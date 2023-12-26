Путевой лист для ИП: понятие, особенности и способы заполнения

Путевой лист для индивидуального предпринимателя является ключевым документом, целью которого является координация и отслеживание рабочего времени сотрудников. Благодаря ему ИП может надлежащим образом планировать свою деятельность, контролировать исполнение обязанностей, а также поддерживать прозрачность и ответственность в различных бизнес-процессах.

В путевом листе обычно фиксируется данные о работнике, его выполняемые задачи и маршруты, а также время начала и завершения рабочего дня. Для ИП важно грамотно подходить к оформлению этого документа, зная все требования и правила заполнения. В противном случае при обнаружении недочётов и ошибок предприниматель может столкнуться с судебными трудностями и финансовыми взысканиями.

В данной статье мы обсудим ключевые моменты путевых листов, а также проанализируем изменения, внедрённые в текущем году. Кроме того, мы предложим краткое руководство по правильному заполнению этого документа.

Особенности ведения путевого листа для ИП

Оформление путевых листов для индивидуальных предпринимателей подразумевает некоторые нюансы.

Во-первых, в роли водителя может выступать сам ИП или его сотрудники. Сведения о каждом из них должны быть учтены в путевом листе.

Во-вторых, ввиду широкого спектра деятельности ИП документ может регистрировать различные виды работ, места их выполнения, а также учёт разнообразия маршрутов и временных рамок работы.

Заметно важным является строгое соблюдение требований к заполнению путевого листа со стороны ИП. Эта мера необходима для предотвращения возможных сложностей с налоговыми и другими контролирующими структурами. Документ должен быть оформлен с максимальной точностью, охватывать только правдивые данные и содержать подписи всех участников процесса.

Изменения в ПЛ для ИП с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года, в соответствии с Приказом Минтранса № 390, применяются новые правила создания и оформления путевых листов для индивидуальных предпринимателей. Вот основные из них:

До отъезда на маршрут ПЛ должен быть полностью оформлен.

Если водитель на протяжении одной смены делает несколько поездок, он должен заполнить один путевой лист на все маршруты.

Список необходимых к заполнению реквизитов в документе был изменён (более детально об этом обсудим ниже).

Теперь в путевом листе необходимо обязательно отражать показания спидометра.

ПЛ можно оформить как на бумажном носителе, так и в электронном формате.

Помимо этих изменений, с 1 сентября 2023 года вводятся дополнительные требования. Так, к примеру, в путевой лист необходимо обязательно включать СНИЛС водителя и данные его водительского удостоверения.

Бланк путевого листа для ИП в 2023 году

Согласно Приказу Минтранса № 78, были разработаны 2 новые формы ПЛ для индивидуальных предпринимателей – № 4-с (при сдельной оплате труда) и № 4-п (посменная оплата). Оба бланка путевых листов грузового автомобиля были созданы для индивидуальных предпринимателей на замену документа ПГ-1.

Образец путевого листа для индивидуального предпринимателя

Чтобы вы могли сформировать форму, которая нужна, мы прикрепляем 2 новых бланка для заполнения путевого листа для ИП.

Скачать образец путевого листа для ИП (форму 4-п).

Скачать образец путевого листа для ИП (форму 4-с).

Какие обязательные реквизиты должны содержать новые бланки путевого листа для ИП

К данным, которые обязаны быть в ПЛ, относятся:

Название документа и срок его действия.

Информация об ИП (ФИО, адрес, контактный телефон, ОГРНИП).

Сведения о сотруднике-водителе (ФИО, № удостоверения, СНИЛС).

Данные об автомобиле (марка, регистрационный номер машины, наличие прицепа, медосмотр).

Техническая информация от механика.

Сведения о маршруте (время прибытия/убытия, показания спидометра).

Заполнение путевого листа индивидуальным предпринимателем

Если вы предприниматель, использующий автомобиль для доставки товаров, путевой лист для вас просто необходим. Процесс его составления можно разбить на следующие шаги.

Сначала поставьте дату в верхнюю часть документа, укажите ваше имя, контакты и сведения о вашем бизнесе (название, ИНН, ОГРН).

Следующим шагом будет заполнение информации о машине, которую вы собираетесь использовать для доставки. Вам потребуется указать её марку, модель и регистрационный номер.

Укажите маршрут для водителя, включая точку отбытия. Отметьте все места, которые ваш сотрудник должен посетить, и место окончательной остановки. Запишите дату и время выезда и прибытия на каждую точку, а также пройденный расстояние по каждому участку маршрута.

Цель вашей поездки тоже важна – бизнес-поездка ли это или поездка для торговли, укажите это (если это применимо).

Также не забудьте добавить информацию о количестве затраченного на каждой части пути топлива.

В качестве подведения итогов просчитайте общее расстояние, время в пути и израсходованное топливо за весь день. Подпишите и датируйте путевой лист.

Помните, что путевой лист должен быть точно и полностью заполнен, и его надо всегда иметь при себе в случае проверок со стороны налоговых или контрольных учреждений, чтобы избегать штрафа за неправильное оформление.

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Что будет, если неправильно заполнить путевой лист ИП

При нарушении правил использования путевых листов индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму от 500 до 100 000 рублей.

В случае их отсутствия предусмотрен штраф в размере 500 рублей, который может быть наложен как на водителя, так и на предпринимателя. От уплаты штрафа может освободиться сам перевозчик, если он сможет доказать, что действовал в личных интересах, а не как представитель предпринимателя (согласно ст. 12.3 КоАП).

Штраф за отсутствие информации о медицинском или техническом обслуживании согласно ст.12.31.1 КоАП составляет: для физических лиц – 3 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – 5 000 рублей, для юридических лиц – 30 000 рублей.

В случае, если водитель был в состоянии алкогольного опьянения и получил разрешение на рейс, предусмотрены штрафы по ст.12.32 КоАП: для должностных лиц – 20 000 рублей, для организаций – 100 000 рублей.

При отсутствии сведений о трате ГСМ штраф рассчитывается по формуле, указанной в ст.122 НК: зарплата водителя + затраты на ГСМ + износ транспорта, умноженная на 0,04.

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