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6-НДФЛ

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом

С отчетности за первый квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме. Разберем, что изменилось в этом отчете и как это отразится на порядке его заполнения.
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Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расчет 6-НДФЛ: вкратце о главном

Прежде чем переходить к изменениям, которые внесли в расчет 6-НДФЛ, расскажем, какие сведения включают в этот отчет и в какие сроки его подают в ИФНС.

Что нужно знать о расчете 6-НДФЛ

  • Расчет 6-НДФЛ включает сведения о доходах, которые выплатили работникам и исполнителям, а также о суммах исчисленного и удержанного НДФЛ. 

  • Форму 6-НДФЛ нужно сдавать ежеквартально: по итогам первых трех кварталов — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за год — до 25 февраля следующего года.

  • Расчет 6-НДФЛ состоит из титульного листа, Раздела 1, Раздела 2 и Приложения № 1 к расчету.

  • 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев включает в себя только расчет сумм полученного дохода, исчисленного и удержанного налога — без детализации по конкретным сотрудникам. Годовой 6-НДФЛ включает в себя не только сам расчет, но и детализацию по физлицам, которые получили доход в налоговом периоде.

  • В Разделе 1 отражается обобщенная информация о сумме налога, который нужно перечислить в бюджет. Раздел 2 включает данные по суммам дохода, который получили сотрудники и исполнители, без детализации по конкретным физлицам. В приложении к расчету приводятся персональные данные каждого работника или исполнителя и помесячно отражается сумма полученного ими дохода и исчисленного с него налога.

  • Организации и ИП на автоматизированной упрощенке (АУСН) расчет 6-НДФЛ не сдают.

  • Расчет 6-НДФЛ нужно подать в ИФНС на бумаге, если количество лиц, которым был выплачен доход, не превысило 10 человек или только в электронной форме — если сотрудников или исполнителей было более 10 человек.

  • По каждому ОКТМО заполняется отдельный расчет 6-НДФЛ.

  • Данные для включения в расчет нужно брать из налоговых регистров по НДФЛ.

Форма расчета 6-НДФЛ 2023–2024

В конце сентября 2023 года законодатель внес некоторые корректировки в форму расчета 6-НДФЛ. Необходимость поправок обусловлена изменением порядка уплаты обязательных платежей с 2023 года. 

Напомним, что начиная с 1 января 2023 года практически все обязательные платежи перечисляются в бюджет через единый налоговый счет в рамках единого налогового платежа. Изменения в форме 6-НДФЛвступают в силу с 1 января 2024 года и применяются к отчетному периоду 1 квартала 2024 года. Расчет НДФЛ за 2023 год сдается по старой форме, несмотря на то, что срок его сдачи приходится на 2024 год. 

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Форма расчета 6-НДФЛ, которая действует в 2023 году, утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/649@.

Новая форма расчета 6-НДФЛ, по которой нужно будет отчитываться начиная с 1 квартала 2024 года, утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Что изменилось в форме 6-НДФЛ 2024

Изменения претерпели практически все страницы расчета 6-НДФЛ: Титульный лист, Разделы 1 и 2. 

В приложение № 1 к расчету корректировки не вносились, оно осталось без изменений. 

Разберем подробнее, что же изменилось в титульном листе, а также в разделах 1 и 2 расчета.

Титульный лист

Титульный лист расчета претерпел незначительные изменения. Скорректирован блок «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:». Из него удалили три строки, в которых ранее отражалась информация о представителе налогового агента-юридическом лице.

Теперь представитель налогового агента заполняет только верхние три строчки — «фамилия, имя, отчество». Если таким представителем является организация, нужно указать ФИО руководителя компании-представителя.

Больше на титульном листе ничего не поменялось, все остальные сведения вносятся в расчет в соответствии с порядком, который утвержден приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Раздел 1

В этом разделе изменился порядок отражения сведений о суммах НДФЛ, возвращенного работнику:

  • Изменения по строке 020.

Скорректировано само название строки и сведения, которые будет в ней отражаться. Начиная с отчета за 1 квартал 2024 года в строке 020 Раздела 1 нужно указывать сумму НДФЛ, которая подлежит перечислению не за последние три отчетных месяца, а с начала года.

  • Удалены строки, в которых ранее отображалась дата возврата налога и его сумма.

Вместо строк, в которые ранее включалась информация о дате и сумме возврата НДФЛ, добавили строки 031–034 для включения суммы налога, возвращенной налогоплательщику в период удержания налога по одному из четырех сроков.

Раздел 2

Этот раздел расчета 6-НДФЛ скорректирован практически полностью:

  • Изменилась последовательность отражения данных о суммах выплаченного работнику дохода, исчисленного, удержанного и возвращенного налога.

В старой форме расчета в этот раздел вначале вносилась информация о сумме доходов, начисленных физлицам с разбивкой по его виду, затем о количестве физлиц, которые получили доход, и только потом о сумме исчисленного и удержанного НДФЛ.

В новой форме в начале отражается информация о количестве физических лиц, которые получили доход, затем о сумме дохода без разбивки по его виду и только после этого — о сумме исчисленного, удержанного и возвращенного налога.

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  • Появилась новая строка — 131 «Налоговая база».

Значение этой строки равно разнице значений строк 120 (Сумма дохода, полученная физлицами) и 130 (Сумма вычетов и расходов).

  • Появились строки для указания сумм удержанного и возвращенного НДФЛ по разным срокам.

В строках 160 и 190 появились по четыре новые строки для расшифровки по срокам перечисления: удержанного НДФЛ и возвращенного налога.

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