Накладная на отпуск материалов

Если организация планирует передать активы, например, товары, инструменты или рабочую форму, своим подразделениям или другим организациям, ей потребуется оформить накладную на отпуск материалов.

Для этого она может использовать собственную или унифицированную форму. Речь пойдёт о форме М-15, разработанной официально.

Как оформлять накладную по М-15

Накладную для отпуска материалов на сторону можно заполнить вручную на бумаге или создать на компьютере. Основанием для этого служит распоряжение руководителя, обычно оформленное в виде приказа или иного документа.

Накладная должна быть составлена во время передачи материалов, а если это невозможно — сразу после передачи. Также необходимо соблюдать правила, указанные в пунктах 12 и 13 Методических рекомендаций (приказ Минфина от 28 декабря 2001 года № 119н (документ утратил силу)), включая правильное заполнение всех необходимых полей, проставление подписей и нумерацию без повторений номеров за отчётный период.

Заполненная форма подписывается обеими сторонами, после чего передаётся в бухгалтерию для отслеживания движения материалов. Если в накладной обнаруживается ошибка, её исправление следует подтвердить подписью и датой.

Когда применяется форма М-15

Форма М-15 широко используется предприятиями, которым необходимо передать материальные ценности в свои филиалы или другие организации (если есть соответствующее соглашение). Она обычно заполняется в следующих ситуациях:

продажа сырья или готовой продукции;

передача давальческих материалов субподрядчику;

возврат неиспользованных давальческих материалов заказчику;

передача прав собственности по агентским соглашениям.

Однако следует помнить, что применение данной формы должно быть утверждено в учётной политике компании в соответствии с законом № 402-ФЗ.

Основные правила оформления

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право формировать накладную в произвольной форме. Однако при оформлении следует придерживаться общепринятых правил и требований.

Так, в накладной обязательно необходимо указывать данные компании-поставщика, информацию о получателе товара, дату составления накладной и перечень отгружаемых товаров с указанием их стоимости. Документ заполняется бухгалтером предприятия и кладовщиком, подписывается ответственными лицами и получателем товара. Накладная выписывается в двух экземплярах, один из которых остаётся на предприятии-поставщике, а второй передаётся получателю товара.

Порядок заполнения унифицированной формы

В первом поле накладной укажите её номер в соответствии с внутренними документами компании. Напишите полное название вашей организации с кодом ОКПД. Заполните первую таблицу, указывая в ней дату создания накладной, код операции (если используете), структурное подразделение и область деятельности компании, которая оформляет документ. Укажите аналогично получателя и ответственного за поставку сотрудника (без указания имён). Внесите информацию о документе, который является основанием для оформления накладной (приказ, постановление, договор и т.д.), указав его номер и дату. В строке «Кому» укажите данные о получателе материала, имя его представителя и информацию о доверенности (если получатель использует ее).

Столбцы таблицы содержат следующую информацию:

В первых двух колонках укажите данные субсчёта бухгалтерского учёта и код аналитического учёта для списываемых материалов.

Третий столбец содержит наименование материала с подробным описанием: характеристика, тип, сорт и размер.

Четвёртый столбец предназначен для номенклатурного номера конкретного вида материала в компании. Если номер отсутствует, оставьте ячейку пустой.

Шестой столбец включает в себя код единицы измерения материала по ОКЕИ.

Седьмой столбец обозначает единицу измерения материала.

Восьмой столбец указывает количество материала, указанное в накладной.

Девятый столбец заполняется кладовщиком и содержит фактические данные о материале, отпущенном со склада.

В десятом столбце указывается стоимость отпущенных товаров с общей ценой.

В одиннадцатом столбце — цена без НДС.

В двенадцатом — общая стоимость материалов с учётом НДС.

Допускается ли применение унифицированной формы при отгрузке товара

Да, накладную по форме М-15 можно использовать для оформления отгрузки товара покупателю. Хотя обычно для этих целей применяется накладная ТОРГ-12, использование формы М-15 не противоречит законодательству. Это подтверждается судебной практикой и методическими указаниями Минфина № 119н от 2001 года (документ утратил силу).

Однако стоит отметить, что накладная ТОРГ-12 специально разработана для оформления отгрузки товаров покупателю, поэтому её использование может быть более удобным и привычным для предприятий.

Кроме того, использование формы ТОРГ-12 уменьшает вероятность возникновения вопросов со стороны налоговых органов.

Какие есть альтернативы для М-15

Вместо использования унифицированной формы накладной, вы можете использовать бланк М-11 для оформления перемещения материальных ценностей внутри компании. Для их продажи вы можете использовать ТОРГ-12.

А печать на накладной нужна

Печать не является обязательным элементом в бланке накладной, и её отсутствие не влияет на корректность оформления документа.

Важно, чтобы все остальные данные, такие как информация о компании, получателе, дате составления и перечне материалов, были указаны правильно.

Документы по внутреннему перемещению товаров и учёту материальных запасов не требуют проставления печати (в соответствии с разделом 3 указаний, утверждённых постановлением Госкомстата № 71а от 30 октября 1997 года).

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