Что такое заявка на перевозку груза

Роль заявки на выполнение перевозки
Заявка на организацию перевозки — это документ, отражающий исчерпывающую информацию об участниках процесса, грузе и условиях его транспортировки. Она является ключевым элементом, обеспечивающим успешное проведение перевозки, и выполняет ряд важных функций:
Подтверждение законности груза. Заявка служит гарантией того, что перевозимый груз соответствует всем законодательным требованиям, правильно классифицирован и снабжён всеми необходимыми разрешениями и документами.
Информирование о грузе. Документ содержит данные о ценности, объёме и весе груза, что позволяет транспортной компании обеспечить его сохранность и защиту от возможных потерь или повреждений.
Обеспечение своевременности доставки. Заявка содержит информацию о месте и сроке доставки, что способствует выполнению договорных обязательств и поддержанию хороших отношений с клиентами.
Кроме того, заявка служит важным документом, который может использоваться в случае возникновения споров или проблем с грузом. Она обеспечивает доказательную базу и упрощает процесс разрешения конфликтов.
Оформление заявок на перевозку товаров строго не нормируется, из-за чего отсутствует единая форма для составления заявки. Тем не менее к бланку заявки на перевозку груза, оформленному в свободной форме, предъявляются стандартные требования, включающие наличие системы учёта выполнения заявок и следование правилам приёма заявок.
Кто подаёт и принимает заявку на перевозку грузов
Подать заявку на перевозку автомобильным транспортом может грузоотправитель, у которого имеется действующий договор на перевозку с транспортной компанией. Заявка является приложением к этому договору и содержит подробную информацию о грузе, пунктах отправления и назначения, требованиях к транспортному средству и других условиях перевозки.
На основании договора перевозчик обязуется доставить груз в указанное место в целости и сохранности, а грузоотправитель — оплатить услуги по перевозке в соответствии с условиями договора. Сроки и условия перевозки также определяются этим документом.
Договор на автоперевозку является двусторонним соглашением, но заключается он в пользу грузополучателя, который является третьей стороной сделки. Он выступает в качестве доверителя и принимает груз от перевозчика. В некоторых случаях четвёртым участником сделки может быть компания-производитель транспортного средства, предоставляющая автомобиль для перевозки.
Есть два вида договоров: на одну перевозку и на долгосрочное партнёрство для многократных перевозок. Если, например, заключён договор на разовую перевозку, то подаётся соответствующая заявка — на один рейс.
Заявку отправляют в подразделение транспортной компании, которое отвечает за приём и обработку таких запросов. Список этих отделов и контактная информация публикуются и доступны грузоотправителям и компаниям, занимающимся обработкой и перемещением грузов.
Основанием для приёма груза по запросу на перевозку является запрос на перевозку, одобренный перевозчиком. Подтверждением принятия запроса является подписание перевозчиком оригинала транспортной накладной с указанием даты погрузки.
Обязательные реквизиты и дополнительная информация
Следующие реквизиты должны быть обязательно отражены в заявке:
наименование документа, дата его составления (число, месяц, год);
данные грузоотправителя и транспортной компании (наименование организации, адрес, номер телефона, ИНН);
адрес пункта подачи, дата и время прибытия транспортного средства;
адреса пунктов погрузки и разгрузки;
конечный и промежуточные точки маршрута;
название груза, его характеристика и другая информация;
количество мест (масса нетто / брутто в кг, габариты в метрах, объём в кубических метрах);
при перевозке опасных грузов — информация по каждому виду;
необходимые характеристики транспортного средства (тип, модель, вместимость, грузоподъёмность и т. д.);
указание на выполнение санитарных, карантинных и других требований
законодательства Российской Федерации;
рекомендуемые максимальные сроки и температурный режим перевозки;
должность, ФИО и подпись отправителя или его представителя.
Заявка на перевозку может также включать дополнительные сведения:
сроки погрузки и разгрузки товара (дата, время, место);
информация об ответственных за погрузку, разгрузку и перевозку товара;
условия и способ оплаты;
итоговая сумма, подлежащая оплате за все выполненные услуги;
персональные данные водителя;
информация о транспортном средстве;
любые дополнительные условия.
Заполнение заявки на перевозку грузов
В верхней части заявки указывается, что этот документ является приложением к основному контракту. Также здесь указывают исходящий номер заявки, договора и дата, место оформления. Далее заполнение заявки происходит по следующим пунктам:
Маршрут — укажите город загрузки товара и через дефис город выгрузки.
Информация о грузоотправителе — адрес, дата, время погрузки и данные ответственного за погрузку.
Сведения о грузополучателе — аналогичные сведения по выгрузке.
Характеристика груза — название, характеристики упакованного товара, масса, объём, вид тары.
Финансовые аспекты — укажите общую стоимость всех услуг, условия и сроки оплаты.
Дополнительные положения и условия перевозки — особенности груза, дополнительные условия перевозки, например, юридическую силу факсимильной копии.
Данные об автомобиле и водителе — номер, марка, ФИО водителя.
Подпись и печать — подписи сторон, печать организации.
После заполнения заявка отправляется грузоперевозчику для согласования и начала выполнения работ.
Срок действия запроса
Срок действия заявки определяется отправителем груза, но не может превышать 45 календарных дней. Этот срок указывает на то, сколько времени есть у перевозчика, чтобы доставить груз в пункт назначения.
Разрешительные документы на транспортировку — нужны?
Для перевозки больших и тяжёлых грузов необходимо запросить специальное разрешение. Это включает в себя оформление запроса, оплату сбора и компенсацию ущерба, нанесённого дорожному полотну. Если вы решите подать запрос через государственный портал услуг, обратитесь в местный офис Росавтодора или Госавтоинспекции.
Если заказчик отказывается от услуг перевозчика
Если транспортная компания получает отказ со стороны отправителя груза, степень ответственности определяется текущим соглашением и условиями, указанными в контракте. В соответствии с законом, заказчик обязан возместить убытки перевозчику. Сумма возмещения оговаривается заранее и указывается в контракте.
В каких случаях перевозчику не требуется заявка на перевозку груза
Если у транспортной компании имеется договор, который полностью описывает все условия перевозки, подача заявки не требуется. Это также относится к ситуациям, когда договор не существует и стороны не собираются его создавать.
Тем не менее есть несколько условий, при которых транспортная компания может отклонить заявку клиента через два дня после её получения:
Если владелец транспортной компании отказался предоставить услугу.
Если нет технических возможностей для выполнения условий и требований клиента.
Если нет конкретного транспортного средства для перевозки определённого вида груза.
В других ситуациях, указанных в статье 11 Федерального закона № ФЗ-18 от 10 января 2003 года.
Заключение
Заявка на перевозку груза — важный документ, обеспечивающий контроль и безопасность груза во время перевозки. При заполнении заявки необходимо внимательно проверять все условия, описанные в договоре о перевозке. Большинство перевозчиков предлагают дополнительные услуги для обеспечения сохранности груза, включая его страхование и другие меры безопасности.
Заявку можно оформить как в бумажном, так в и электронном виде (если между грузоотправителем и перевозчиком есть соответствующее соглашение). Для оформления электронных перевозочных документов используйте сервис 1С-ЭПД. Если вы уже используете 1С в своей работе, дополнительное программное обеспечение не потребуется. Получите подробную консультацию о продукте, оставив заявку на сайте 1С.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KSYPk
Комментарии