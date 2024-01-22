Документы, оформляемые грузоотправителем

Все грузоперевозки требуют соответствующей документации. Правильно оформленные документы утверждают законность перемещения груза, оговаривают условия и цену транспортировки, а также служат регулятором отношений между участниками логистической цепочки. Вдобавок перевозочные документы могут использоваться для бухгалтерского и статистического учёта.

Расскажем об основных документах, которые необходимы при перевозке груза, а также выясним, какие из них должен заполнять и использовать отправитель груза.

Основные документы для автомобильных грузоперевозок

Требуемый набор документов для водителя при перевозке зависит от особенностей перевозимого груза. Однако, есть документы, которые обязательны для любой коммерческой грузоперевозки на территории РФ. К ним относится:

водительское удостоверение, соответствующее типу транспортного средства;

товарно-транспортная накладная формы 1-Т или транспортная накладная вместе с формой ТОРГ-12;

путевой лист;

договор, заключенный между перевозчиком и грузоотправителем или грузополучателем (если участвует транспортная компания).

Все перечисленные документы водитель должен предъявить по требованию инспектора ГИБДД в случае проверки.

Товарно-транспортная накладная (ТТН) на бланке 1-Т является главным документом, подтверждающим законность грузоперевозки, и отображает всю информацию о товаре. Накладная 1-Т также записывает все детали транспортировки груза и учитывает работу перевозчика, контролируя порядок оплаты транспортных услуг.

С 1 марта 2022 разрешено оформление транспортной накладной (ТН) вместо ТТН, однако, эти документы не являются абсолютно взаимозаменяемыми. Транспортная накладная используется исключительно для контроля перевозки, в ней нет информации о товарах, и её нельзя использовать для списания и приёмки в складском учёте. Эта функция возлагается на другой документ — товарную накладную по форме ТОРГ-12, которая обязательно должна сопровождать транспортную накладную.

Отметим, что накладная ТОРГ-12 предназначена только для грузоотправителя и грузополучателя, водитель не обязан иметь её при себе и предъявлять при проверке на дороге.

Из-за того, что закон разрешает выбирать между транспортной и товарно-транспортной накладной, часто возникает путаница при оформлении этих документов. Читайте о различиях ТН и ТТН в нашем материале.

Также обязательным документом является путевой лист, который оформляет непосредственно перевозчик груза. В путевом листе указывается информация о техническом состоянии транспорта, характеристики груза, маршрут, специфика перевозки и информация о водителе. С помощью путевого листа рассчитываются конечные расходы, связанные с перевозкой.

В случае привлечения компании-перевозчика обязательно оформление договора перевозки груза. Этот документ подтверждает, что доставка вверена конкретному перевозчику, определяет права и обязанности сторон и условия оплаты услуг. Также вместо договора заказчик транспортных услуг может оформить доверенность на перевозку груза.

Дополнительная документация для грузоперевозок

В некоторых обстоятельствах стандартного пакета документов может быть недостаточно для легальности грузоперевозки. Специфика груза может потребовать дополнительных документов. Например:

разрешение на передвижение по автодорогам для транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритных или опасных грузов;

свидетельство ДОПОГ, подтверждающее право водителя и транспортного средства на перевозку опасных грузов;

специальные инструкции, которые описывают все риски, связанные с перевозкой конкретного опасного груза, и указывают требования по минимизации таких рисков;

свидетельство СПС, разрешающее перевозку скоропортящихся продуктов;

лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в кузове автомобиля (также применяется для скоропортящихся товаров);

паспорт безопасности химической продукции, описывающий свойства химически опасного груза и меры предосторожности при его транспортировке;

различные сертификаты (пожарной безопасности, радиационного контроля, ветеринарный сертификат, подтверждающий отсутствие в продукции животного происхождения различных инфекционных возбудителей и т.д.).

Какие документы оформляет грузоотправитель

Набор документов, которые должен предоставить грузоотправитель остальным участникам перевозки, зависит от многих факторов. Рассмотрим два базовых сценария: в первом грузоотправитель осуществляет доставку сам, во втором груз перевозит транспортная компания.

В первом случае отправитель должен подготовить два основных документа:

товарно-транспортная накладная либо транспортная накладная совместно с ТОРГ-12. Если отправители сами занимаются доставкой товара, то стоимость перевозки обычно включается в итоговую стоимость товара, поэтому предпочтительнее выбор ТН с формой ТОРГ-12;

путевой лист, оформленный владельцем транспортного средства, на котором осуществляется перевозка товара.

Теперь рассмотрим документы, которые грузоотправителю необходимо оформить в случае привлечения компании-перевозчика:

транспортная накладная с формой ТОРГ-12, либо товарно-транспортная накладная;

договор на перевозку грузов, заключённый между отправителем и транспортной компанией, либо доверенность на перевозку груза, выписанная водителю;

поручение экспедитору (документ с характеристиками груза и инструкцией по его перевозке).

К основным документам в обоих случаях можно добавить дополнительные — те, что обусловлены спецификой перевозимого груза: сертификаты качества, технические паспорта, свидетельства, разрешения и т.п.

Документы, которые грузоотправитель получает от перевозчика

При заказе транспортных услуг и передаче груза перевозчику, грузоотправитель получает ряд документов:

экспедиторская расписка — документ, который подтверждает приёмку груза перевозчиком и ответственность транспортной компании за его доставку;

счёт-фактура или акт выполненных работ (оформляется бухгалтерией компании-перевозчика);

кассовый чек или приходный ордер (необходимы в случае оплаты транспортных услуг наличными средствами).

Перевозочные документы можно оформлять не только на бумаге, но и в электронном виде. Многие из них уже имеют утверждённые форматы, а порядок их применения регулируется законодательством. Минтранс планирует в будущем осуществить полный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД). «Калуга Астрал» предлагает удобные инструменты для перехода на электронный документооборот в области логистики. Компании, которые используют программу 1С, могут воспользоваться уникальным решением «1С-ЭПД». Этот сервис работает со всеми известными конфигурациями программы и позволяет обмениваться ЭПД с контрагентами, поддерживая как формализованные (утверждённые), так и неформализованные форматы документов. Также для широкой категории пользователей доступно интеграционное решение «Платформа ЭПД». Сервис легко встраивается в различные учётные системы, обеспечивая бесшовную работу с электронными перевозочными документами.

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