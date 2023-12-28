Документооборот грузовых авиаперевозок

Для успешного и безопасного транспортирования грузов, важно вовремя и правильно обрабатывать различные документы, такие как накладные, таможенные декларации и сертификаты. Правильный документооборот для авиаперевозки грузов является ключевым звеном в логистической цепи.

Благодаря документальному сопровождению, можно контролировать перемещение товаров и соответствовать законам каждой страны.

В этом обзоре мы расскажем, какие документы требуются для авиаперевозки грузов и как их правильно оформить.

Специфика подготовки документов на груз для авиаперевозок

Документы, необходимые для авиаперевозки грузов, следует оформлять согласно ряду определённых этапов и процедур, установленных Воздушным кодексом РФ №60-ФЗ (ст. 105). В этом законе перечислены типы документов, которые требуются не только для грузовых перевозок, но и для пассажирских авиаперевозок.

Прежде чем отправлять груз, необходимо заключить договор о воздушной перевозке с транспортной компанией и оформить требуемые документы для получателя. После этого груз может быть допущен к перевозке. Когда груз прибывает в пункт назначения, он разгружается, сравнивается с указанными количествами и документам проводится проверка на соответствие.

Вот некоторые из документов, которые требуются для воздушной перевозки грузов:

Договор воздушной перевозки — это соглашение между грузоотправителем и перевозчиком. По условиям этого договора, перевозчик обязуется доставить груз в пункт назначения и передать его получателю, в то время как грузоотправитель обязуется оплатить перевозку груза.

Грузовая авианакладная — этот документ содержит информацию о грузе, его отправителе и получателе и играет ключевую роль в отслеживании груза на протяжении всего пути его доставки.

Счет-фактура или инвойс — это коммерческий документ, который продавец выставляет покупателю. Он детализирует проданные товары, их количество и стоимость. Используется для подтверждения проведения операций по купле-продаже товаров в бухгалтерии.

Упаковочный лист или Packing list – это вспомогательный документ, который содержит детальную информацию о грузе, включая номер транспортного средства, вес и размер.

Грузовой манифест — помогает ускорить сортировку на посреднических станциях, если различные грузы направляются в разные места. Содержит информацию о местах остановок и получателях груза. Составляется на основании данных, указанных в авианакладной.

Экспортная декларация или EX-1 — заполняется при международной перевозке груза. Освобождает от уплаты Европейского НДС.

Необходимые документы для воздушного транспортирования опасных грузов:

Паспорт безопасности требуется для перевозки опасных грузов, включая жидкости, сыпучие и химические вещества. Опасные грузы имеют свою классификацию, степень опасности которых определяется их физическими и химическими свойствами. Рекомендуется ознакомиться со списком опасных грузов до их отправки.

Более подробную информацию об опасных грузах можно найти по ссылкам ниже:

Заполнение грузовой авианакладной

Авианакладная составляется на основе договора, который регулируется Воздушным кодексом РФ №60-ФЗ (статья 103), которая описывает договор воздушной перевозки пассажира, груза и почты.

Грузовую авианакладную выписывает отправитель или его агент. Номер отслеживания, состоящий из одиннадцати символов, используется для отслеживания положения и статуса груза. Обратная сторона этого документа содержит условия и соглашение о перевозке. Он подтверждает заключение и выполнение договора, а также передачу товаров для авиаперевозки. В некоторых случаях его можно использовать вместо товарной накладной.

Грузовая авианакладная содержит следующую информацию:

Имя и полный адрес отправителя груза;

Место назначения;

Название авиакомпании-перевозчика;

Дата доставки;

Цена перевозимых товаров;

Страховая информация;

Количество мест;

Название груза;

Нетто и брутто вес.

Существует два типа авианакладных:

Главная — MAWB (Master Air Waybill), которая устанавливается авиакомпанией и содержит адреса и названия агентов тех стран, куда и откуда направляется груз. Домашняя — HAWB (House Air Waybill), которая устанавливается агентом и содержит информацию об отправителе и получателе товара.

Ознакомиться с образцами ЭДО авиаперевозок можно по нашим ссылкам:

Составление упаковочного листа

В упаковочном листе указывается список товаров и информация по каждому из них.

Этот документ обязательно должен содержать:

Номер и дату упаковочного листа;

Название и адрес получателя груза, заказчика, продавца, отправителя;

Номер и дату контракта;

Количество товаров;

Номер и вид упаковки;

Общий вес груза.

Оформление счета-фактуры

Инвойс или счет-фактура является основным документом для оформления и учета операций купли-продажи товаров. Этот документ используется покупателем для оплаты полученного товара.

Счет-фактура для авиаперевозок должна содержать следующую информацию:

Название и адрес заказчика и продавца;

Дата и номер заказа;

Короткое описание товарных позиций;

Цена;

Условия оплаты и доставки.

Оказываемый эффект новых технологий на сферу грузоперевозок является существенным, и одной из ключевых инноваций, безусловно, является внедрение электронного документооборота (ЭДО).

Влияние новых технологий на развитие отрасли грузоперевозок

Роль электронного документооборота в авиагрузоперевозках позволяет привести к автоматизации процедур, связанных с документальным обменом между всеми участниками: от владельцев грузов до авиаперевозчиков, экспедиторов, таможенных служб и т. д. Это также способствует более эффективному выполнению операций.

Взгляд эксперта:

В октябре 2023 года крупным событием в сфере авиаперевозок стало увеличение числа грузовых рейсов. Одним из факторов этого стало восстановление глобальной торговли и усиление спроса на определённые группы товаров. Авиаперевозчики, таким образом, расширяют свои грузовые маршруты и увеличивают количество рейсов в различные страны, что позволяет более быструю перевозку товаров и большую удовлетворённость клиентов. Например, Турецкая авиакомпания увеличила количество рейсов между Европой и Азией, чтобы выполнить увеличившийся спрос на медицинские товары и электронику.

Аргументы в пользу использования ЭДО в авиагрузоперевозках:

1. Ускоряет процесс обмена документацией.

2. Минимизирует затраты и ошибки в заполнении.

3. Облегчает таможенные процедуры.

4. Позволяет отслеживать груз в режиме реального времени.

Электронный документооборот в авиагрузоперевозках обладает большой перспективой для оптимизации и повышения эффективности операций в данной отрасли. При внедрении цифровых технологий возможно увеличение производительности, снижение затрат и улучшение уровня обслуживания.

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