Договор перевозки пассажиров

Любая фирма, предлагающая услуги по перевозке пассажиров из точки А в точку Б, обязана подготовить договор на перевозку пассажиров. Это касается общественного транспорта, такси, авиационных и железнодорожных компаний. Разберёмся, в чём заключается особенность договора на перевозку пассажиров.

Зачем нужен договор на перевозку пассажиров

Основная цель договора на перевозку пассажиров — защита прав участников сделки (как перевозчика, так и его клиентов). В соответствии со статьей 786 ГК у участников договора есть следующие обязанности:

перевозчик должен доставить пассажира и его багаж в место назначения.

пассажир должен заплатить за проезд и транспортировку своего багажа.

Обычно контракт подтверждается передачей билета и багажной квитанции пассажиру. Однако при использовании общественного транспорта билеты не всегда выдаются. Понятие контракта на перевозку пассажиров регулируется несколькими законодательными актами.

В статье мы изучим порядок составления договоров на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.

Варианты договоров на перевозку пассажиров

Рассмотрим общепринятые формы договора на перевозку пассажиров и багажа.

Договор об оказании услуг по перевозке пассажиров, заключённый юридическими лицами

Если компания хочет отвезти группу своих сотрудников на какое-нибудь мероприятие, организации нужно заключить с перевозчиком контракт на оказание услуг. В соглашении участвуют две стороны: «перевозчик» (транспортная компания) и «заказчик» (ИП или юрлицо, которому требуются транспортные услуги). Озаглавить контракт можно по-разному: «договор на оказание транспортных услуг» или «договор об оказании услуг по перевозке пассажиров».

В таком договоре обычно указывают:

необходимый тип транспорта;

количество мест в транспортном средстве;

дату, время и место подачи машины;

продолжительность поездки;

точный маршрут с указанием остановок.

Договор может быть заключён на одну поездку или на определённый период, в течение которого перевозчик будет предоставлять свои услуги.

Публичный договор на перевозку пассажиров

Горожане регулярно пользуются услугами общественного транспорта, который ходит по расписанию. Собственники автобусов и троллейбусов составляют общественный договор на перевозку пассажиров и багажа.

Этот контракт не содержит информацию о заказчике. Согласно статье 426 ГК, такой документ адресован неограниченному кругу лиц: воспользоваться услугой может любой человек, который прочитает соглашение.

Публичный договор перевозки приравнивается к публичной оферте, и принять предложение, которое описано в контракте, может каждый, кто оплатит проезд в транспорте перевозчика. Это действие служит подтверждением того, что гражданин согласен с условиями договора.

Договор на перевозку пассажиров такси

Условия перевозки пассажиров и багажа на такси описаны в статье 31 устава автомобильного транспорта. В этом случае стороны используют публичный договор фрахтования. Согласно уставу автотранспорта, оформить это соглашение можно одним из двух способов:

Гражданин обращается к водителю такси и заключает контракт в устной форме, то есть просто договаривается с таксистом о маршруте и стоимости поездки. Пассажир акцептует оферту, которую перевозчик разместил в интернете: например, открывает приложение-агрегатор («Яндекс Go», «Ситимобил»), изучает условия поездки и заказывает такси.

Пассажир получает кассовый чек или бланк строгой отчётности вместо билета.

Как подготовить договор на перевозку пассажиров

Законом форма договора о перевозке пассажиров не установлена. Однако на основании Гражданского кодекса, различных подзаконных актов и анализа судебной практики можно выявить, какие условия следует указывать в данном документе.

Предмет договора о перевозке пассажиров

Обычно в разделе «Предмет договора» говорится о том, что транспортная компания обязуется перевезти заказчика по определённому маршруту, описанному в договоре, соблюдая при этом правила дорожного движения. Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить услуги перевозчика.

В случае когда заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который хочет арендовать автобус для транспортировки своих работников на конференцию или экскурсию, то в этом же разделе нужно отразить информацию о том, какой именно транспорт потребуется для оказания услуги. Также необходимо указать продолжительность поездки и подробно описать её маршрут, включая все остановки.

Права и обязанности перевозчика

К обязанностям перевозчика относится:

предоставление исправного транспортного средства;

если договор заключается между юридическими лицами — обеспечение транспортного средства, отвечающего всем потребностям заказчика;

привлечение квалифицированного водителя, прошедшего предрейсовый медосмотр;

оформление всех необходимых транспортных документов, включая путевой лист;

перевозка граждан и их багажа по определённому маршруту в соответствии с расписанием;

обеспечение безопасности пассажиров в процессе поездки.

Транспортная компания имеет право:

устанавливать нормы на перевозку багажа и ручной клади;

отказываться перевозить багаж и ручную кладь, которые не соответствуют этим нормам;

требовать от пассажиров плату за проезд.

Права и обязанности заказчика

Заказчик (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) должен:

предоставить перевозчику маршрут и расписание поездки, а также список пассажиров заблаговременно;

контролировать порядок внутри автобуса;

своевременно оплатить услуги транспортной компании.

Пассажир-физлицо обязан:

оплатить проезд в срок;

оплатить перевозку багажа при необходимости;

сохранять билет и багажную квитанцию во время всей поездки и предъявлять эти документы по требованию контролёра.

Пассажиры имеют право:

получить услугу, описанную в договоре;

объявить о стоимости багажа при его передаче перевозчику;

в случае поездки на общественном или пригородном транспорте провезти ребёнка до семи лет бесплатно.

Порядок расчёта

Размер платы за поездку в общественном транспорте обычно фиксированный: каждый пассажир платит одинаковую сумму вне зависимости от времени поездки. Если городской автобус выезжает в пригород, стоимость билета может увеличиться. Кроме того, некоторые категории граждан могут получить скидку на проезд в общественном транспорте.

Стоимость проезда в договоре между юрлицами и в контракте, который заключают таксист и его клиент, зависит от ставки водителя за час и от длительности поездки.

Стоимость отправки багажа рассчитывается отдельно. Обычно это фиксированная сумма, которая одинакова для всех.

Ответственность сторон

Ответственность перевозчика за задержку отправления. Если водитель не сможет доказать, что задержка отправления произошла не по его вине, ему придётся заплатить штраф. Если клиент отказывается от поездки из-за опоздания, то водитель обязан вернуть ему плату за проезд.

Ответственность перевозчика за потерю или повреждение багажа. В случае потери багажа во время транспортировки компания обязана возместить стоимость потерянных вещей или выплатить сумму, эквивалентную объявленной стоимости багажа. Если багаж повреждён, перевозчик должен выплатить клиенту сумму, равную ущербу от повреждения его вещей.

Ответственность перевозчика за ущерб здоровью или жизни пассажира. Транспортная компания несёт ответственность за жизнь и здоровье клиентов в течение поездки. Если пассажир получил травмы во время поездки, он имеет право на компенсацию ущерба. Клиенту следует собрать доказательства того, что он пострадал именно во время поездки, и в этом виноват перевозчик, а не произошедшие обстоятельства. Правила возмещения ущерба изложены в статье 59 ГК.

Изменение и расторжение договора

В соглашении обе стороны могут указать причины и способы изменения любого условия договора. Контракт может быть прекращён по обоюдному согласию сторон или в судебном порядке.

Процесс урегулирования споров

Сперва стороны стараются разрешить все конфликты путём переговоров. Если это не увенчалось успехом, перевозчик и клиент обращаются в Арбитражный суд региона, где зарегистрирован ответчик. Регион можно указать в договоре заранее.

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Часто задаваемые вопросы

Должен ли пассажир оплачивать проездной билет?

Согласно правилам оформления договора перевозки, пассажир платит перевозчику не за билет, а за возможность добраться на транспорте до пункта назначения и довезти свой багаж. Поэтому требовать от граждан дополнительно оплатить проездной билет и багажную квитанцию незаконно.

Должен ли перевозчик нести ответственность за действия лиц, с помощью которых он организовывает доставку?

Если перевозчик привлекает для доставки третьих лиц, он также будут нести ответственность за их действия. Например, если пассажир получил травму из-за того, что водитель неаккуратно вёл машину, не имеет значения, состоит ли этот водитель в штате перевозчика или сотрудничает с транспортной компанией как ИП. Перевозчик в любом случае несёт ответственность за его поступки.

Сколько времени есть у пассажира, чтобы обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба здоровью?

Срок исковой давности в случае перевозки составляет один год. Однако исковая давность не распространяется на требование о возмещении вреда жизни или здоровью. Таким образом, если клиент получил травму во время поездки, он имеет право предъявить иск в любое время.

Как защитить права клиента, у которого нет проездного билета?

Если между пассажиром и транспортной компанией возникнет спор, перевозчик может попытаться уйти от ответственности, заявив, что водитель не выдаёт пассажирам проездные билеты и багажные квитанции и потому у истца нет документов, подтверждающих его претензию. Но суд не считает отсутствие или неправильное оформление билета основанием для того, чтобы признать договор перевозки недействительным и не удовлетворять требования пассажира.

Для подтверждения того, что перевозчик и пассажир заключили договор, можно использовать и другие доказательства: записи видеокамер, показания свидетелей-попутчиков.

Будет ли перевозчик оштрафован, если суд признает нарушение прав клиента?

Если суд признает нарушение перевозчиком потребительских прав клиента, транспортная компания будет обязана уплатить штраф. Суд предъявит перевозчику это требование вне зависимости от того, было ли это требованием пассажира. Размер штрафа составит 50% от общей суммы возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Какие действия должен предпринять пассажир, если транспорт сломался или попал в аварию?

Если клиент оплатил проезд в общественном транспорте, а машина сломалась в дороге, пассажир может потребовать вернуть ему деньги за билет или пересесть в другую маршрутку по этому же билету.

Кто отвечает за багаж и ручную кладь пассажира?

Ответственность за потерю или повреждение багажа при перевозке лежит на транспортной компании. Однако пассажир должен тщательно упаковать свои вещи: если багаж будет повреждён из-за неудачной упаковки, перевозчик может избежать штрафа. Ответственность за ручную кладь лежит на клиенте.

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