Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить

Исключить вероятность кражи товаров в момент их передачи от продавца к покупателю поможет такой документ, как доверенность на получение торгово-материальных ценностей. Как правильно оформить его и какие формы бланков этой доверенности существуют, читайте в статье.

Зачем нужна доверенность на ТМЦ

Такая доверенность может быть необходима в случаях, когда руководитель предприятия не может лично принимать товары от поставщиков, а поручает это сотруднику компании. Для этого составляется специальный документ, который уполномочивает сотрудника действовать от имени компании и её руководителя.

Доверенность на ТМЦ позволяет избежать проблем с документальным оформлением движения ценностей, а также с контролем за их сохранностью и учётом, которые могут возникнуть при передаче товаров, когда за ними приезжает покупатель, либо когда продавец сам доставляет их покупателю, а также в случаях, когда товарно-денежный обмен проходит на нейтральной территории.

Бланк доверенности выписывается и на транспортную компанию, которая перевозит товары или грузы по поручению покупателя либо продавца. В этом случае документ составляется на имя сотрудников ТК, которые будут непосредственно принимать или поставлять груз.

В качестве доверенного лица, на имя которого выписывается документ, может выступать сотрудник компании, либо даже родственник руководителя, если речь идёт об ИП. Законодательство не предъявляет конкретных требований к тому, кого руководитель может наделить полномочиями действовать от своего имени в вопросах передачи или получения торгово-материальных ценностей.

Как оформить документ «Доверенность на ТМЦ»

Бланк документа составляется в письменном или печатном виде. Он может иметь произвольную форму (допускается для физических лиц, согласно со статьёй 185 Гражданского кодекса РФ) и форму установленного образца для юридических лиц согласно с постановлением Госкомстата России № 71а от 30.10.1997.

Чтобы составить доверенность на ТМЦ в произвольной форме, не нужно обращаться к нотариусу, достаточно написать или напечатать документ самостоятельно и заверить его подписью доверителя.

В доверенности на ТМЦ должны быть указаны следующие данные:

дата выдачи документа;

название организации, которая даёт доверенность, её ИНН, ОГРН;

сведения о паспорте лица, которому доверяются полномочия;

объём и характер полномочий доверенного лица;

период действия документа;

подпись доверителя.

Вы можете воспользоваться готовый образец доверенности на ТМЦ 2024, в котором заполняются только заполнить нужные поля.

Для составления документа установленного образца используется форма М-2 и М-2а. Разница между ними состоит в том, что у первой ограниченный срок действия, а у второй срок действия не ограничен, точнее, имеет больший период.

Форма М-2 — это доверенность на ТМЦ, которая предназначена для однократной передачи товаров от доверителя к доверенному лицу. При этом у формы есть часть, которая отрывается и остаётся у доверителя в качестве подтверждения сделки, по этой причине её нельзя использовать многократно.

Если нужно дать доверенность на ТМЦ на более длительный срок, то используется форма М-2а. Она не имеет отрывной части и может действовать до двух недель.

Обратите внимание! Стандартные доверенности по форме М2-а имеют срок действия один год с момента выдачи, если в них не указано иное.

В доверенности по форме М-2 или М-2а указываются такие данные, как дата, реквизиты доверителя, перечисление товаров или документов, которые передаются (накладные, счета-фактуры), реквизиты доверенного лица, срок действия (для М-2 а) и подписи и печати сторон.

Чтобы упростить процесс оформления документа, можно скачать доверенность на ТМЦ М-2 и иметь под рукой заполненный бланк.

Чтобы отслеживать движение товаров в компании, ведётся специальный журнал, где регистрируются все доверенности. Каждая доверенность имеет свой номер по порядку. Доверенное лицо подписывается в журнале, когда получает бланк документа, и после выполнения поручения представляет в бухгалтерию компании товарные документы, подтверждающие приёмку или выдачу доверенных ценностей.

Подписанный документ остаётся у исполнителя, который передаёт её продавцу или поставщику товаров, а в журнале делается запись о том, что поручение выполнено.

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Заключение

Доверенность – важный документ в вопросах передачи торгово-материальных ценностей, который поможет исключить вероятность кражи ТМЦ. Он оформляется в произвольной форме или с помощью специальных бланков.

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