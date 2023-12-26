Какие документы нужны для перевозки груза по России

Для того чтобы перевезти товар от поставщика к покупателю, необходимо оформить ряд документов, включая товарно-транспортную накладную и путевой лист. Для перевозки продуктов питания, алкоголя или животных также потребуются специальные справки. Разберёмся, как оформить документацию для перевозки груза.

Документы на груз

Рассмотрим основные документы, которые нужны для перевозки любого груза, включая опасные вещества и скоропортящиеся продукты.

Договор между сторонами

Если товары доставляются не самим поставщиком, а перевозчиком, то необходимо заключить трёхсторонний договор о перевозке груза. Этот документ подписывают продавец, покупатель и перевозчик. Для подтверждения договора необходимо оформить транспортную или товарно-транспортную накладную.

Товарная и транспортная накладные

Товарная накладная (форма ТОРГ-12) — это базовый документ, содержащий информацию о грузоотправителе и грузополучателе, а также о характеристиках товара. Накладную печатают в двух экземплярах, по одному для продавца и покупателя.

Транспортная накладная (ТН) используется вместе с ТОРГ-12 и содержит информацию о доставке товара. Её форма дана в приложении № 4 к постановлению Правительства № 2200. Этот документ готовится в трёх экземплярах: для поставщика, перевозчика и получателя.

Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Вместо товарной и транспортной накладных можно применять единую товарно-транспортную накладную по форме 1-Т. В ТТН указаны данные и о проданном товаре, и о его доставке. Если вы перевозите алкогольную продукцию, то использовать ТТН обязательно.

Документы водителя

Удостоверение водителя

Только персонал с соответствующим образованием и водительскими правами может управлять грузовиком. Водительское удостоверение должно содержать ФИО владельца, дату выдачи, срок действия и разрешённые категории транспорта.

Путевой лист

Путевой лист содержит информацию о водителе, маршруте, времени начала и окончания поездки. В нём также указываются результаты медицинского осмотра водителя и техосмотра транспортного средства. Бланки путевых листов для грузовых и легковых автомобилей есть в приложении к постановлению Госкомстата № 78.

С 2023 года можно использовать электронные путевые листы. Для оформления перевозочных документов в электронном виде подойдёт сервис 1С-ЭПД. С помощью этого модуля вы сможете заполнять бумаги и отправлять их контрагентам, оставаясь в системе «1С». Сервис также передаст все документы на перевозимый груз в ГИС ЭПД.

Транспортная документация

Паспорт автомобиля (ПТС)

В ПТС автомобиля содержится исчерпывающая информация о нём: VIN-номер, марка и модель авто, категория, год изготовления, тип и мощность мотора. Документ также включает список всех владельцев автомашины. С 2025 года в России будут оформлять только электронные ПТС, что упростит их применение.

Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС)

Этот документ автовладелец получает после процедуры регистрации транспортного средства. Предъявлять СТС необходимо при каждой проверке ГИБДД. В СТС указываются VIN, марка, модель авто и другие важные характеристики машины.

Полис ОСАГО

В полисе ОСАГО находятся данные о страховщике, владельце авто и самой машине, включая размер страховки. В отдельном поле приводятся ФИО водителей, имеющих право на управление данным транспортным средством.

Дополнительная перевозочная документация

В зависимости от номенклатуры товаров потребуются дополнительные документы для перевозки.

Ветеринарный паспорт

Ветеринарный паспорт потребуется взять в дорогу, если водитель перевозит животных, например, лошадей или быков. В этом документе указывают породу, окрас и дату рождения животного, приводят сведения о вакцинации и перенесённых заболеваниях.

Санитарная книжка

Санитарную книжку транспортного средства нужно получить перевозчикам, которые занимаются доставкой продуктов питания. В санкнижку вносят информацию обо всех дезинфекционных обработках автомобиля.

Лицензия на перевозку опасных грузов

Для доставки товаров, представляющих угрозу для людей, требуется специальное разрешение. К опасным грузам относят взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные вещества и радиоактивные материалы. Для получения лицензии на перевозку опасных грузов необходимо подготовить пакет документов и оплатить государственную пошлину.

Как использовать электронную перевозочную документацию

1 сентября 2022 году вступило в силу постановление № 931, предоставляющее перевозчикам право на обмен документами в электронном формате. Сегодня можно создать такие виды электронных перевозочных документов:

транспортная накладная;

заказ-наряд;

сопроводительная ведомость;

договор фрахтования;

путевой лист;

заказ (заявка).

Для отправки электронных форм партнёрам перевозчику нужно подключиться к ГИС ЭПД, государственной системе электронных перевозочных документов. Для этого необходимо заключить договор с оператором электронного документооборота.

Компания «Астрал» разработала два решения для быстрой отправки документов на перевозку груза контрагентам и в базу ГИС ЭПД. Пользователи «1С» могут подключить модуль 1С-ЭПД, чтобы отправлять документы напрямую из привычной программы. А интеграционное решение Платформа ЭПД можно встроить в вашу учётную систему по API.

Штрафы за отсутствие перевозочной документации

Если инспектор ГИБДД остановит водителя и увидит, что у него нет документов на груз, сотрудника оштрафуют.

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