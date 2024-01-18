Накладная на перемещение: особенности применения и оформления

При перемещении товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в пределах организации, необходимо заполнить специальный сопроводительный документ, известный как накладная на внутреннее перемещение (форма ТОРГ-13). Этот документ используется внутри компании и играет существенную роль в бухгалтерском учёте ТМЦ.

О том, как правильно работать с формой ТОРГ-13, рассказываем в этом материале.

Для чего нужна накладная на внутреннее перемещение (ТОРГ-13)

Форма ТОРГ-13 представляет собой документ, который служит для учёта товарно-материальных ценностей при их перемещении в пределах одной организации. К ТМЦ относятся товары, сырье, материалы, готовая продукция и прочие виды имущества, имеющего значение для деятельности компании.

Накладная ТОРГ-13 актуальна только для внутренних перемещений, осуществляемых между цехами, отделами, складами или подразделениями одного предприятия. Этот документ не применяется для грузоперевозок между разными компаниями.

Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 года № 132 накладная ТОРГ-13 была официально утверждена и включена в перечень унифицированных форм первичной учетной документации.

Цель оформления накладной ТОРГ-13 — обеспечение контроля за перемещением активов между подразделениями. Это важный инструмент учёта, который гарантирует, что ценный груз не пропадет без следа в процессе перевозки. А в случае возникновения проблем, информация, зафиксированная в накладной, поможет быстро найти ответственных лиц.

Когда требуется заполнение формы ТОРГ-13

При переносе товаров, материалов, тары и других ТМЦ от одного ответственного лица к другому, необходимо подготовить товарную накладную на внутреннее перемещение. Чтобы признать документ действительным и подтвердить соответствие процесса приёма-передачи установленным правилам, все стороны должны поставить свои подписи.

После того как форма товарной накладной на внутреннее перемещение ТМЦ заполнена и подписана ответственными лицами, она отправляется в бухгалтерию, где становится базой для последующих операций по бухучёту.

Требования к хранению накладной на внутреннее перемещение

Накладная на внутреннее перемещение является одним из первичных документов организации. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ, принятому 6 декабря 2011 года, подобные документы должны храниться минимум 5 лет после учётного периода, в котором были применены. Организация сама устанавливает точный срок хранения документов и обозначает это в своих внутренних регламентах.

Первичная документация должна храниться там, где находится единоличный исполнительный орган ООО. Данное требование прописано в Федеральном законе №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года. Главный бухгалтер компании несёт личную ответственность за сохранность первичных учётных документов.

Порядок заполнения документа ТОРГ-13

Рассмотрим главные аспекты в оформлении документа на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары и других ТМЦ. Бланк ТОРГ-13 условно разделяется на три раздела.

Первая таблица. Содержит данные о компании (название, код по ОКПО, вид операций, указывается вид деятельности по ОКВЭД), номер документа и дату заполнения, а также информацию об отправляющей и принимающей сторонах, данные о счетах, использованных в финансовых проводках по данной операции.

Основная таблица. Здесь указываются сведения о перемещаемых ТМЦ (название, код, сорт, единица измерения, количество, вес и стоимость).

Заключительная таблица. Включает информацию о сотрудниках, участвующих в процессе, и пространство для подписей.

Накладная на внутреннее перемещение всегда составляется в двух экземплярах: один остаётся у того, кто отправляет груз, второй – у того, кто принимает.

Образец оформления накладной ТОРГ-13

Бланки для скачивания

Ниже можно скачать бланки ТОРГ-13 на внутреннее перемещение ТМЦ в двух вариантах: пустая форма и заполненный образец.

Часто задаваемые вопросы

Составить накладную на внутреннее перемещение ТМЦ несложно. Однако в процессе могут возникнуть затруднительные вопросы. Рассмотрим некоторые из них.

Можно ли создать собственный бланк накладной на перемещение товаров внутри предприятия?

С 2013 года организации имеют право самостоятельно разрабатывать форму документов, включённых в альбомы унифицированных форм, в том числе накладных на внутреннее перемещение ТМЦ. Но несмотря на такую возможность, форма ТОРГ-13 продолжает оставаться популярной, и компании самых разных сфер деятельности по-прежнему выбирают именно её. Если организация всё-таки решает разработать собственный бланк, она должна проследить за тем, чтобы документ содержал все необходимые реквизиты и соответствовал задачам, которые на него возложены.

Нужно ли ставить печать организации на форме ТОРГ-13?

Печать на этой накладной не требуется.

Как оформлять перемещение основных средств внутри предприятия?

Если речь идет об основных средствах, то для отражения их перемещения внутри организации используется специальная форма ОС-2. Накладная ТОРГ-13 в этом случае не требуется.

Информация о перемещении ТМЦ внутри предприятия может быть зафиксирована в электронном виде без дублирования на бумажных носителях. Можно обмениваться электронными накладными, путевыми листами и другими документами через специальные сервисы. ГК «Астрал» предоставляет удобные инструменты для работы с цифровой документацией. Сервис «Платформа ЭПД» позволяет работать с электронными перевозочными документами прямо в учётной системе пользователя. Тем, кто использует систему 1С, предлагаем сервис «1С-ЭПД». Он совместим со всеми популярными конфигурациями 1С и позволяет работать с электронными накладными через привычный интерфейс.

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