъяснений составляет 10 рабочих дней после получения запроса.

Что нужно для участия в налоговом мониторинге

Участие в налоговом мониторинге — дело добровольное. Нужно лишь подать заявление в налоговую инспекцию по месту расположения организации. Срок — не позднее 1 сентября года перед годом начала мониторинга. 

Важно в период с июля по август: проверить компанию на соответствие требованиям, подготовить информационные системы и систему контроля внутри компании и составить график перехода на мониторинг.

Документы для вступления в налоговый мониторинг включают:

  • регламент информационного взаимодействия;

  • информацию о компаниях и физических лицах, прямо или косвенно участвующих в организации с долей участия, превышающей 25%;

  • налоговую учётную политику на текущий год;

  • регламент системы внутреннего контроля предприятия.

Налоговая рассматривает полученные документы до 1 ноября и решает, проводить мониторинг или отклонить его проведение с указанием причины отклонения. 

Возможные причины отклонения прописаны в параграфе 5 статьи 105.27 НК. Пока налоговая служба ещё не приняла решение, компания вправе отозвать свою заявку.

Плюсы и минусы

Налоговый мониторинг предлагает ряд преимуществ, таких как отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок, улучшение отношений с налоговой инспекцией и получение доступа к обратной связи от налоговых органов по вопросам налогообложения. Это помогает компаниям улучшить свою налоговую отчётность и избежать возможных штрафов и пеней за ошибки. Подробнее о плюсах можно почитать в нашей статье о том, как налоговый мониторинг помогает бизнесу.

Однако есть у этого подхода и свои недостатки. Во-первых, он подразумевает постоянный удалённый мониторинг со стороны налоговых органов, что может создавать дополнительное давление на компании.

Во-вторых, система внутреннего контроля должна быть очень эффективной и автоматизированной, что требует дополнительных усилий и ресурсов.

Наконец, мотивированные заключения от налоговой инспекции являются обязательными к исполнению, даже если они не были запрошены самой компанией. Если компания не согласна с позицией налоговой инспекции, она должна оспорить её в вышестоящем органе.

Что изменилось в 2023 году

19 октября 2023 года ФНС утвердила порядок направления требований о представлении документов от налогового органа и их представления в ответ на требования через информационные системы участников налогового мониторинга. Кроме того, налоговики утвердили форматы передачи документов по электронным каналам связи. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства и начнёт действовать с 1 января 2026 года.

В соответствии с установленным порядком документы будут передаваться только в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Время передачи и получения документа будет определяться с учётом часовых поясов обеих сторон.

Если документы получены без ошибок, получатель обязан в течение трёх рабочих дней подтвердить их получение отправителю. В противном случае, если при проверке электронных документов обнаружены ошибки, ему необходимо уведомить отправителя о выявленных неточностях.

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