Документооборот грузовых авиаперевозок

Благодаря документальному сопровождению, можно контролировать перемещение товаров и соответствовать законам каждой страны.
В этом обзоре мы расскажем, какие документы требуются для авиаперевозки грузов и как их правильно оформить.
Специфика подготовки документов на груз для авиаперевозок
Документы, необходимые для авиаперевозки грузов, следует оформлять согласно ряду определённых этапов и процедур, установленных Воздушным кодексом РФ №60-ФЗ (ст. 105). В этом законе перечислены типы документов, которые требуются не только для грузовых перевозок, но и для пассажирских авиаперевозок.
Прежде чем отправлять груз, необходимо заключить договор о воздушной перевозке с транспортной компанией и оформить требуемые документы для получателя. После этого груз может быть допущен к перевозке. Когда груз прибывает в пункт назначения, он разгружается, сравнивается с указанными количествами и документам проводится проверка на соответствие.
Вот некоторые из документов, которые требуются для воздушной перевозки грузов:
Договор воздушной перевозки — это соглашение между грузоотправителем и перевозчиком. По условиям этого договора, перевозчик обязуется доставить груз в пункт назначения и передать его получателю, в то время как грузоотправитель обязуется оплатить перевозку груза.
Грузовая авианакладная — этот документ содержит информацию о грузе, его отправителе и получателе и играет ключевую роль в отслеживании груза на протяжении всего пути его доставки.
Счет-фактура или инвойс — это коммерческий документ, который продавец выставляет покупателю. Он детализирует проданные товары, их количество и стоимость. Используется для подтверждения проведения операций по купле-продаже товаров в бухгалтерии.
Упаковочный лист или Packing list – это вспомогательный документ, который содержит детальную информацию о грузе, включая номер транспортного средства, вес и размер.
Грузовой манифест — помогает ускорить сортировку на посреднических станциях, если различные грузы направляются в разные места. Содержит информацию о местах остановок и получателях груза. Составляется на основании данных, указанных в авианакладной.
Экспортная декларация или EX-1 — заполняется при международной перевозке груза. Освобождает от уплаты Европейского НДС.
Необходимые документы для воздушного транспортирования опасных грузов:
Паспорт безопасности требуется для перевозки опасных грузов, включая жидкости, сыпучие и химические вещества. Опасные грузы имеют свою классификацию, степень опасности которых определяется их физическими и химическими свойствами. Рекомендуется ознакомиться со списком опасных грузов до их отправки.
Более подробную информацию об опасных грузах можно найти по ссылкам ниже:
Заполнение грузовой авианакладной
Авианакладная составляется на основе договора, который регулируется Воздушным кодексом РФ №60-ФЗ (статья 103), которая описывает договор воздушной перевозки пассажира, груза и почты.
Грузовую авианакладную выписывает отправитель или его агент. Номер отслеживания, состоящий из одиннадцати символов, используется для отслеживания положения и статуса груза. Обратная сторона этого документа содержит условия и соглашение о перевозке. Он подтверждает заключение и выполнение договора, а также передачу товаров для авиаперевозки. В некоторых случаях его можно использовать вместо товарной накладной.
Грузовая авианакладная содержит следующую информацию:
Имя и полный адрес отправителя груза;
Место назначения;
Название авиакомпании-перевозчика;
Дата доставки;
Цена перевозимых товаров;
Страховая информация;
Количество мест;
Название груза;
Нетто и брутто вес.
Существует два типа авианакладных:
Главная — MAWB (Master Air Waybill), которая устанавливается авиакомпанией и содержит адреса и названия агентов тех стран, куда и откуда направляется груз.
Домашняя — HAWB (House Air Waybill), которая устанавливается агентом и содержит информацию об отправителе и получателе товара.
Ознакомиться с образцами ЭДО авиаперевозок можно по нашим ссылкам:
Составление упаковочного листа
В упаковочном листе указывается список товаров и информация по каждому из них.
Этот документ обязательно должен содержать:
Номер и дату упаковочного листа;
Название и адрес получателя груза, заказчика, продавца, отправителя;
Номер и дату контракта;
Количество товаров;
Номер и вид упаковки;
Общий вес груза.
Оформление счета-фактуры
Инвойс или счет-фактура является основным документом для оформления и учета операций купли-продажи товаров. Этот документ используется покупателем для оплаты полученного товара.
Счет-фактура для авиаперевозок должна содержать следующую информацию:
Название и адрес заказчика и продавца;
Дата и номер заказа;
Короткое описание товарных позиций;
Цена;
Условия оплаты и доставки.
Оказываемый эффект новых технологий на сферу грузоперевозок является существенным, и одной из ключевых инноваций, безусловно, является внедрение электронного документооборота (ЭДО).
Влияние новых технологий на развитие отрасли грузоперевозок
Роль электронного документооборота в авиагрузоперевозках позволяет привести к автоматизации процедур, связанных с документальным обменом между всеми участниками: от владельцев грузов до авиаперевозчиков, экспедиторов, таможенных служб и т. д. Это также способствует более эффективному выполнению операций.
Взгляд эксперта:
В октябре 2023 года крупным событием в сфере авиаперевозок стало увеличение числа грузовых рейсов. Одним из факторов этого стало восстановление глобальной торговли и усиление спроса на определённые группы товаров. Авиаперевозчики, таким образом, расширяют свои грузовые маршруты и увеличивают количество рейсов в различные страны, что позволяет более быструю перевозку товаров и большую удовлетворённость клиентов. Например, Турецкая авиакомпания увеличила количество рейсов между Европой и Азией, чтобы выполнить увеличившийся спрос на медицинские товары и электронику.
Аргументы в пользу использования ЭДО в авиагрузоперевозках:
1. Ускоряет процесс обмена документацией.
2. Минимизирует затраты и ошибки в заполнении.
3. Облегчает таможенные процедуры.
4. Позволяет отслеживать груз в режиме реального времени.
Электронный документооборот в авиагрузоперевозках обладает большой перспективой для оптимизации и повышения эффективности операций в данной отрасли. При внедрении цифровых технологий возможно увеличение производительности, снижение затрат и улучшение уровня обслуживания.
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