Отчетность в СФР в 2024 году: новая форма ЕФС-1 и порядок заполнения

С 2024 года действует новая форма ЕФС-1, которую подают в Социальный фонд России. Вместе с ней утвержден и новый порядок заполнения отчета. Расскажем, что изменилось и по какой форме нужно отчитаться за 2023 год.

Новый бланк отчета и правила заполнения регламентированы приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Этот нормативный документ вступил в силу с 1 января 2024 года. Соответственно отчет за 2023 год нужно подать уже по новой форме. Изменения затронули все разделы формы ЕФС-1, в том числе и титульный лист.

Что изменилось в порядке заполнения Титульного листа

На титульном листе появилось новое поле «Код категории страхователя». Его нужно заполнить индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, которые осуществляют выплаты физлицам. Для этого выберите соответствующий код:

«ИП01» — индивидуальный предприниматель;

«ИП02» — глава КФХ, зарегистрированный как ИП;

«ФЛ01» — физлицо, производящее выплаты физлицам;

«ФЛ02» — адвокат;

«ФЛ03» — нотариус;

«ФЛ04» — арбитражный управляющий;

«ФЛ05» — патентный поверенный;

«ФЛ06» — оценщик;

«ФЛ07» — медиатор.

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Что изменилось в порядке заполнения Подраздела 1.1

Новые поля и графы в Подразделе 1.1 Раздела 1 отчетной формы не появились, но есть уточнения в особенностях заполнения этого подраздела.

Уточнен порядок предоставления сведений о кадровом мероприятии «Увольнение» в случае прекращения трудового договора при переводе работника по его просьбе или с его согласия на постоянную работу к другому работодателю.

Кроме того расширили перечень возможных значений для элемента формата «Является совместителем»:

«0» — бессрочный трудовой договор;

«0.1» — срочный трудовой договор на срок до 6 мес.;

«0.2» — срочный трудовой договор на срок более 6 мес.;

«1» — трудовой договор по совместительству;

«1.1» — трудовой договор по совместительству на срок до 6 мес.;

«1.2» — трудовой договор по совместительству на срок более 6 мес.;

К тому же дополнили таблицу кодов видов договоров ГПХ, которые нужно указывать в графе 6:

ДГПХФЛНС — договор гражданско-правового характера на выполнение работ / оказание услуг, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. ДАВТФЛНС — договор авторского заказа, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Для государственных органов ввели новый код «ОСОБ». Его указывают силовые ведомства при представлении сведений о трудовой деятельности в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц дополнительно к коду ОКЗ.

Кроме того графа 6 «Код выполняемой функции» дополнена следующим кодами:

При приеме сотрудника на дистанционную работу или работу на дому, нужно отметить код «НДОМ» или «ДИСТ» .

Если сотрудник трудится неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то отметьте это кодами «НЕПД» или «НЕПН».

В Трудовом кодексе предусмотрена возможность перехода сотрудника с неполного рабочего дня на полный рабочий день или с удаленной работы в офис. Зафиксировать такую операцию нужно кадровым мероприятием с кодом «ПЕРЕВОД» без указания дополнительных кодов в графе 6.

Еще одно изменение в Подразделе 1.1 касается мероприятия «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ». Основанием для предоставления сведений с таким кадровым мероприятием будет:

Изменение наименования или реорганизация страхователя.

Перевод застрахованного лица в другое обособленное подразделение.

Снятие с учета в СФР юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения.

Кадровое мероприятие заполняется по каждому договору — трудовому, ГПХ или совместительства.

Если переименование произошло без смены регистрационного номера в СФР, то в графе 3 нужно дважды указать действующий номер. Если номер изменился, в графе 3 нужно указать старый и новый регистрационные номера, соответственно.

Так как правила вступают в силу с 1 января 2024 года, то новые коды применяются только к мероприятиям, которые произошли после этой даты. Все ранее сданные сведения по новым требованиям не пересдаются.

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Что изменилось в порядке заполнения Подраздела 1.2

Этот подраздел дополнили новым типом сведений «Назначение выплат по ОСС». По этим сведениям нужно отчитаться при подаче застрахованным лицом заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам или заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком для учета периода работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

Когда вы предоставляете форму сведений с типом «Назначение выплат по ОСС», необходимо заполнить две строки в графах 2 и 3:

в первой строке укажите даты в пределах от даты начала отчетного периода, указанного в поле «Отчетный период», по дату, которая предшествует дате начала декретного отпуска;

во второй строке укажите дату фактического начала декрета и проставить код «ДЕКРЕТ» или «ДЕТИ» в графе 7.

К тому же с 1 января 2024 года:

Приняты уточнения по указанию периода работы. Теперь в подразделе 1.2 указывается весь период работы застрахованного лица у страхователя в отчетном периоде, а не только периоды, которые были перечислены в п.3 ст.11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Добавлен новый код «ОКУ» (особые климатические условия) для указания их в графе 4. Уточнили правила заполнения граф со сведениями по результатам СОУТ: графа 11 «Индивидуальный номер рабочего места» и графа 12 «Класс (подкласс) условий труда» обязательны к заполнению только в случае если у страхователя проведена специальная оценка условий труда, и у застрахованного лица есть основания для досрочного назначения пенсии.

Что изменилось в порядке заполнения Подраздела 1.3

Подраздел дополнили новой графой 4 «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности». В этой графе нужно учесть следующих сотрудников:

женщин, которые в отчетном периоде находились в отпусках по беременности и родам, и в отпусках по уходу за ребенком;

работников, которые в отчетном периоде находились в отпуске без сохранения заработной платы в связи с обучением или поступлением в вуз;

работников-участников СВО.

Если работник в отчетном периоде не относился к вышеуказанным категориям, то в графе 4 укажите 0. Если сотрудник в отчетном месяце (не в первый день, а в любой другой день месяца) перестал относиться к указанным категориям, то нужно разделить сведения о выплатах на несколько строк с указанием в графах 2 и 3 периодов «до» начала отнесения к категориям, периодов отнесения и периодов «после» окончания отнесения к категориям.

Что изменилось в порядке заполнения Раздела 2

В Разделе 2 появилось новое поле «Льгота» для следующих категорий работодателей:

Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%.

Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%.

Учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных и других социальных целей, единственными собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов.

Одновременно с обновлением формы отчетности обновится и формат представления сведений в электронном виде. Если вы формируете свою отчетность вместе с сервисами Астрал, вам не придется переживать за их корректность, ведь с 1 января 2024 года все отчетные формы уже обновлены.

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