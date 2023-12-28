Путевой лист для специального автомобиля

В этой статье мы разберём следующие вопросы:
Что такое путевой лист спецтехники.
Какие механизмы можно отнести к специализированному оборудования.
Как оформить, хранить и использовать путевые листы.
Чем отличается ПЛ от других видов документов.
Что можно отнести к спецтехнике
Специализированные механизмы – это технические устройства, разрабатываемые для осуществления работ, невыполнимых с помощью общего оборудования. Они располагают чётко определёнными свойствами и особенностями, это даёт возможность эффективно обрабатывать конкретные операции в разнообразных сферах (строительство, здравоохранение и прочее).
В качестве примеров специализированных устройств можно указать экскаваторы, автомобильные краны, грузоподъёмники, бульдозеры, складскую аппаратуру, автомобили скорой помощи и пожарные авто.
5 функций путевого листа
1. Учёт и контроль деятельности.
Благодаря путевому листу можно отслеживать время начала и окончания работы спецтехники, замечать пройденное расстояние и объём выполненных обязанностей. Это предоставляет возможность контролировать ход выполнения задач и оценивать эффективность работы спецтехники.
2. Планирование и регулирование обязанностей.
Путевой лист помогает координировать все маршруты и предполагаемое время работы. Это облегчает оптимизацию использования ресурсов и планирование обязанностей с клиентами. В ПЛ также могут быть записаны указания и инструкции для операторов и водителей спецтехники.
3. Подготовка документации.
Путевой лист может выступать в качестве отчётности, что обеспечивает возможность анализировать выполненные работы для руководства или заказчика. В нём указана информация обо всём выполненном объёме задач и пройденном маршруте. Это обеспечивает оценку выполнения целей и затрат на спецтехнику.
4. Учёт технического состояния.
Путевой лист можно использовать для внесения информации о техническом состоянии и эффективности работы машины (проверка количества топлива, состояния шин, работоспособности основных узлов и т.д.). Это обеспечивает контроль состояния механизмов спецтехники и вовремя проводит обслуживание и ремонт.
5. Анализ расходов и расчёт заработной платы.
Использование путевого листа позволяет учитывать затраты на эксплуатацию спецтехники (потраченные деньги на запчасти, обслуживание, топливо) и расчёт оплаты труда водителей и операторов.
В целом, путевой лист является инструментом управления, контроля и планирования работы специализированной техники. Он помогает эффективно использовать ресурсы.
Законодательная база
В данный момент нет унифицированной формы путевого листа для специализированной техники. Именно поэтому каждая компания, занимающаяся транспортными услугами, имеет возможность самостоятельно разработать свой бланк документа для дальнейшего использования.
Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Госкомстата № 78, был создан подходящий вариант путевого листа — форма № 3-спец. Данный вариант уже стал широко распространённым как среди различных организаций, так и контролирующих инстанций. Поэтому его применение в работе является целесообразным.
4 вида бланка для ПЛ спецтехники
Бланк путевого листа № 3-спец – это документ, который содержит информацию о маршруте специализированной техники, а также основные сведения о машине и её водителе.
Универсальный путевой лист спецтехники (форма 3-спец)
Универсальный путевой лист обычно состоит из следующих разделов:
Общие сведения – название организации-владельца техники, контактная информация, дата составления документа.
Маршрут – выезд и заезд в гараж, показатели спидометра, затраченное время по графику.
Сведения о технике – марка и модель машины, государственный регистрационный знак, технические характеристики (габариты, масса, трата ГСМ и т. д.).
Данные о водителе – ФИО, водительское удостоверение, информация о медицинской книжке, номер контактного телефона.
Дополнительные указания – специальные требования и условия, которые должны быть соблюдены при эксплуатации и движении техники (например, ограничения скорости, особые правила поведения на дороге и т. д.).
Подписи – водителя, диспетчера, механика и сотрудника, кто принял автотранспорт.
УПЛ является обязательным документом, который используется для оформления разрешительных документов на перевозку техники, а также для контроля движения и безопасности на дорогах. Скачать форму путевого листа № 3 специального автомобиля (ОКУД 0345002) можно в конце статьи.
Также существует межотраслевая форма ПО для автомобиля: путевой лист специальной техники автомобиля (бланк по ОКУД 0345001) – образец заполнения представлен ниже.
Путевой лист для трактора
На 2023 год у водителей трактора нет унифицированного образца путевого листа спецтехники. Несмотря на то что прошлый бланк 412-АПК был отменён, использовать его не запрещено. Главное условие – документ должен соответствовать нормативно-правовым актам и законам:
Приказу Минтранса № 390 (что именно должно быть указано в путевых листах).
Закону № 402-ФЗ (правильность ведения и заполнения бухгалтерских документов и отчётности).
ФСБУ 27/2021 (стандарты их заполнения).
В путевом листе для трактора указываются основные сведения о работе (марка машины, задание работнику, состояние оборудования и т.д.). Он заполняется бригадиром компании и отдаётся трактористу на подпись. Водитель обязан в течение 24 часов дозаполнить документ и передать его обратно.
Путевой лист помогает следить за эффективностью работы тракториста, контролировать пройденное расстояние, объём работы, использование топлива и другие показатели.
Он может быть полезен как для внутренней организации хозяйства или предприятия, так и для взаимодействия с заказчиками и контролирующими органами.
Путевой лист для строительной техники
Такой ПЛ является документом, используемым для учёта и контроля работы техники на строительных объектах. Он содержит информацию о работе машины и времени сотрудника, который на ней выполнял задачи.
Обычно в таких случаях используются 2 формы – ЭСМ-2 и ЭСМ-3 (рапорт о работе строительной техники).
Путевой лист для автокрана
Он отражает информацию о работе и использовании автокрана на строительном объекте. Такой путевой лист является важным инструментом учёта и контроля работы данного вида строительной техники.
Особенности заполнения: обычно используются уже названные формы – ЭСМ-2 или № 3-спец, однако добавляется важная деталь. Владелец автокрана вносит свои данные красным цветом прямо на заполненном бланке. Он указывает информацию о правилах безопасности, как бы перечёркивая его.
Как заполнить ПЛ для спецтехники
Для специализированной техники в путевых листах следует указывать такую информацию:
Наименование и номер данного документа.
Период действия путевого листа.
Сведения об используемой технике.
Информация о владельце (может быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) и т.д.
Вы можете отыскать полный список необходимых данных в Постановлении Минтранса № 368.
При составлении документа важно уделить должное внимание заполнению информации, использовать обе стороны формы (лицевую и обратную), также не забывать ставить подписи и прочее.
Первая страница (лицевая сторона)
В путевых листах для техники специального назначения важно точно заполнить каждую графу. Верхняя часть документа содержит основную информацию – название компании, ОКПО и ОКУД, модель автомобиля, сведения о водителе.
Затем следует главная часть ПЛ, в которую вносятся данные об отъезде/возвращении, отработанных часах на маршруте, показаниях одометра и прочее.
Соседняя колонка включает данные о топливе. В ней должны быть указаны вида и код ГСМ, их остаток при выезде и по приезде, а также коэффициент изменения нормы. В этой же колонке учитывается время эксплуатации двигателя и специального оборудования.
Важная деталь: после проверки данных необходимо поставить подписи заправщику, механику и диспетчеру транспортной компании.
Вторая страница (оборотная сторона)
На задней стороне путевого листа заполняются детали выполненных работ:
Название выполненной работы и её код.
Путь поездки или место работы.
Данные о нахождении и отправлении с мест выполнения обязанностей, включая показания спидометра.
Информация о потребителе, получившем услуги.
Сведения о персонале, ответственном за безопасность работы (например, подробности о лице, ответственном за подъём груза и за буксировку – стропальщик и таксировщик).
Расход топлива.
Сумма заработной платы.
Время пребывания водителя на месте работы.
Информация о возможных задержках (если таковые имелись).
Общий пробег авто.
Пункты, помеченные зелёным, проверяет бухгалтер для расчёта водительской оплаты. После полного заполнения сотрудник ставит свою подпись – путевой лист сформирован.
Стропальщик – это работник, задача которого подготовить груз для подъёма и перемещения при помощи соответствующей техники.
Таксировщик – это опытный водитель или профессионал, который буксирует или перевозит автомобили на эвакуаторе по потребности.
Талоны для заказчиков
Основное назначение отрывного талона – расчёт стоимости предоставленных услуг. Бланк требуется для выставления бумаги по оплате клиенту-организации. Владелец техники, который может быть как юридическим лицом, так и индивидуальным предпринимателем, заполняет этот документ.
Регистрация и архивация путевых листов
Все путевые листы регистрируются в соответствующей базе данных. В 2023 году работники могут вести такую документацию в бумажной или электронной форме. При использовании электронного формата необходима усиленная квалифицированная электронная подпись для оформления документов.
Формы 3-спец и 6-спец: в чём отличие
Стандартная форма путевого листа № 3-спец и № 6-спец – это два различных документа, применяемых для ведения учёта в разных ситуациях.
Первый вариант представляет собой бланк, который водитель спецтехники должен заполнить перед каждым выездом. Он включает данные о маршруте, времени начала и конца работы, числе отработанных часов и пройденного расстояния за каждый день. В путевом листе также могут быть указаны сведения о выполненных работах, расходуемом топливе и других ресурсах.
С другой стороны, форма № 6-спец выступает как отчёт о деятельности спецтехники за определённую временную рамку (неделя, месяц и т.д.). Этот документ подводит итоги по истечении заданного периода, резюмируя информацию о пройденном расстоянии, работе и расходе горюче-смазочных материалов для каждого автомобиля и водителя. Форма № 6-спец также учитывает информацию о проведённых технических обслуживаниях и ремонтах.
В общем, путевой лист для спецтехники – это документ, требующийся перед каждым выездом. В то время как форма № 6-спец служит отчётной формой, обобщающей работу техники за определённый период.
Где скачать образцы бланков путевых листов специального автомобиля 2023 года
Пустой бланк
Образец заполнения
Универсальный путевой лист (спецтехника) формы № 3-спец
Путевой лист для трактора
Путевой лист строительной машины
Рапорт о работе строительной машины (механизма)
Путевой лист автобуса необщего пользования
Путевой лист для автокрана
Путевой лист специального автомобиля (форма по ОКУД 0345001)
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