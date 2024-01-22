Астрал
Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Документы, оформляемые грузоотправителем

Все грузоперевозки требуют соответствующей документации. Правильно оформленные документы утверждают законность перемещения груза, оговаривают условия и цену транспортировки, а также служат регулятором отношений между участниками логистической цепочки. Вдобавок перевозочные документы могут использоваться для бухгалтерского и статистического учёта.
48 13
Документы, оформляемые грузоотправителем
Иллюстрация: Астрал

Расскажем об основных документах, которые необходимы при перевозке груза, а также выясним, какие из них должен заполнять и использовать отправитель груза.

Основные документы для автомобильных грузоперевозок

Требуемый набор документов для водителя при перевозке зависит от особенностей перевозимого груза. Однако, есть документы, которые обязательны для любой коммерческой грузоперевозки на территории РФ. К ним относится:

  • водительское удостоверение, соответствующее типу транспортного средства;

  • товарно-транспортная накладная формы 1-Т или транспортная накладная вместе с формой ТОРГ-12;

  • путевой лист;

  • договор, заключенный между перевозчиком и грузоотправителем или грузополучателем (если участвует транспортная компания).

Все перечисленные документы водитель должен предъявить по требованию инспектора ГИБДД в случае проверки.

Товарно-транспортная накладная (ТТН) на бланке 1-Т является главным документом, подтверждающим законность грузоперевозки, и отображает всю информацию о товаре. Накладная 1-Т также записывает все детали транспортировки груза и учитывает работу перевозчика, контролируя порядок оплаты транспортных услуг.

С 1 марта 2022 разрешено оформление транспортной накладной (ТН) вместо ТТН, однако, эти документы не являются абсолютно взаимозаменяемыми. Транспортная накладная используется исключительно для контроля перевозки, в ней нет информации о товарах, и её нельзя использовать для списания и приёмки в складском учёте. Эта функция возлагается на другой документ — товарную накладную по форме ТОРГ-12, которая обязательно должна сопровождать транспортную накладную.

Отметим, что накладная ТОРГ-12 предназначена только для грузоотправителя и грузополучателя, водитель не обязан иметь её при себе и предъявлять при проверке на дороге.

Из-за того, что закон разрешает выбирать между транспортной и товарно-транспортной накладной, часто возникает путаница при оформлении этих документов. Читайте о различиях ТН и ТТН в нашем материале.

Также обязательным документом является путевой лист, который оформляет непосредственно перевозчик груза. В путевом листе указывается информация о техническом состоянии транспорта, характеристики груза, маршрут, специфика перевозки и информация о водителе. С помощью путевого листа рассчитываются конечные расходы, связанные с перевозкой.

В случае привлечения компании-перевозчика обязательно оформление договора перевозки груза. Этот документ подтверждает, что доставка вверена конкретному перевозчику, определяет права и обязанности сторон и условия оплаты услуг. Также вместо договора заказчик транспортных услуг может оформить доверенность на перевозку груза.

Дополнительная документация для грузоперевозок

В некоторых обстоятельствах стандартного пакета документов может быть недостаточно для легальности грузоперевозки. Специфика груза может потребовать дополнительных документов. Например:

  • разрешение на передвижение по автодорогам для транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритных или опасных грузов;

  • свидетельство ДОПОГ, подтверждающее право водителя и транспортного средства на перевозку опасных грузов;

  • специальные инструкции, которые описывают все риски, связанные с перевозкой конкретного опасного груза, и указывают требования по минимизации таких рисков;

  • свидетельство СПС, разрешающее перевозку скоропортящихся продуктов;

  • лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в кузове автомобиля (также применяется для скоропортящихся товаров);

  • паспорт безопасности химической продукции, описывающий свойства химически опасного груза и меры предосторожности при его транспортировке;

  • различные сертификаты (пожарной безопасности, радиационного контроля, ветеринарный сертификат, подтверждающий отсутствие в продукции животного происхождения различных инфекционных возбудителей и т.д.).

Какие документы оформляет грузоотправитель

Набор документов, которые должен предоставить грузоотправитель остальным участникам перевозки, зависит от многих факторов. Рассмотрим два базовых сценария: в первом грузоотправитель осуществляет доставку сам, во втором груз перевозит транспортная компания.

В первом случае отправитель должен подготовить два основных документа:

  • товарно-транспортная накладная либо транспортная накладная совместно с ТОРГ-12. Если отправители сами занимаются доставкой товара, то стоимость перевозки обычно включается в итоговую стоимость товара, поэтому предпочтительнее выбор ТН с формой ТОРГ-12;

  • путевой лист, оформленный владельцем транспортного средства, на котором осуществляется перевозка товара.

Теперь рассмотрим документы, которые грузоотправителю необходимо оформить в случае привлечения компании-перевозчика:

  • транспортная накладная с формой ТОРГ-12, либо товарно-транспортная накладная;

  • договор на перевозку грузов, заключённый между отправителем и транспортной компанией, либо доверенность на перевозку груза, выписанная водителю;

  • поручение экспедитору (документ с характеристиками груза и инструкцией по его перевозке).

К основным документам в обоих случаях можно добавить дополнительные — те, что обусловлены спецификой перевозимого груза: сертификаты качества, технические паспорта, свидетельства, разрешения и т.п.

Документы, которые грузоотправитель получает от перевозчика 

При заказе транспортных услуг и передаче груза перевозчику, грузоотправитель получает ряд документов:

  • экспедиторская расписка — документ, который подтверждает приёмку груза перевозчиком и ответственность транспортной компании за его доставку;

  • счёт-фактура или акт выполненных работ (оформляется бухгалтерией компании-перевозчика);

  • кассовый чек или приходный ордер (необходимы в случае оплаты транспортных услуг наличными средствами).

Перевозочные документы можно оформлять не только на бумаге, но и в электронном виде. Многие из них уже имеют утверждённые форматы, а порядок их применения регулируется законодательством. Минтранс планирует в будущем осуществить полный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД). 

«Калуга Астрал» предлагает удобные инструменты для перехода на электронный документооборот в области логистики. Компании, которые используют программу 1С, могут воспользоваться уникальным решением «1С-ЭПД». Этот сервис работает со всеми известными конфигурациями программы и позволяет обмениваться ЭПД с контрагентами, поддерживая как формализованные (утверждённые), так и неформализованные форматы документов. 

Также для широкой категории пользователей доступно интеграционное решение «Платформа ЭПД». Сервис легко встраивается в различные учётные системы, обеспечивая бесшовную работу с электронными перевозочными документами.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KHSLW

Начать дискуссию

Маркетинг

Психологи и педагоги будут оценивать качество детских игрушек

Роскачество определило 13 признаков безопасности детских игрушек. Они не должны содержать нецензурную брань, вызывать страх и ужас. Выпуск игрушек запретят иностранным агентам.

2
НДС

Климатические проекты с углеродными единицами освободят от НДС

Исполнители климатических проектов и участники рынка углеродных единиц не будут платить НДС. Это позволит снизить затраты на регистрацию проектов.

12
Личные финансы

Цифра дня. Про доходы

Каждый четвертый россиянин рассказал о наличии источников пассивного дохода.

Цифра дня. Про доходы
13
Инвестиции

Ценные бумаги Qiwi упали на 14% после новостей о продаже активов

Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга и проведет обратный выкуп депозитарных расписок с Мосбиржи и с NASDAQ.

15
Бесплатно с ФСБУ НМА

Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы. Мини-курс с тестами.

Подготовьтесь к применению ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы и отразите в учете и отчетности последствия перехода.

Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы. Мини-курс с тестами.
76
Воинский учет

Работник за границей: надо ли вести по нему воинский учет в 2024 году

Отвечаем на частый вопрос: надо ли вести воинский учет на сотрудника, который находится за границей.

54
Пожарные проверки

МЧС начнет внепланово проверять склады Wildberries и Ozon

Представители общественности попросили МЧС проверить склады крупнейших маркетплейсов. Они должны соответствовать требования пожарной безопасности.

35

Записи вебинаров

717
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип dua
dua
Некоммерческие организации

Создание и деятельность некоммерческих организаций. Что, зачем и как?

Очень важно правильно выбрать организационно-правовую форму (ОПФ) и определиться с составом учредителей и структурой органов управления.

Создание и деятельность некоммерческих организаций. Что, зачем и как?
45
Подакцизные товары

Табачные акцизные марки могут заменить на учетно-контрольные спецмарки

Учетно-контрольные марки будут наносить на табачную продукцию, жидкости для вейпов, электронные сигареты и на устройства для употребления табака путем нагревания.

1
30
УСН

Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году

С 2024 года все налоги надо платить на КБК ЕНП, в том числе – налог по УСН.

156
Логотип Такском
Такском
УСН

Декларация по УСН за 2023 год: как заполнить и сдать

Начало года для большинства бухгалтеров — «горячая» пора: начинается декларационная кампания. И упрощенцев она не обошла стороной. Организации и ИП на УСН обязаны отчитаться за прошлый год и сдать в ИФНС налоговую декларацию. Разберем, как бизнесу на упрощенке заполнить и сдать налоговую отчетность за 2023 год.

Декларация по УСН за 2023 год: как заполнить и сдать
158
Логотип MCC Group
MCC Group

Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией, Сербией и Черногорией?

Сербия и Черногория становятся все более привлекательными для бизнеса, служа мостом между различными экономиками и цивилизациями.

Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией, Сербией и Черногорией?
1
33
Ведение бизнеса

В 2023 году закрылось 254 тысячи предприятий. Это рекордно низкий показатель за восемь лет

В трети регионов России компании чаще открывались, чем закрывались. 82% организаций прекратили работу по решению ФНС. Их исключили из ЕГРЮЛ на основании признаков фиктивного бизнеса.

32
Трудовое право

💥 Будут новые правила оплаты отгулов при увольнении: бухгалтеры добились справедливости

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Бывает, что сотрудник выбирает отгул, но отгулять его на практике не получается. Потом человек увольняется и его отгулы просто «сгорают». Такого больше не будет.

4
660
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отправить КУДиР вместе с декларацией УСН через СБИС?

Добрый день! Подскажите , кто-то отправлял КУДиР вместе с декларацией УСН через сбис (по закону Калмыкии обязаны сразу КУДИР сдавать с декларацией) ? Не могу понять, в сбисе есть отчет Кудир , но в 1с не дает выгрузить кудир в формате xml. Или нужно отправить просто как исходящее сообщение отправить и вложить туда Кудир ? В таком случае это должен быть заверенный подписью и печатью скан или можно просто в pdf ?

9
38
Бесплатно с Цифровой рубль

Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает

В обозримом будущем все желающие граждане и компании смогут расплачиваться цифровыми рублями. В этом разборе мы собрали все, что нужно знать о новой форме денег.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
847
Логотип dua
dua
Право

Топ-5 тезисов для предпринимателей о наследстве

Получит долю в компании наследник зависит не только от наличия завещания, но и от устава. У наследника есть имущественные права на долю в ООО, но может не быть корпоративных прав. Этот материал как для наследодателей, так и для наследников, а в конце бонусом анекдот).

Топ-5 тезисов для предпринимателей о наследстве
2
51
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Главные изменения для пользователей ККТ в 2024 году

В 2024 году цифровизация государства и бизнеса продолжается. С одной стороны, работа компаний упрощается благодаря развитию интернет-сервисов. А с другой, проверки ФНС тоже уходят в онлайн, и у налоговой становится больше инструментов для оперативного контроля предпринимателей.

Главные изменения для пользователей ККТ в 2024 году
90
Кадры

Правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года

Власти оптимизировали программу трудоустройства несовершеннолетних, на сайте Работа России» и на портале Госуслуг появятся предложения о целевом обучении, а к 2030 году в стране будет 150 тысяч молодых предпринимателей.

47
КоАП РФ

За первое нарушение законодательства будут предупреждать, а не штрафовать

Бизнес может потребовать заменить штраф на предупреждение, если правонарушение было допущено впервые. Однако ФАС иногда отказывает в этом. Генпрокуратура проверит позицию службы.

108