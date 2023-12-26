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Первичные документы

Какие документы нужны для перевозки груза по России

Для того чтобы перевезти товар от поставщика к покупателю, необходимо оформить ряд документов, включая товарно-транспортную накладную и путевой лист. Для перевозки продуктов питания, алкоголя или животных также потребуются специальные справки. Разберёмся, как оформить документацию для перевозки груза.
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Какие документы нужны для перевозки груза по России
Иллюстрация: Астрал

Документы на груз

Рассмотрим основные документы, которые нужны для перевозки любого груза, включая опасные вещества и скоропортящиеся продукты.

Договор между сторонами

Если товары доставляются не самим поставщиком, а перевозчиком, то необходимо заключить трёхсторонний договор о перевозке груза. Этот документ подписывают продавец, покупатель и перевозчик. Для подтверждения договора необходимо оформить транспортную или товарно-транспортную накладную.

Товарная и транспортная накладные

Товарная накладная (форма ТОРГ-12) — это базовый документ, содержащий информацию о грузоотправителе и грузополучателе, а также о характеристиках товара. Накладную печатают в двух экземплярах, по одному для продавца и покупателя.

Транспортная накладная (ТН) используется вместе с ТОРГ-12 и содержит информацию о доставке товара. Её форма дана в приложении № 4 к постановлению Правительства № 2200. Этот документ готовится в трёх экземплярах: для поставщика, перевозчика и получателя.

Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Вместо товарной и транспортной накладных можно применять единую товарно-транспортную накладную по форме 1-Т. В ТТН указаны данные и о проданном товаре, и о его доставке. Если вы перевозите алкогольную продукцию, то использовать ТТН обязательно.

Документы водителя

Удостоверение водителя

Только персонал с соответствующим образованием и водительскими правами может управлять грузовиком. Водительское удостоверение должно содержать ФИО владельца, дату выдачи, срок действия и разрешённые категории транспорта.

Путевой лист

Путевой лист содержит информацию о водителе, маршруте, времени начала и окончания поездки. В нём также указываются результаты медицинского осмотра водителя и техосмотра транспортного средства. Бланки путевых листов для грузовых и легковых автомобилей есть в приложении к постановлению Госкомстата № 78.

С 2023 года можно использовать электронные путевые листы. Для оформления перевозочных документов в электронном виде подойдёт сервис 1С-ЭПД. С помощью этого модуля вы сможете заполнять бумаги и отправлять их контрагентам, оставаясь в системе «1С». Сервис также передаст все документы на перевозимый груз в ГИС ЭПД.

Транспортная документация

Паспорт автомобиля (ПТС)

В ПТС автомобиля содержится исчерпывающая информация о нём: VIN-номер, марка и модель авто, категория, год изготовления, тип и мощность мотора. Документ также включает список всех владельцев автомашины. С 2025 года в России будут оформлять только электронные ПТС, что упростит их применение.

Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС)

Этот документ автовладелец получает после процедуры регистрации транспортного средства. Предъявлять СТС необходимо при каждой проверке ГИБДД. В СТС указываются VIN, марка, модель авто и другие важные характеристики машины.

Полис ОСАГО

В полисе ОСАГО находятся данные о страховщике, владельце авто и самой машине, включая размер страховки. В отдельном поле приводятся ФИО водителей, имеющих право на управление данным транспортным средством.

Дополнительная перевозочная документация

В зависимости от номенклатуры товаров потребуются дополнительные документы для перевозки.

Ветеринарный паспорт

Ветеринарный паспорт потребуется взять в дорогу, если водитель перевозит животных, например, лошадей или быков. В этом документе указывают породу, окрас и дату рождения животного, приводят сведения о вакцинации и перенесённых заболеваниях.

Санитарная книжка

Санитарную книжку транспортного средства нужно получить перевозчикам, которые занимаются доставкой продуктов питания. В санкнижку вносят информацию обо всех дезинфекционных обработках автомобиля.

Лицензия на перевозку опасных грузов

Для доставки товаров, представляющих угрозу для людей, требуется специальное разрешение. К опасным грузам относят взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные вещества и радиоактивные материалы. Для получения лицензии на перевозку опасных грузов необходимо подготовить пакет документов и оплатить государственную пошлину.

Как использовать электронную перевозочную документацию

1 сентября 2022 году вступило в силу постановление № 931, предоставляющее перевозчикам право на обмен документами в электронном формате. Сегодня можно создать такие виды электронных перевозочных документов:

  • транспортная накладная;

  • заказ-наряд;

  • сопроводительная ведомость;

  • договор фрахтования;

  • путевой лист;

  • заказ (заявка).

Для отправки электронных форм партнёрам перевозчику нужно подключиться к ГИС ЭПД, государственной системе электронных перевозочных документов. Для этого необходимо заключить договор с оператором электронного документооборота.

Компания «Астрал» разработала два решения для быстрой отправки документов на перевозку груза контрагентам и в базу ГИС ЭПД. Пользователи «1С» могут подключить модуль 1С-ЭПД, чтобы отправлять документы напрямую из привычной программы. А интеграционное решение Платформа ЭПД можно встроить в вашу учётную систему по API.

Штрафы за отсутствие перевозочной документации

Если инспектор ГИБДД остановит водителя и увидит, что у него нет документов на груз, сотрудника оштрафуют.

Нарушение

Размер штрафа

Обоснование

У водителя нет регистрационных документов на транспортное средство

Для водителей: 500 рублей

п. 1 ст. 12.3 КоАП

Нет полиса ОСАГО

Для водителей: 500 рублей

п. 2 ст. 12.3 КоАП

Нет путевого листа и товарно-транспортных документов

Для водителей: 500 рублей

п. 2 ст. 12.3 КоАП

Нет документов, разрешающих перевозить опасные грузы

Для водителей: от 2 до 2,5 тысяч рублей. Для должностных лиц: от 15 до 20 тысяч рублей. Для юрлиц: от 400 до 500 тысяч рублей

п. 1 ст. 12.21.2 КоАП

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