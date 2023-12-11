Роуминг между операторами ГИС ЭПД

Для работы с электронными перевозочными документами компании должны заключить договор с оператором ЭПД. Это даст предпринимателям возможность обмениваться документами и отправлять их в государственную систему ГИС ЭПД. Операторы ЭПД настраивают работу в роуминге, чтобы сделать обмен электронными документами ещё более удобным. Рассмотрим, как это работает.

Что такое роуминг между операторами документооборота

Роуминг — это технология, которая позволяет компаниям обмениваться электронными документами, даже если предприниматели используют услуги разных операторов.

Например, отправитель груза подключён к оператору ЭПД «Звезда», в то время как получатель груза работает с оператором «Штрих». Если эти операторы работают в роуминге, то их клиентам не обязательно быть подключёнными к одному и тому же оператору. Грузоотправитель может оформить электронную накладную через сервис «Звезды» и отправить её получателю, который использует сервис от «Штриха».

Список действующих операторов ГИС ЭПД можно найти на сайте Минтранса.

Польза от роуминга между операторами ЭПД

Роуминг для обмена ЭПД позволяет решить несколько задач:

Участники перевозки могут отправлять документы любым контрагентам. Каждый предприниматель может использовать удобный для него сервис и пересылать данные своим партнёрам, не меняя оператора ЭПД.

Приложения для обмена ЭПД становятся удобнее. Внедрение роуминга позволяет избежать монополии и стимулирует конкуренцию между операторами ГИС ЭПД. Операторы будут улучшать свои сервисы, работать над интерфейсом приложений и добавлять дополнительные функции.

Переход на электронные перевозочные документы происходит быстрее. Это делает документооборот более прозрачным и снижает вероятность ошибок при заполнении форм.

Когда роуминг появится у операторов ГИС ЭПД

В настоящее время не все операторы ГИС ЭПД используют роуминг, и обмен ЭПД находится в стадии тестирования. Операторам требуется проверить различные сценарии: передачу данных в ГИС ЭПД, обмен документами между партнёрами с использованием трёх разных операторов и т. д.

Для упрощения отправки электронных документов налоговая служба планирует сделать роуминг между операторами ЭПД обязательным. Фёдор Новиков, начальник управления электронного документооборота ФНС, заявил, что вскоре все операторы будут обязаны подключиться к роумингу для прохождения аккредитации.

АО «Калуга Астрал» — лицензированный оператор ГИС ЭПД. Наши специалисты разработали два решения для обмена электронными перевозочными документами. С помощью модуля 1С-ЭПД вы сможете отправлять данные контрагентам и в базу ГИС ЭПД прямо из системы «1С». Благодаря интеграционному решению API ЭПД заполнять документы можно в любой учётной системе.

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