Отчетность в СФР в 2024 году: новая форма ЕФС-1 и порядок заполнения

Новый бланк отчета и правила заполнения регламентированы приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Этот нормативный документ вступил в силу с 1 января 2024 года. Соответственно отчет за 2023 год нужно подать уже по новой форме. Изменения затронули все разделы формы ЕФС-1, в том числе и титульный лист.
Что изменилось в порядке заполнения Титульного листа
На титульном листе появилось новое поле «Код категории страхователя». Его нужно заполнить индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, которые осуществляют выплаты физлицам. Для этого выберите соответствующий код:
«ИП01» — индивидуальный предприниматель;
«ИП02» — глава КФХ, зарегистрированный как ИП;
«ФЛ01» — физлицо, производящее выплаты физлицам;
«ФЛ02» — адвокат;
«ФЛ03» — нотариус;
«ФЛ04» — арбитражный управляющий;
«ФЛ05» — патентный поверенный;
«ФЛ06» — оценщик;
«ФЛ07» — медиатор.
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Что изменилось в порядке заполнения Подраздела 1.1
Новые поля и графы в Подразделе 1.1 Раздела 1 отчетной формы не появились, но есть уточнения в особенностях заполнения этого подраздела.
Уточнен порядок предоставления сведений о кадровом мероприятии «Увольнение» в случае прекращения трудового договора при переводе работника по его просьбе или с его согласия на постоянную работу к другому работодателю.
Кроме того расширили перечень возможных значений для элемента формата «Является совместителем»:
«0» — бессрочный трудовой договор;
«0.1» — срочный трудовой договор на срок до 6 мес.;
«0.2» — срочный трудовой договор на срок более 6 мес.;
«1» — трудовой договор по совместительству;
«1.1» — трудовой договор по совместительству на срок до 6 мес.;
«1.2» — трудовой договор по совместительству на срок более 6 мес.;
К тому же дополнили таблицу кодов видов договоров ГПХ, которые нужно указывать в графе 6:
ДГПХФЛНС — договор гражданско-правового характера на выполнение работ / оказание услуг, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
ДАВТФЛНС — договор авторского заказа, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для государственных органов ввели новый код «ОСОБ». Его указывают силовые ведомства при представлении сведений о трудовой деятельности в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц дополнительно к коду ОКЗ.
Кроме того графа 6 «Код выполняемой функции» дополнена следующим кодами:
При приеме сотрудника на дистанционную работу или работу на дому, нужно отметить код «НДОМ» или «ДИСТ».
Если сотрудник трудится неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то отметьте это кодами «НЕПД» или «НЕПН».
В Трудовом кодексе предусмотрена возможность перехода сотрудника с неполного рабочего дня на полный рабочий день или с удаленной работы в офис. Зафиксировать такую операцию нужно кадровым мероприятием с кодом «ПЕРЕВОД» без указания дополнительных кодов в графе 6.
Еще одно изменение в Подразделе 1.1 касается мероприятия «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ». Основанием для предоставления сведений с таким кадровым мероприятием будет:
Изменение наименования или реорганизация страхователя.
Перевод застрахованного лица в другое обособленное подразделение.
Снятие с учета в СФР юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения.
Кадровое мероприятие заполняется по каждому договору — трудовому, ГПХ или совместительства.
Если переименование произошло без смены регистрационного номера в СФР, то в графе 3 нужно дважды указать действующий номер. Если номер изменился, в графе 3 нужно указать старый и новый регистрационные номера, соответственно.
Так как правила вступают в силу с 1 января 2024 года, то новые коды применяются только к мероприятиям, которые произошли после этой даты. Все ранее сданные сведения по новым требованиям не пересдаются.
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Что изменилось в порядке заполнения Подраздела 1.2
Этот подраздел дополнили новым типом сведений «Назначение выплат по ОСС». По этим сведениям нужно отчитаться при подаче застрахованным лицом заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам или заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком для учета периода работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.
Когда вы предоставляете форму сведений с типом «Назначение выплат по ОСС», необходимо заполнить две строки в графах 2 и 3:
в первой строке укажите даты в пределах от даты начала отчетного периода, указанного в поле «Отчетный период», по дату, которая предшествует дате начала декретного отпуска;
во второй строке укажите дату фактического начала декрета и проставить код «ДЕКРЕТ» или «ДЕТИ» в графе 7.
К тому же с 1 января 2024 года:
Приняты уточнения по указанию периода работы. Теперь в подразделе 1.2 указывается весь период работы застрахованного лица у страхователя в отчетном периоде, а не только периоды, которые были перечислены в п.3 ст.11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Добавлен новый код «ОКУ» (особые климатические условия) для указания их в графе 4.
Уточнили правила заполнения граф со сведениями по результатам СОУТ: графа 11 «Индивидуальный номер рабочего места» и графа 12 «Класс (подкласс) условий труда» обязательны к заполнению только в случае если у страхователя проведена специальная оценка условий труда, и у застрахованного лица есть основания для досрочного назначения пенсии.
Что изменилось в порядке заполнения Подраздела 1.3
Подраздел дополнили новой графой 4 «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности». В этой графе нужно учесть следующих сотрудников:
женщин, которые в отчетном периоде находились в отпусках по беременности и родам, и в отпусках по уходу за ребенком;
работников, которые в отчетном периоде находились в отпуске без сохранения заработной платы в связи с обучением или поступлением в вуз;
работников-участников СВО.
Если работник в отчетном периоде не относился к вышеуказанным категориям, то в графе 4 укажите 0. Если сотрудник в отчетном месяце (не в первый день, а в любой другой день месяца) перестал относиться к указанным категориям, то нужно разделить сведения о выплатах на несколько строк с указанием в графах 2 и 3 периодов «до» начала отнесения к категориям, периодов отнесения и периодов «после» окончания отнесения к категориям.
Что изменилось в порядке заполнения Раздела 2
В Разделе 2 появилось новое поле «Льгота» для следующих категорий работодателей:
Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%.
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%.
Учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных и других социальных целей, единственными собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов.
Одновременно с обновлением формы отчетности обновится и формат представления сведений в электронном виде. Если вы формируете свою отчетность вместе с сервисами Астрал, вам не придется переживать за их корректность, ведь с 1 января 2024 года все отчетные формы уже обновлены.
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