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Накладная на отпуск материалов

Если организация планирует передать активы, например, товары, инструменты или рабочую форму, своим подразделениям или другим организациям, ей потребуется оформить накладную на отпуск материалов.
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Накладная на отпуск материалов
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Для этого она может использовать собственную или унифицированную форму. Речь пойдёт о форме М-15, разработанной официально.

Как оформлять накладную по М-15

Накладную для отпуска материалов на сторону можно заполнить вручную на бумаге или создать на компьютере. Основанием для этого служит распоряжение руководителя, обычно оформленное в виде приказа или иного документа. 

Накладная должна быть составлена во время передачи материалов, а если это невозможно — сразу после передачи. Также необходимо соблюдать правила, указанные в пунктах 12 и 13 Методических рекомендаций (приказ Минфина от 28 декабря 2001 года № 119н (документ утратил силу)), включая правильное заполнение всех необходимых полей, проставление подписей и нумерацию без повторений номеров за отчётный период. 

Заполненная форма подписывается обеими сторонами, после чего передаётся в бухгалтерию для отслеживания движения материалов. Если в накладной обнаруживается ошибка, её исправление следует подтвердить подписью и датой.

Когда применяется форма М-15

Форма М-15 широко используется предприятиями, которым необходимо передать материальные ценности в свои филиалы или другие организации (если есть соответствующее соглашение). Она обычно заполняется в следующих ситуациях:

  • продажа сырья или готовой продукции;

  • передача давальческих материалов субподрядчику;

  • возврат неиспользованных давальческих материалов заказчику;

  • передача прав собственности по агентским соглашениям.

Однако следует помнить, что применение данной формы должно быть утверждено в учётной политике компании в соответствии с законом № 402-ФЗ.

Основные правила оформления

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право формировать накладную в произвольной форме. Однако при оформлении следует придерживаться общепринятых правил и требований.

Так, в накладной обязательно необходимо указывать данные компании-поставщика, информацию о получателе товара, дату составления накладной и перечень отгружаемых товаров с указанием их стоимости. Документ заполняется бухгалтером предприятия и кладовщиком, подписывается ответственными лицами и получателем товара. Накладная выписывается в двух экземплярах, один из которых остаётся на предприятии-поставщике, а второй передаётся получателю товара.

Порядок заполнения унифицированной формы

  1. В первом поле накладной укажите её номер в соответствии с внутренними документами компании.

  2. Напишите полное название вашей организации с кодом ОКПД.

  3. Заполните первую таблицу, указывая в ней дату создания накладной, код операции (если используете), структурное подразделение и область деятельности компании, которая оформляет документ. Укажите аналогично получателя и ответственного за поставку сотрудника (без указания имён).

  4. Внесите информацию о документе, который является основанием для оформления накладной (приказ, постановление, договор и т.д.), указав его номер и дату.

  5. В строке «Кому» укажите данные о получателе материала, имя его представителя и информацию о доверенности (если получатель использует ее).

Столбцы таблицы содержат следующую информацию:

  • В первых двух колонках укажите данные субсчёта бухгалтерского учёта и код аналитического учёта для списываемых материалов.

  • Третий столбец содержит наименование материала с подробным описанием: характеристика, тип, сорт и размер.

  • Четвёртый столбец предназначен для номенклатурного номера конкретного вида материала в компании. Если номер отсутствует, оставьте ячейку пустой.

  • Шестой столбец включает в себя код единицы измерения материала по ОКЕИ.

  • Седьмой столбец обозначает единицу измерения материала.

  • Восьмой столбец указывает количество материала, указанное в накладной. 

  • Девятый столбец заполняется кладовщиком и содержит фактические данные о материале, отпущенном со склада. 

  • В десятом столбце указывается стоимость отпущенных товаров с общей ценой. 

  • В одиннадцатом столбце — цена без НДС. 

  • В двенадцатом — общая стоимость материалов с учётом НДС.

Допускается ли применение унифицированной формы при отгрузке товара

Да, накладную по форме М-15 можно использовать для оформления отгрузки товара покупателю. Хотя обычно для этих целей применяется накладная ТОРГ-12, использование формы М-15 не противоречит законодательству. Это подтверждается судебной практикой и методическими указаниями Минфина № 119н от 2001 года (документ утратил силу).

Однако стоит отметить, что накладная ТОРГ-12 специально разработана для оформления отгрузки товаров покупателю, поэтому её использование может быть более удобным и привычным для предприятий.

Кроме того, использование формы ТОРГ-12 уменьшает вероятность возникновения вопросов со стороны налоговых органов.

Какие есть альтернативы для М-15

Вместо использования унифицированной формы накладной, вы можете использовать бланк М-11 для оформления перемещения материальных ценностей внутри компании. Для их продажи вы можете использовать ТОРГ-12.

А печать на накладной нужна

Печать не является обязательным элементом в бланке накладной, и её отсутствие не влияет на корректность оформления документа.

Важно, чтобы все остальные данные, такие как информация о компании, получателе, дате составления и перечне материалов, были указаны правильно. 

Документы по внутреннему перемещению товаров и учёту материальных запасов не требуют проставления печати (в соответствии с разделом 3 указаний, утверждённых постановлением Госкомстата № 71а от 30 октября 1997 года).

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