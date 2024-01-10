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Учет расходов

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)

При покупке материально-производственных запасов (МПЗ) зачастую возникают дополнительные расходы, связанные с перемещением и хранением этих товаров. В бухгалтерии такие затраты обычно классифицируются как ТЗР — транспортно-заготовительные расходы.
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Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)
Иллюстрация: Астрал

В этой статье мы расскажем, как определить список затрат, связанных с приготовлением и перевозкой товаров, а также разберёмся в особенностях учёта и распределения ТЗР.

Что относится к транспортно-заготовительным расходам

На сегодняшний день нет чётко определённых стандартов или правил для определения расходов ТЗР. Поэтому компании могут самостоятельно решить, какие затраты будут включены в эту категорию, главное — зафиксировать выбранный список в своей учётной политике. В качестве юридической основы рекомендуется использовать ФСБУ 5/2019 «Запасы» и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

В целом, все расходы, связанные с приобретением, перевозкой и хранением материалов, можно отнести к ТЗР. Например:

  • затраты на погрузку, разгрузку и перевозку материалов;

  • расходы на транспортировку за счёт посредников (экспедиторы, перевозчики);

  • дополнительные суммы, связанные с процессами перевозки и временного хранения материалов (страхование перевозимого груза, таможенные пошлины и т.д.).

Согласно ФСБУ 5/2019, ТЗР должны включаться в себестоимость запасов. Однако некоторые расходы, которые ранее расценивались как ТЗР, по новому ФСБУ теперь не могут быть включены в себестоимость. К ним относятся:

  • затраты на складирование, кроме тех случаев, когда это часть производственного процесса или связано с условиями приобретения;

  • проценты по займам и кредитам, за исключением тех, которые относятся к инвестиционным активам;

  • естественная убыль (уменьшение объёма материально-производственных запасов в связи с естественными изменениями их биологических и физико-химических свойств)

Как принимать к учёту ТЗР

Есть три способа учёта транспортно-заготовительных расходов:

  • вычислить разницу между фактической и плановой стоимостью МПЗ с применением отдельных бухгалтерских счетов 15 и 16;

  • создать отдельный субсчёт 10.1 на счёте 10 «Материалы»;

  • включить стоимость ТЗР в фактическую стоимость приобретённых МПЗ.

Выбранный способ учёта необходимо отразить во внутренней учётной политике компании, наряду с перечнем расходов, относящихся к ТЗР.

Ниже представлены бухгалтерские счета, которые могут быть использованы в проводках:

  • 10 – Материалы;

  • 10.1 – Сырьё и материалы (ТЗР);

  • 15 – Заготовление и приобретение материалов;

  • 16 – Отклонение в стоимости материальных ценностей;

  • 19 – НДС (налог на добавленную стоимость) по приобретённым МПЗ;

  • 20 – Основное производство;

  • 23 – Вспомогательные производства;

  • 25 – Общепроизводственные расходы;

  • 26 – Общехозяйственные расходы;

  • 60 – Расчёты с поставщиками и подрядчиками;

  • 68 – Расчёты по налогам и сборам;

  • 68.2 – НДС;

Теперь рассмотрим способы учёта на конкретных примерах.

Способ 1. Произвести учёт ТЗР с помощью счетов 15 и 16

ООО «Дубрава» занимается производством изделий из керамики. Бухгалтерский учёт материалов ведётся по их плановой стоимости, а расчёт ТЗР — через определение разницы между фактической и плановой стоимостью МПЗ. В ноябре компания «Дубрава» оформила большую закупку: 50 тонн красной глины по 1 080 рублей за тонну. Итоговая стоимость — 54 000 рублей (включая НДС 20% – 9 000 руб.). Доставка материалов обошлась в 6 000 рублей (включая НДС 20% – 1 000 руб.). Плановая стоимость (учётная цена) тонны красной глины – 800 рублей.

Описание проводки

Дт

Кт

Сумма в рублях

Зафиксирована покупная стоимость глины (без НДС)

15

60

45 000 

НДС по купленной глине

19

60

9 000

Зафиксированы расходы на доставку глины (без НДС)

15

60

5 000

НДС по доставке

19

60

1 000

Глина оприходована по учётной цене (плановой стоимости)

10

15

40 000

(800 * 50)

Вычисление разницы между фактической и плановой стоимостью глины на конец месяца (ТЗР без НДС)

16

15

10 000

(45 000 + 5 000 - 40 000)

Способ 2. Создать для ТЗР отдельный субсчёт 10.1 на счёте 10 «Материалы» 

ООО «Калинов» занимается производством мебели. Бухгалтерский учёт МПЗ ведётся по фактическим ценам, а для ТЗР предусмотрен отдельный субсчёт 10.1. Компания «Калинов» закупила 10 тонн пиломатериалов по 36 000 рублей за тонну. Итоговая стоимость — 360 000 рублей (НДС 20% — 60 000 руб.). В соответствии с нуждами предприятия объём закупаемых пиломатериалов оказался больше обычного, а доставку требовалось осуществить в экстренном порядке. Поэтому один из сотрудников отправился в командировку, чтобы договориться с поставщиком о дополнительных объёмах и ускоренных сроках. Командировочные расходы составили 15 700 рублей. Доставка груза обошлась в 24 000 рублей (НДС 20% — 4 000 руб.). 

Описание проводки

Дт

Кт

Сумма в рублях

Зафиксирована фактическая стоимость пиломатериалов (без НДС)

10.1

60

300 000

НДС оп пиломатериалам

19

60

60 000

Зафиксирована стоимость доставки на отдельном субсчёте счёта 10 «ТЗР по сырью и материалам» (без НДС)

10.1.1

60

20 000

НДС по доставке

19

60

4000

Зафиксированы командировочные расходы в составе ТЗР на том же субсчёте

10.1.1

60

15 700

Способ 3. Включить стоимость ТЗР в фактическую себестоимость МПЗ

Этот способ учёта актуален для тех предприятий, которые ведут узконаправленную деятельность и не нуждаются в большом количестве позиций МПЗ.

ООО «Робуста» занимается фасовкой одного вида кофе для последующей розничной продажи. В октябре компания закупила 2 тонны кофейных зёрен на сумму 200 000 рублей (без НДС). Доставка обошлась в 45 000 руб. Закупка и перевозка груза осуществлялась перевозчиком, зарплата которого составила 31 174 рублей за октябрь. Сумма социальных взносов на его зарплату — 9 123 руб. Компания «Робуста» отражает ТЗР на том же счёте, что и материалы, включая в их в фактическую стоимость МПЗ.

Описание проводки

Дт

Кт

Сумма в рублях

Отражена покупная стоимость кофейных зёрен (без НДС)

10.1

60

200 000

Зафиксированы расходы на транспортировку (без НДС)

10.1

60

45 000

Отражена заработная плата перевозчика

10.1

70

31 174

Социальные взносы на зарплату перевозчика

10.1

69

9 123

Пример расчётов при списании ТЗР

Каждый раз, когда МПЗ списываются для использования или продажи, вместе с ними полагается списывать и ТЗР, которые им сопутствуют. Если эти расходы уже включены в себестоимость запасов, то в их списании и распределении нет нужды. Если же цена ТЗР учитывалась отдельно от себестоимости МПЗ (первый и второй варианты учёта), то списание невозможно без предварительных вычислений. 

В двух первых случаях, которые мы разбирали выше, рекомендуется списывать ТЗР в пропорции к учётной стоимости материалов. Для этого нужно произвести расчёты по двум формулам. Первая нужна для определения коэффициента транспортно-заготовительных расходов, которые списываются. По второй формуле непосредственно рассчитывается размер списываемых ТЗР.

Х = ((ТЗРнм + ТЗРм) / (МПЗнм + МПЗм)) * 100%

ТЗРо = Х * МПЗо

Здесь:

  • Х — процент транспортно-заготовительных расходов, который списывается;

  • ТЗРнм — остаток ТЗР на начало месяца;

  • ТЗРм — сумма ТЗР за месяц;

  • МПЗнм — остаток материалов на начало месяца;

  • МПЗм — сумма поступивших материалов за месяц;

  • ТЗР — сумма списываемых ТЗР;

  • МПЗ — сумма материалов, списываемых на расходы.

Вернёмся к компании «Дубрава», закупающей красную глину для производства керамических изделий (Вариант 1), и на её примере рассмотрим процесс списания ТЗР. Предположим, что на начало ноября остаток материалов (глины) у компании составляет 11 000 рублей, а остаток ТЗР — 4 000 рублей. После ноябрьской закупки компания списала в производство 30 тонн глины. В бухучёте это будут следующие расчёты и проводки:

Х = ((4 000 + 10 000) / (11 000 + 45 000)) * 100% = 25%

ТЗР = 25% (800 30) = 6 000

Описание

Дт

Кт

Сумма в рублях

Списание глины в производство по учётной (плановой) цене

20

10

24 000

Списание ТЗР по 30 тоннам глины, переданной в производство

20

16

6 000

Итоги

Каждая организация сама решает, какие расходы отнести к транспортно-заготовительным, основываясь на действующих законодательных актах. Также можно выбрать способ учёта ТЗР и трёх доступных вариантов. Выбор определяется массой факторов: специфика производства, доля расходов в стоимости материальных активов, остатки МПЗ и т.д. Необходимо рассмотреть все доступные варианты учёта, так как ТЗР могут иметь большое влияние на финансовые результаты компании.

Покупка и транспортировка материалов всегда сопровождаются оформлением сопроводительных бумаг, а сопутствующие бухгалтерские расчёты становятся основой для оформления финансовой отчётности. Благодаря специальным сервисам электронного документооборота, все документы, связанные с транспортно-заготовительными расходами, могут быть оформлены в электронном виде и иметь при этом полную юридическую силу.

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