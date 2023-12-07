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Использование ЭДО в финансовой отчётности: методы снижения издержек и улучшения показателей

Сложно переоценить значимость управленческой и финансовой отчётности в достижении эффективности управления предприятием. Благодаря внедрению цифровых технологий и электронного документооборота процесс составления отчётов стал проще.
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Использование ЭДО в финансовой отчётности: методы снижения издержек и улучшения показателей
Иллюстрация: Астрал

Собирать и анализировать данные для отчётов стало быстрее, что позволило улучшить финансовые показатели и сократить затраты на управление предприятием.

В данной статье расскажем о преимуществах использования электронного документооборота для оптимизации процесса составления финансовой отчётности.

Для чего составляют финансовую отчётность

Ведение финансовой отчётности является обязательным для большинства экономических субъектов в России, в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года. Требования закона не распространяются на индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, частные детективы, адвокаты и т. д.), подразделения и представительства иностранных компаний, при условии, что они ведут учёт в соответствии с требованиями российского законодательства по налогам и сборам.

Финансовая отчётность формируется на основе информации, полученной в результате бухгалтерского учёта. Она отражает финансовое состояние компании на определённую дату и её финансовые результаты за определённый период времени, будь то годовой, квартальный или месячный отчёт.

Владельцы обязаны предоставлять годовую финансовую отчётность в государственные органы. Однако существуют и промежуточные отчёты, которые готовятся за месяц, квартал, 9 месяцев или любой другой период календарного года и служат исключительно для информирования руководства компании. Промежуточный отчёт может включать пояснительную записку и отчёт о движении денежных средств.

Виды отчётности

Отчётность в компании может быть разных видов. Некоторые из них являются обязательными для предоставления в государственные органы, другие же используются для внутреннего управления компанией.

1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность — это основной вид отчётности, который требуется для предоставления в госорганы и включает в себя информацию о финансовом состоянии компании, такую как бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменениях капитала и отчёт о денежных потоках.

2. Управленческая отчётность — это набор отчётов, которые используются для анализа работы компании в прошлом, текущем и будущем периодах. Она может быть внутренней, предназначенной для анализа бизнес-процессов и поиска возможностей для улучшения работы, или внешней, предназначенной для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон.

3. Налоговая отчётность — индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны предоставлять государственным органам информацию о своих налоговых обязательствах и платежах, включая декларации, расчёты и уведомления.

4. Статистическая отчётность — это важный вид отчётности, который позволяет собирать и анализировать данные о различных аспектах деятельности компании. Этот вид отчётности может быть использован для различных целей, таких как анализ рынка, определение тенденций, оценка эффективности работы компании и многое другое.

Все виды отчётности основываются на документации. Это могут быть кассовые чеки, товарно-транспортные накладные, акты выполнения работ, сопроводительные документы и многое другое. 

Чтобы владелец или финансовый директор компании не погряз в бумажной волоките, можно воспользоваться электронным документооборотом и сервисом управленческой отчётности «Финансист». Он имеет более 60 видов интеграции с программами 1С, банковскими системами и CRM и позволяет принимать обоснованные решения на основе 32 главных показателей.

Как внедрение ЭДО упрощает отчётность и повышает эффективность бизнеса

Преимущества использования ЭДО очевидны. Например, возможность сократить расходы на расходные материалы, бумагу, услуги курьеров и уменьшить нагрузку на архивное хранение. Кроме того, электронный документооборот способен улучшить функционирование компании на нескольких уровнях.

1. Сокращение времени обработки документов

ЭДО позволяет автоматизировать процессы обработки документов, что существенно снижает время, затрачиваемое на бухгалтерские операции. Благодаря этому финансовая информация становится доступной для анализа и принятия решений гораздо быстрее.

2. Уменьшение вероятности ошибок

Системы электронного документооборота проводят автоматическую проверку документов на наличие неточностей и несоответствий. Это существенно снижает риск ошибок в отчётности, которые могут привести к непредвиденным финансовым затратам.

3. Улучшение контроля над финансами

ЭДО представляет собой надёжный инструмент для контроля финансовых операций. Владельцы компаний и финансовые директора могут более эффективно отслеживать денежные потоки, выявлять потенциальные риски и оптимизировать стратегии.

4. Прозрачность и доступность данных

Электронные документы и финансовая информация, хранящиеся в системе ЭДО, становятся более доступными и удобными для анализа. Такой подход повышает понимание финансовой ситуации компании, что способствует принятию оптимальных стратегических решений.

5. Уменьшение задолженности и оптимизация платежей

Системы ЭДО позволяют автоматизировать учёт и оплату счетов, что способствует своевременным выплатам поставщикам и предотвращению штрафов и процентов по долгам.

6. Улучшение отношений с партнёрами и клиентами

Благодаря быстрому обмену документами через системы ЭДО, компании могут привлекать новых клиентов и партнёров, расширяя объёмы бизнеса.

Таким образом, ЭДО поможет не только улучшить финансовые показатели компании за счёт экономии, но и оптимизировать процессы, а также повысить эффективность управления финансами.

Обеспечьте эффективный и надёжный электронный документооборот в вашей компании с сервисом Астрал.ЭДО. Система предлагает все необходимые инструменты для работы с цифровой документацией. Если вы используете 1С для ведения бухгалтерии, вам идеально подойдёт программа Астрал Докс, доступная как через 1С, так и через веб-интерфейс. Выберите подходящий тариф и оставьте заявку на нашем сайте для быстрого подключения.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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