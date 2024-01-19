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Первичные документы

Путевые листы для строительных машин

Путевые листы для строительных устройств (форма № ЭСМ-2) — это документ, применяемый для отслеживания работы оборудования на строительных участках при оплате труда почасово. Они включают информацию об использовании машин, потреблении топлива, пробеге и других показателях, которые позволяют оценить эффективность и экономичность использования ресурсов.
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Путевые листы для строительных машин
Иллюстрация: Астрал

Данный документ позволяет провести учет рабочего времени и оплатить труд сотрудников по обслуживанию.

В этом материале мы рассмотрим ключевые аспекты заполнения путевых листов для строительной техники.

Какую форму ЭСМ-2 нужно заполнять в 2024 году

Форма путевого листа строительной машины, до 1997 года оформляемая по «форме № ЭСМ-2 (ОКУД 0340002)», теперь считается устаревшей. Свежая информация, которую предусматривает приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390, оставила её в стороне.

С сентября 2023 года вступили в силу новые требования к путевому листу дорожно-строительной техники.

В список обязательных сведений теперь входят данные о социальном страховании и водительском удостоверении водителей. Кроме того, были установлены правила оформления одного документа для длительного рейса или Множества рейсов в течение одного рабочего дня.

При использовании электронного варианта формы можно изменять информацию о водителе, марке, модели и номерах прицепов. С марта 2023 года предусмотрено создание путевых листов строительной техники в электронном виде для упрощения и ускорения процедуры.

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Кто оформляет

Диспетчерская служба или отдел логистики обычно занимаются оформлением строительных путевых листов или ЭСМ-2 на предприятиях, где обслуживаются эти машины. В некоторых случаях эти обязанности могут быть возложены на сотрудников на месте работы — например, механиков, руководителей рабочих участков или других назначенных лиц.

Эти специалисты следят за валидностью заполнения ЭСМ-2 и бланков, а также за хранением и передачей документов, соблюдая при этом законодательство и корпоративные правила.

Если строительная машина электронно зарегистрирована собственником, арендодатель заполняет ЭСМ-2 в случае аренды техники вместе с экипажем. Медицинский работник подтверждает данные о медосмотре в этом документе, используя квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись.

Важно помнить, что ЭСМ-2 — это первичный документ, а не справка. Также не стоит смешивать путевые листы работы строительной техники с рапортами о работе строительных машин (или механизмов), которые исполняются по форме N ЭСМ-3.

Сроки

Сроки заполнения путевых листов определяются в зависимости от множества факторов, включая сложность предполагаемого маршрута, габариты и вес строительной техники, а также установленные заказчиком временные рамки для выполнения строительных работ.

Форма ЭСМ-2 может быть введена на различные времена:

  • декада — целых десять календарных дней;

  • смена;

  • день.

Как правило, форма составляется на один день или на одну смену. Но иногда может потребоваться документация с более долгим сроком действия, например, когда машина применяется на нескольких строительных площадках или при протяженных перемещениях.

Путевые листы предоставляются индивидуально для каждого единичного оборудования до начала строительных работ и действуют в установленный промежуток времени.

Описание сторон

Согласно приказу Минтранса от 28.09.2022 № 390, дополненного 05.05.2023, представлен полный список обязательных реквизитов для путевого листа.

Этот документ представляет двусторонний бланк. На его лицевой стороне приводятся детали об автомобиле, к которым относятся государственный номер, марка и модель, а также информация об операторе. Оборотная сторона документа содержит таблицу, где зафиксированы данные о работе транспортного средства за определённый временной промежуток.

Далее подробно рассмотрим типовую форму путевого листа конкретной строительной техники ЭСМ-2 и дадим инструкции по правильному заполнению образца бланка 2024.

Первая часть

Первую сторону путевого листа заполняют диспетчер либо уполномоченное лицо. Он же должен быть подписан и заправщиком.

Первая сторона содержит обязательные данные, а именно:

  • Сведения о владельце транспортного средства:

    • Если это юридическое лицо, то указывается его наименование, адрес, номер телефона и ОГРН;

    • Если ИП — должны быть указаны ФИО, адрес регистрации, телефон и ОГРНИП.

  • ФИО водителя строительной техники.

  • Сведения о строительной машине.

  • Классификация перевозки: городская, междугородняя или пригородная.

  • Спецификация транспортной деятельности: в данном контексте — «Перемещение специализированных транспортных средств».

  • Дни, в течение которых будет использоваться путевой лист.

  • Время работы и табельный номер водителя.

  • Важно особо указать информацию о строительной машине:

  • Тип, марка и модель техники.

  • Регистрационный номер.

  • Сведения о прицепе, если он присутствует, включая модель, номер и марку.

  • Участок или колонна, если имеются.

  • Инвентарный номер.

  • Место работы — адрес и название объекта.

  • Сведения об одометре — пройденное техникой расстояние в километрах. Фиксация производится при выезде и при возвращении на стоянку, и при смене водителя.

  • Время начала и конца работы.

При работе со строительной техникой предсменный контроль не проводится.

Вторая часть

На обратной стороне путевого листа ЭСМ-2 указываются все времена ожидания, рабочие часы и результаты работы строительной техники:

  • Код работы согласно ОК 034-2014 ОКПД 2.

  • Код причины простоя по форме № Т-12 или другие коды.

  • Возможные претензии к оператору, а также данные для расчёта зарплаты.

  • Подписи всех участников процесса.

  • Документ передаётся в бухгалтерию.

Бланк ЭСМ-2 можно создать самостоятельно, для этого образец бланка включается в учётную политику компании (приказ Минфина от 06.10.2008 № 106н).

Третья часть

На этой стороне записываются данные об использовании техники в ночное время, выходные и сверхурочные часы, оплачиваемые по особому тарифу. Здесь также указывается код оплаты, общая дистанция, пройденная транспортным средством, и время стоянки. В нижней части бланка имеется место для возможных претензий со стороны клиента. В конце ставятся подписи водителя, мастера, начальника отдела и бухгалтера.

Бланки для скачивания

Ниже предлагаем пользователям скачать пустой бланк и образец заполнения путевого листа ЭСМ-2 2024 года для строительной машины.

Как осуществляется оформление на одну строительную машину двух и более путевых листов 

Если на строительной площадке используются многочисленные машины, каждая из них требует собственный путевой лист. Более того, для каждого водителя, работающего на одной и той же машине, создается отдельный путевой лист ЭСМ-2.

При смене машиниста необходимо записать время, дату и показания одометра в бланке, после чего новый водитель подтверждает получение автомобиля своей подписью. В случае электронного заполнения путевого листа ЭСМ-2, требуется электронная подпись, которую должен оформить уполномоченный представитель.

Заключение

Путевой лист строительной машины формы ЭСМ-2 предназначен для контроля использования транспортного средства, списания ГСМ и расчета зарплаты водителей. Документ может быть заполнен в бумажном или электронном виде.

Его срок действия зависит от структуры и политики конкретной строительной фирмы. Назначение путевых листов связано с учетом работы оборудования и наблюдением за выполнением строительных работ.

Своевременное и грамотное ведение этих документов важно для эффективного управления рабочим процессом. На каждую строительную машину нужно оформить отдельный путевой лист до выезда на рабочий объект.

Для получения полной и точной информации о перемещении и применении строительного транспорта на объекте, важно правильно заполнять эти документы. Стандартные бланки и общие требования помогают упростить процесс оформления и делают документацию единообразной.

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