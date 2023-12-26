Накладная на отпуск материалов

Для этого она может использовать собственную или унифицированную форму. Речь пойдёт о форме М-15, разработанной официально.
Как оформлять накладную по М-15
Накладную для отпуска материалов на сторону можно заполнить вручную на бумаге или создать на компьютере. Основанием для этого служит распоряжение руководителя, обычно оформленное в виде приказа или иного документа.
Накладная должна быть составлена во время передачи материалов, а если это невозможно — сразу после передачи. Также необходимо соблюдать правила, указанные в пунктах 12 и 13 Методических рекомендаций (приказ Минфина от 28 декабря 2001 года № 119н (документ утратил силу)), включая правильное заполнение всех необходимых полей, проставление подписей и нумерацию без повторений номеров за отчётный период.
Заполненная форма подписывается обеими сторонами, после чего передаётся в бухгалтерию для отслеживания движения материалов. Если в накладной обнаруживается ошибка, её исправление следует подтвердить подписью и датой.
Когда применяется форма М-15
Форма М-15 широко используется предприятиями, которым необходимо передать материальные ценности в свои филиалы или другие организации (если есть соответствующее соглашение). Она обычно заполняется в следующих ситуациях:
продажа сырья или готовой продукции;
передача давальческих материалов субподрядчику;
возврат неиспользованных давальческих материалов заказчику;
передача прав собственности по агентским соглашениям.
Однако следует помнить, что применение данной формы должно быть утверждено в учётной политике компании в соответствии с законом № 402-ФЗ.
Основные правила оформления
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право формировать накладную в произвольной форме. Однако при оформлении следует придерживаться общепринятых правил и требований.
Так, в накладной обязательно необходимо указывать данные компании-поставщика, информацию о получателе товара, дату составления накладной и перечень отгружаемых товаров с указанием их стоимости. Документ заполняется бухгалтером предприятия и кладовщиком, подписывается ответственными лицами и получателем товара. Накладная выписывается в двух экземплярах, один из которых остаётся на предприятии-поставщике, а второй передаётся получателю товара.
Порядок заполнения унифицированной формы
В первом поле накладной укажите её номер в соответствии с внутренними документами компании.
Напишите полное название вашей организации с кодом ОКПД.
Заполните первую таблицу, указывая в ней дату создания накладной, код операции (если используете), структурное подразделение и область деятельности компании, которая оформляет документ. Укажите аналогично получателя и ответственного за поставку сотрудника (без указания имён).
Внесите информацию о документе, который является основанием для оформления накладной (приказ, постановление, договор и т.д.), указав его номер и дату.
В строке «Кому» укажите данные о получателе материала, имя его представителя и информацию о доверенности (если получатель использует ее).
Столбцы таблицы содержат следующую информацию:
В первых двух колонках укажите данные субсчёта бухгалтерского учёта и код аналитического учёта для списываемых материалов.
Третий столбец содержит наименование материала с подробным описанием: характеристика, тип, сорт и размер.
Четвёртый столбец предназначен для номенклатурного номера конкретного вида материала в компании. Если номер отсутствует, оставьте ячейку пустой.
Шестой столбец включает в себя код единицы измерения материала по ОКЕИ.
Седьмой столбец обозначает единицу измерения материала.
Восьмой столбец указывает количество материала, указанное в накладной.
Девятый столбец заполняется кладовщиком и содержит фактические данные о материале, отпущенном со склада.
В десятом столбце указывается стоимость отпущенных товаров с общей ценой.
В одиннадцатом столбце — цена без НДС.
В двенадцатом — общая стоимость материалов с учётом НДС.
Допускается ли применение унифицированной формы при отгрузке товара
Да, накладную по форме М-15 можно использовать для оформления отгрузки товара покупателю. Хотя обычно для этих целей применяется накладная ТОРГ-12, использование формы М-15 не противоречит законодательству. Это подтверждается судебной практикой и методическими указаниями Минфина № 119н от 2001 года (документ утратил силу).
Однако стоит отметить, что накладная ТОРГ-12 специально разработана для оформления отгрузки товаров покупателю, поэтому её использование может быть более удобным и привычным для предприятий.
Кроме того, использование формы ТОРГ-12 уменьшает вероятность возникновения вопросов со стороны налоговых органов.
Какие есть альтернативы для М-15
Вместо использования унифицированной формы накладной, вы можете использовать бланк М-11 для оформления перемещения материальных ценностей внутри компании. Для их продажи вы можете использовать ТОРГ-12.
А печать на накладной нужна
Печать не является обязательным элементом в бланке накладной, и её отсутствие не влияет на корректность оформления документа.
Важно, чтобы все остальные данные, такие как информация о компании, получателе, дате составления и перечне материалов, были указаны правильно.
Документы по внутреннему перемещению товаров и учёту материальных запасов не требуют проставления печати (в соответствии с разделом 3 указаний, утверждённых постановлением Госкомстата № 71а от 30 октября 1997 года).
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