Что такое заявка на перевозку груза

Одним из важных этапов в организации перевозки груза является оформление заявки на транспортировку. Этот документ играет ключевую роль в процессе перевозки и должен быть корректно заполнен и оформлен с учётом требований и условий транспортной компании. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты этого документа и опишем порядок его заполнения.

Роль заявки на выполнение перевозки

Заявка на организацию перевозки — это документ, отражающий исчерпывающую информацию об участниках процесса, грузе и условиях его транспортировки. Она является ключевым элементом, обеспечивающим успешное проведение перевозки, и выполняет ряд важных функций:

Подтверждение законности груза . Заявка служит гарантией того, что перевозимый груз соответствует всем законодательным требованиям, правильно классифицирован и снабжён всеми необходимыми разрешениями и документами.

Информирование о грузе . Документ содержит данные о ценности, объёме и весе груза, что позволяет транспортной компании обеспечить его сохранность и защиту от возможных потерь или повреждений.

Обеспечение своевременности доставки. Заявка содержит информацию о месте и сроке доставки, что способствует выполнению договорных обязательств и поддержанию хороших отношений с клиентами.

Кроме того, заявка служит важным документом, который может использоваться в случае возникновения споров или проблем с грузом. Она обеспечивает доказательную базу и упрощает процесс разрешения конфликтов.

Оформление заявок на перевозку товаров строго не нормируется, из-за чего отсутствует единая форма для составления заявки. Тем не менее к бланку заявки на перевозку груза, оформленному в свободной форме, предъявляются стандартные требования, включающие наличие системы учёта выполнения заявок и следование правилам приёма заявок.

Кто подаёт и принимает заявку на перевозку грузов

Подать заявку на перевозку автомобильным транспортом может грузоотправитель, у которого имеется действующий договор на перевозку с транспортной компанией. Заявка является приложением к этому договору и содержит подробную информацию о грузе, пунктах отправления и назначения, требованиях к транспортному средству и других условиях перевозки.

На основании договора перевозчик обязуется доставить груз в указанное место в целости и сохранности, а грузоотправитель — оплатить услуги по перевозке в соответствии с условиями договора. Сроки и условия перевозки также определяются этим документом.

Договор на автоперевозку является двусторонним соглашением, но заключается он в пользу грузополучателя, который является третьей стороной сделки. Он выступает в качестве доверителя и принимает груз от перевозчика. В некоторых случаях четвёртым участником сделки может быть компания-производитель транспортного средства, предоставляющая автомобиль для перевозки.

Есть два вида договоров: на одну перевозку и на долгосрочное партнёрство для многократных перевозок. Если, например, заключён договор на разовую перевозку, то подаётся соответствующая заявка — на один рейс.

Заявку отправляют в подразделение транспортной компании, которое отвечает за приём и обработку таких запросов. Список этих отделов и контактная информация публикуются и доступны грузоотправителям и компаниям, занимающимся обработкой и перемещением грузов.

Основанием для приёма груза по запросу на перевозку является запрос на перевозку, одобренный перевозчиком. Подтверждением принятия запроса является подписание перевозчиком оригинала транспортной накладной с указанием даты погрузки.

Обязательные реквизиты и дополнительная информация

Следующие реквизиты должны быть обязательно отражены в заявке:

наименование документа, дата его составления (число, месяц, год);

данные грузоотправителя и транспортной компании (наименование организации, адрес, номер телефона, ИНН);

адрес пункта подачи, дата и время прибытия транспортного средства;

адреса пунктов погрузки и разгрузки;

конечный и промежуточные точки маршрута;

название груза, его характеристика и другая информация;

количество мест (масса нетто / брутто в кг, габариты в метрах, объём в кубических метрах);

при перевозке опасных грузов — информация по каждому виду;

необходимые характеристики транспортного средства (тип, модель, вместимость, грузоподъёмность и т. д.);

указание на выполнение санитарных, карантинных и других требований

законодательства Российской Федерации;

рекомендуемые максимальные сроки и температурный режим перевозки;

должность, ФИО и подпись отправителя или его представителя.

Заявка на перевозку может также включать дополнительные сведения:

сроки погрузки и разгрузки товара (дата, время, место);

информация об ответственных за погрузку, разгрузку и перевозку товара;

условия и способ оплаты;

итоговая сумма, подлежащая оплате за все выполненные услуги;

персональные данные водителя;

информация о транспортном средстве;

любые дополнительные условия.

Заполнение заявки на перевозку грузов

В верхней части заявки указывается, что этот документ является приложением к основному контракту. Также здесь указывают исходящий номер заявки, договора и дата, место оформления. Далее заполнение заявки происходит по следующим пунктам:

Маршрут — укажите город загрузки товара и через дефис город выгрузки. Информация о грузоотправителе — адрес, дата, время погрузки и данные ответственного за погрузку. Сведения о грузополучателе — аналогичные сведения по выгрузке. Характеристика груза — название, характеристики упакованного товара, масса, объём, вид тары. Финансовые аспекты — укажите общую стоимость всех услуг, условия и сроки оплаты. Дополнительные положения и условия перевозки — особенности груза, дополнительные условия перевозки, например, юридическую силу факсимильной копии. Данные об автомобиле и водителе — номер, марка, ФИО водителя. Подпись и печать — подписи сторон, печать организации.

После заполнения заявка отправляется грузоперевозчику для согласования и начала выполнения работ.

Срок действия запроса

Срок действия заявки определяется отправителем груза, но не может превышать 45 календарных дней. Этот срок указывает на то, сколько времени есть у перевозчика, чтобы доставить груз в пункт назначения.

Разрешительные документы на транспортировку — нужны?

Для перевозки больших и тяжёлых грузов необходимо запросить специальное разрешение. Это включает в себя оформление запроса, оплату сбора и компенсацию ущерба, нанесённого дорожному полотну. Если вы решите подать запрос через государственный портал услуг, обратитесь в местный офис Росавтодора или Госавтоинспекции.

Если заказчик отказывается от услуг перевозчика

Если транспортная компания получает отказ со стороны отправителя груза, степень ответственности определяется текущим соглашением и условиями, указанными в контракте. В соответствии с законом, заказчик обязан возместить убытки перевозчику. Сумма возмещения оговаривается заранее и указывается в контракте.

В каких случаях перевозчику не требуется заявка на перевозку груза

Если у транспортной компании имеется договор, который полностью описывает все условия перевозки, подача заявки не требуется. Это также относится к ситуациям, когда договор не существует и стороны не собираются его создавать.

Тем не менее есть несколько условий, при которых транспортная компания может отклонить заявку клиента через два дня после её получения:

Если владелец транспортной компании отказался предоставить услугу.

Если нет технических возможностей для выполнения условий и требований клиента.

Если нет конкретного транспортного средства для перевозки определённого вида груза.

В других ситуациях, указанных в статье 11 Федерального закона № ФЗ-18 от 10 января 2003 года.

Заключение

Заявка на перевозку груза — важный документ, обеспечивающий контроль и безопасность груза во время перевозки. При заполнении заявки необходимо внимательно проверять все условия, описанные в договоре о перевозке. Большинство перевозчиков предлагают дополнительные услуги для обеспечения сохранности груза, включая его страхование и другие меры безопасности.

Заявку можно оформить как в бумажном, так в и электронном виде (если между грузоотправителем и перевозчиком есть соответствующее соглашение). Для оформления электронных перевозочных документов используйте сервис 1С-ЭПД. Если вы уже используете 1С в своей работе, дополнительное программное обеспечение не потребуется. Получите подробную консультацию о продукте, оставив заявку на сайте 1С.

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