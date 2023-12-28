Что такое счёт-проформа

Счёт-проформа — это предварительный счёт, необходимый для международных перевозок. Экспортёр обязан не только заполнить этот документ на русском языке, но и перевести его на английский, чтобы предъявить на таможне. Разберёмся в том, чем счёт-проформа отличается от счёта-фактуры и как составить счёт-проформу для экспорта груза.

Цель использования счёта-проформы

Счёт-проформа представляет собой предварительный счёт, который выставляется поставщиком до создания окончательного счёта-фактуры или инвойса для оплаты. Этот документ также известен как проформа-инвойс. Его используют при прохождении таможни, если в это время стоимость товара ещё не определена до конца.

Счёт-проформа — это товаросопроводительный, а не платёжный документ. Его главная цель — подтвердить факт отправки товара. При этом срок оплаты или банковские реквизиты продавца указывать не нужно.

Счёт-проформа выписывается в тех ситуациях, когда:

ещё не утверждены точные сведения о стоимости, весе или других свойствах груза;

продавец сохраняет право собственности на товар и предоставляет его бесплатно (например, для тестирования или участия в выставке);

товар передаётся бесплатно по каким-либо другим причинам;

покупатель внёс предоплату согласно договору.

Если товар подлежит таможенной проверке, необходимо представить счёт-проформу, который подтверждает стоимость продукции по таможенной декларации. Если этого документа нет, таможенные службы могут запретить перемещение груза через границу.

Различия между счётом-проформой и счётом-фактурой

Счёт-фактура составляется продавцом или подрядчиком после выполнения всех условий сделки и отражает окончательную стоимость товаров или услуг. Получив этот документ, покупатель перечисляет плату за полученные товары или выполненные услуги.

Ниже приведены различия между счётом-фактурой и счётом-проформой:

Счёт-фактура Счёт-проформа Отражает окончательную стоимость товаров Отражает предварительную стоимость продукции Влечёт необходимость рассчитаться с поставщиком Не требует оплаты груза Отражает условия, которые были указаны в договоре купли-продажи или оказания услуг Можно оформить без договора Используется для оформления вычета НДС Нельзя использовать для подтверждения того, что НДС был уплачен Форма утверждена законом Бланк можно создать самостоятельно, но нужно добавить в него поля для обязательных реквизитов

Инструкция по заполнению счёта-проформы

Официальный образец бланка для счёта-проформы не установлен законодательством. Но согласно письму ФНС № ШС-22-3/660@, в счёте-проформе должны быть обязательные реквизиты. Зная эти требования, можно самостоятельно создать бланк счёта-проформы.

В счёте-проформе необходимо прописать:

реквизиты продавца и покупателя: полное название компании или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, адрес организации, номер телефона для связи;

описание товара: наименование, код по ТН ВЭД, вес (брутто и нетто), состав, количество, данные о маркировке, стране-производителе товара, сфере применения изделий;

цену за единицу товара и общую стоимость партии, которая рассчитывается в долларах США. Если товар предназначен не для продажи и не имеет определённой стоимости, это также должно быть отмечено в документе;

условия поставки товара: указание вида поставки по международной классификации Инкотермс, контактные данные транспортной компании, количество грузовых мест и вес товарных партий.

В «шапке» бланка прописывается его название («счёт-проформа»), номер и дата составления. К обязательным реквизитам стоит добавить:

контактные данные ответственного лица продавца и покупателя;

сведения о перевозчике груза;

тип и цель экспорта.

В конце документа необходимо оставить поле для подписей участников. При использовании печати предусмотрите место для оттиска.

Согласно письму ФНС № ШС-22-3/660@, продавец обязан подготовить два экземпляра счёта-проформы: один в русскоязычной версии, другой — в англоязычной. Эти документы должны быть переданы таможенным инспекторам и лицу, ответственному за временное хранение товара на складе.

Образец заполнения счёта-проформы

Скачать бланк счёта-проформы можно на этой странице. Пример счёта-проформы размещён ниже.

Скачать образец счёта-проформы можно на этой странице.

Заполнить счёт-проформу, товарную накладную и другие сопроводительные бумаги можно с помощью онлайн-сервиса Астрал.ЭДО. Для отправки документов из 1С подойдёт сервис Астрал Докс, который также работает в веб-версии. А подготовить электронные перевозочные документы поможет модуль 1С-ЭПД.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KP89q