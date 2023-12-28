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Первичные документы

Путевой лист для специального автомобиля

Специализированный путевой лист для техники представляет собой один из главных документов в работе перевозчиков. Он содержит информацию о маршруте, время передвижения и дополнительные данные, необходимые для оптимизации работы оборудования.
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Путевой лист для специального автомобиля
Иллюстрация: Астрал

В этой статье мы разберём следующие вопросы:

  • Что такое путевой лист спецтехники.

  • Какие механизмы можно отнести к специализированному оборудования.

  • Как оформить, хранить и использовать путевые листы.

  • Чем отличается ПЛ от других видов документов.

Что можно отнести к спецтехнике

Специализированные механизмы – это технические устройства, разрабатываемые для осуществления работ, невыполнимых с помощью общего оборудования. Они располагают чётко определёнными свойствами и особенностями, это даёт возможность эффективно обрабатывать конкретные операции в разнообразных сферах (строительство, здравоохранение и прочее).

В качестве примеров специализированных устройств можно указать экскаваторы, автомобильные краны, грузоподъёмники, бульдозеры, складскую аппаратуру, автомобили скорой помощи и пожарные авто.

5 функций путевого листа

1. Учёт и контроль деятельности.

Благодаря путевому листу можно отслеживать время начала и окончания работы спецтехники, замечать пройденное расстояние и объём выполненных обязанностей. Это предоставляет возможность контролировать ход выполнения задач и оценивать эффективность работы спецтехники.

2. Планирование и регулирование обязанностей. 

Путевой лист помогает координировать все маршруты и предполагаемое время работы. Это облегчает оптимизацию использования ресурсов и планирование обязанностей с клиентами. В ПЛ также могут быть записаны указания и инструкции для операторов и водителей спецтехники.

3. Подготовка документации. 

Путевой лист может выступать в качестве отчётности, что обеспечивает возможность анализировать выполненные работы для руководства или заказчика. В нём указана информация обо всём выполненном объёме задач и пройденном маршруте. Это обеспечивает оценку выполнения целей и затрат на спецтехнику.

4. Учёт технического состояния. 

Путевой лист можно использовать для внесения информации о техническом состоянии и эффективности работы машины (проверка количества топлива, состояния шин, работоспособности основных узлов и т.д.). Это обеспечивает контроль состояния механизмов спецтехники и вовремя проводит обслуживание и ремонт.

5. Анализ расходов и расчёт заработной платы.

Использование путевого листа позволяет учитывать затраты на эксплуатацию спецтехники (потраченные деньги на запчасти, обслуживание, топливо) и расчёт оплаты труда водителей и операторов.

В целом, путевой лист является инструментом управления, контроля и планирования работы специализированной техники. Он помогает эффективно использовать ресурсы.

Законодательная база

В данный момент нет унифицированной формы путевого листа для специализированной техники. Именно поэтому каждая компания, занимающаяся транспортными услугами, имеет возможность самостоятельно разработать свой бланк документа для дальнейшего использования.

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Госкомстата № 78, был создан подходящий вариант путевого листа — форма № 3-спец. Данный вариант уже стал широко распространённым как среди различных организаций, так и контролирующих инстанций. Поэтому его применение в работе является целесообразным.

4 вида бланка для ПЛ спецтехники

Бланк путевого листа № 3-спец – это документ, который содержит информацию о маршруте специализированной техники, а также основные сведения о машине и её водителе. 

Универсальный путевой лист спецтехники (форма 3-спец)

Универсальный путевой лист обычно состоит из следующих разделов:

  1. Общие сведения – название организации-владельца техники, контактная информация, дата составления документа.

  2. Маршрут – выезд и заезд в гараж, показатели спидометра, затраченное время по графику. 

  3. Сведения о технике – марка и модель машины, государственный регистрационный знак, технические характеристики (габариты, масса, трата ГСМ и т. д.).

  4. Данные о водителе – ФИО, водительское удостоверение, информация о медицинской книжке, номер контактного телефона.

  5. Дополнительные указания – специальные требования и условия, которые должны быть соблюдены при эксплуатации и движении техники (например, ограничения скорости, особые правила поведения на дороге и т. д.).

  6. Подписи – водителя, диспетчера, механика и сотрудника, кто принял автотранспорт.

УПЛ является обязательным документом, который используется для оформления разрешительных документов на перевозку техники, а также для контроля движения и безопасности на дорогах. Скачать форму путевого листа № 3 специального автомобиля (ОКУД 0345002) можно в конце статьи.

Также существует межотраслевая форма ПО для автомобиля: путевой лист специальной техники автомобиля (бланк по ОКУД 0345001) – образец заполнения представлен ниже. 

Путевой лист для трактора

На 2023 год у водителей трактора нет унифицированного образца путевого листа спецтехники. Несмотря на то что прошлый бланк 412-АПК был отменён, использовать его не запрещено. Главное условие – документ должен соответствовать нормативно-правовым актам и законам:

В путевом листе для трактора указываются основные сведения о работе (марка машины, задание работнику, состояние оборудования и т.д.). Он заполняется бригадиром компании и отдаётся трактористу на подпись. Водитель обязан в течение 24 часов дозаполнить документ и передать его обратно.

Путевой лист помогает следить за эффективностью работы тракториста, контролировать пройденное расстояние, объём работы, использование топлива и другие показатели. 

Он может быть полезен как для внутренней организации хозяйства или предприятия, так и для взаимодействия с заказчиками и контролирующими органами.

Путевой лист для строительной техники

Такой ПЛ является документом, используемым для учёта и контроля работы техники на строительных объектах. Он содержит информацию о работе машины и времени сотрудника, который на ней выполнял задачи.

Обычно в таких случаях используются 2 формы – ЭСМ-2 и ЭСМ-3 (рапорт о работе строительной техники).

Путевой лист для автокрана

Он отражает информацию о работе и использовании автокрана на строительном объекте. Такой путевой лист является важным инструментом учёта и контроля работы данного вида строительной техники.

Особенности заполнения: обычно используются уже названные формы – ЭСМ-2 или № 3-спец, однако добавляется важная деталь. Владелец автокрана вносит свои данные красным цветом прямо на заполненном бланке. Он указывает информацию о правилах безопасности, как бы перечёркивая его. 

Как заполнить ПЛ для спецтехники

Для специализированной техники в путевых листах следует указывать такую информацию:

  • Наименование и номер данного документа.

  • Период действия путевого листа.

  • Сведения об используемой технике.

  • Информация о владельце (может быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) и т.д.

Вы можете отыскать полный список необходимых данных в Постановлении Минтранса № 368.

При составлении документа важно уделить должное внимание заполнению информации, использовать обе стороны формы (лицевую и обратную), также не забывать ставить подписи и прочее.

Первая страница (лицевая сторона)

В путевых листах для техники специального назначения важно точно заполнить каждую графу. Верхняя часть документа содержит основную информацию – название компании, ОКПО и ОКУД, модель автомобиля, сведения о водителе.

Затем следует главная часть ПЛ, в которую вносятся данные об отъезде/возвращении, отработанных часах на маршруте, показаниях одометра и прочее.

Соседняя колонка включает данные о топливе. В ней должны быть указаны вида и код ГСМ, их остаток при выезде и по приезде, а также коэффициент изменения нормы. В этой же колонке учитывается время эксплуатации двигателя и специального оборудования.

Важная деталь: после проверки данных необходимо поставить подписи заправщику, механику и диспетчеру транспортной компании.

Вторая страница (оборотная сторона)

На задней стороне путевого листа заполняются детали выполненных работ:

  • Название выполненной работы и её код.

  • Путь поездки или место работы.

  • Данные о нахождении и отправлении с мест выполнения обязанностей, включая показания спидометра.

  • Информация о потребителе, получившем услуги.

  • Сведения о персонале, ответственном за безопасность работы (например, подробности о лице, ответственном за подъём груза и за буксировку – стропальщик и таксировщик).

  • Расход топлива.

  • Сумма заработной платы.

  • Время пребывания водителя на месте работы.

  • Информация о возможных задержках (если таковые имелись).

  • Общий пробег авто.

Пункты, помеченные зелёным, проверяет бухгалтер для расчёта водительской оплаты. После полного заполнения сотрудник ставит свою подпись – путевой лист сформирован.

Стропальщик – это работник, задача которого подготовить груз для подъёма и перемещения при помощи соответствующей техники.

Таксировщик – это опытный водитель или профессионал, который буксирует или перевозит автомобили на эвакуаторе по потребности.

Талоны для заказчиков

Основное назначение отрывного талона – расчёт стоимости предоставленных услуг. Бланк требуется для выставления бумаги по оплате клиенту-организации. Владелец техники, который может быть как юридическим лицом, так и индивидуальным предпринимателем, заполняет этот документ.

Регистрация и архивация путевых листов

Все путевые листы регистрируются в соответствующей базе данных. В 2023 году работники могут вести такую документацию в бумажной или электронной форме. При использовании электронного формата необходима усиленная квалифицированная электронная подпись для оформления документов.

Формы 3-спец и 6-спец: в чём отличие

Стандартная форма путевого листа № 3-спец и № 6-спец – это два различных документа, применяемых для ведения учёта в разных ситуациях.

Первый вариант представляет собой бланк, который водитель спецтехники должен заполнить перед каждым выездом. Он включает данные о маршруте, времени начала и конца работы, числе отработанных часов и пройденного расстояния за каждый день. В путевом листе также могут быть указаны сведения о выполненных работах, расходуемом топливе и других ресурсах.

С другой стороны, форма № 6-спец выступает как отчёт о деятельности спецтехники за определённую временную рамку (неделя, месяц и т.д.). Этот документ подводит итоги по истечении заданного периода, резюмируя информацию о пройденном расстоянии, работе и расходе горюче-смазочных материалов для каждого автомобиля и водителя. Форма № 6-спец также учитывает информацию о проведённых технических обслуживаниях и ремонтах.

В общем, путевой лист для спецтехники – это документ, требующийся перед каждым выездом. В то время как форма № 6-спец служит отчётной формой, обобщающей работу техники за определённый период.

Где скачать образцы бланков путевых листов специального автомобиля 2023 года

Пустой бланк

Образец заполнения

Универсальный путевой лист (спецтехника) формы № 3-спец

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Путевой лист для трактора

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Путевой лист строительной машины

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Рапорт о работе строительной машины (механизма)

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Путевой лист автобуса необщего пользования

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Путевой лист для автокрана

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Путевой лист специального автомобиля (форма по ОКУД 0345001)

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