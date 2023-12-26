Какие документы нужны для перевозки груза по России

Документы на груз
Рассмотрим основные документы, которые нужны для перевозки любого груза, включая опасные вещества и скоропортящиеся продукты.
Договор между сторонами
Если товары доставляются не самим поставщиком, а перевозчиком, то необходимо заключить трёхсторонний договор о перевозке груза. Этот документ подписывают продавец, покупатель и перевозчик. Для подтверждения договора необходимо оформить транспортную или товарно-транспортную накладную.
Товарная и транспортная накладные
Товарная накладная (форма ТОРГ-12) — это базовый документ, содержащий информацию о грузоотправителе и грузополучателе, а также о характеристиках товара. Накладную печатают в двух экземплярах, по одному для продавца и покупателя.
Транспортная накладная (ТН) используется вместе с ТОРГ-12 и содержит информацию о доставке товара. Её форма дана в приложении № 4 к постановлению Правительства № 2200. Этот документ готовится в трёх экземплярах: для поставщика, перевозчика и получателя.
Товарно-транспортная накладная (ТТН)
Вместо товарной и транспортной накладных можно применять единую товарно-транспортную накладную по форме 1-Т. В ТТН указаны данные и о проданном товаре, и о его доставке. Если вы перевозите алкогольную продукцию, то использовать ТТН обязательно.
Документы водителя
Удостоверение водителя
Только персонал с соответствующим образованием и водительскими правами может управлять грузовиком. Водительское удостоверение должно содержать ФИО владельца, дату выдачи, срок действия и разрешённые категории транспорта.
Путевой лист
Путевой лист содержит информацию о водителе, маршруте, времени начала и окончания поездки. В нём также указываются результаты медицинского осмотра водителя и техосмотра транспортного средства. Бланки путевых листов для грузовых и легковых автомобилей есть в приложении к постановлению Госкомстата № 78.
С 2023 года можно использовать электронные путевые листы. Для оформления перевозочных документов в электронном виде подойдёт сервис 1С-ЭПД. С помощью этого модуля вы сможете заполнять бумаги и отправлять их контрагентам, оставаясь в системе «1С». Сервис также передаст все документы на перевозимый груз в ГИС ЭПД.
Транспортная документация
Паспорт автомобиля (ПТС)
В ПТС автомобиля содержится исчерпывающая информация о нём: VIN-номер, марка и модель авто, категория, год изготовления, тип и мощность мотора. Документ также включает список всех владельцев автомашины. С 2025 года в России будут оформлять только электронные ПТС, что упростит их применение.
Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС)
Этот документ автовладелец получает после процедуры регистрации транспортного средства. Предъявлять СТС необходимо при каждой проверке ГИБДД. В СТС указываются VIN, марка, модель авто и другие важные характеристики машины.
Полис ОСАГО
В полисе ОСАГО находятся данные о страховщике, владельце авто и самой машине, включая размер страховки. В отдельном поле приводятся ФИО водителей, имеющих право на управление данным транспортным средством.
Дополнительная перевозочная документация
В зависимости от номенклатуры товаров потребуются дополнительные документы для перевозки.
Ветеринарный паспорт
Ветеринарный паспорт потребуется взять в дорогу, если водитель перевозит животных, например, лошадей или быков. В этом документе указывают породу, окрас и дату рождения животного, приводят сведения о вакцинации и перенесённых заболеваниях.
Санитарная книжка
Санитарную книжку транспортного средства нужно получить перевозчикам, которые занимаются доставкой продуктов питания. В санкнижку вносят информацию обо всех дезинфекционных обработках автомобиля.
Лицензия на перевозку опасных грузов
Для доставки товаров, представляющих угрозу для людей, требуется специальное разрешение. К опасным грузам относят взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные вещества и радиоактивные материалы. Для получения лицензии на перевозку опасных грузов необходимо подготовить пакет документов и оплатить государственную пошлину.
Как использовать электронную перевозочную документацию
1 сентября 2022 году вступило в силу постановление № 931, предоставляющее перевозчикам право на обмен документами в электронном формате. Сегодня можно создать такие виды электронных перевозочных документов:
транспортная накладная;
заказ-наряд;
сопроводительная ведомость;
договор фрахтования;
путевой лист;
заказ (заявка).
Для отправки электронных форм партнёрам перевозчику нужно подключиться к ГИС ЭПД, государственной системе электронных перевозочных документов. Для этого необходимо заключить договор с оператором электронного документооборота.
Компания «Астрал» разработала два решения для быстрой отправки документов на перевозку груза контрагентам и в базу ГИС ЭПД. Пользователи «1С» могут подключить модуль 1С-ЭПД, чтобы отправлять документы напрямую из привычной программы. А интеграционное решение Платформа ЭПД можно встроить в вашу учётную систему по API.
Штрафы за отсутствие перевозочной документации
Если инспектор ГИБДД остановит водителя и увидит, что у него нет документов на груз, сотрудника оштрафуют.
Нарушение
Размер штрафа
Обоснование
У водителя нет регистрационных документов на транспортное средство
Для водителей: 500 рублей
Нет полиса ОСАГО
Для водителей: 500 рублей
Нет путевого листа и товарно-транспортных документов
Для водителей: 500 рублей
Нет документов, разрешающих перевозить опасные грузы
Для водителей: от 2 до 2,5 тысяч рублей. Для должностных лиц: от 15 до 20 тысяч рублей. Для юрлиц: от 400 до 500 тысяч рублей
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