Бизнес-план (БП) проекта: виды, зачем он нужен и как его создать

«Как создать бизнес-план?» – невероятно важный вопрос, который влияет на успешность любого предпринимательского проекта. Разработка тщательно проработанного БП поможет вам структурировать свои предложения. Также это обеспечить понятную и последовательную стратегию для достижения всех целей.

В этом материале мы рассмотрим следующие темы: Что представляет собой бизнес-план. Почему он столь важен. Каковы основные типы БП и стандарты, которым они должны соответствовать. Как проходит процесс разработки бизнес-плана для запуска нового проекта. Наиболее распространённые ошибки, которые предприниматели совершают при создании БП. Основные составляющие бизнес-плана и методики его написания для запуска вашего предпринимательского проекта. Возможность использования готовых шаблонов для БП или необходимость самостоятельного создания своего уникального документа.

Что такое бизнес-план

Бизнес-план является стратегическим документом, который обозначает ключевые направления любого проекта. Обычно он:

Содержит информацию о целевых показателях и задачах бизнеса.

Предоставляет анализ рынка и конкурентов.

Описывает продукцию или услуги.

Включает в себя маркетинговую стратегию, выводит финансовые прогнозы.

Представляет организационную структуру и другие ключевые параметры.

Бизнес-план играет важную роль в принятии решений предпринимателями, инвесторами и банками относительно финансирования или реализации проекта, поскольку он позволяет понять его потенциал и перспективы.

Функции бизнес-плана

Бизнес-план играет четыре ключевые роли:

Разработка стратегии. Бизнес-план помогает бизнесменам установить свои цели и разработать путь к их достижению. Этот инструмент нужен для более глубокого изучения рынка, анализа конкурентов, выявления потребности клиентов и создания стратегии для успешного развития проекта.

Обеспечение финансовой поддержки. Бизнес-план является полезным способом привлечь инвесторов, банков и других денежных источников. Он демонстрирует другим предпринимателям, что проект является оправданным, прибыльным и содержит чёткий план использования инвестиций.

Управление бизнесом. Бизнес-план определяет организационную структуру проекта, обязанности сотрудников, потребности в персонале и другие ключевые элементы управления предприятием.

Оценка эффективности. Впоследствии бизнес-план служит основой для сравнения реальной производительности с ожидаемой и позволяет выявить проблемы и скорректировать стратегию при необходимости.

6 видов бизнес-плана

Прежде всего, необходимо понять, для кого вы разрабатываете бизнес-план. Он может быть разным в зависимости от целей. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Для собственного планирования

Бизнес-план служит важным инструментом, который позволяет предпринимателю оценить работу своего предприятия, сформулировать стратегию и оперативно корректировать её в случае проигрыша. Если на этапе планирования выясняется, что бизнес может потерпеть неудачу, этот план немедленно изменяется.

Для расширения текущего бизнеса

Если ваш бизнес уже существует, но сталкивается с проблемами, разработка бизнес-плана может помочь обозначить новые возможности роста и развития.

Для инвесторов

Единственный способ привлечь инвесторов – это представить им подробную информацию о вашем бизнесе. БП обладает важнейшей ролью в этом процессе.

Для получения кредитов

Бизнес-план необходим для получения финансирования от банков. Они хотят видеть ваши планы на будущее и убедиться, что ваш проект стабилен и будет прибыльным.

Для обращения за государственной поддержкой

В бизнес-плане необходимо детально описать, как вы будете использовать полученные средства, и почему ваш проект заслуживает поддержки государства.

Антикризисный формат

В этом случае бизнес-план будет включать специальные меры, которые следует принять во время кризиса или трудных времён для поддержания стабильности работы.

Стандарты бизнес-планирования

В современном бизнесе стандарты играют ключевую роль в управлении компанией и её процессами. Они помогают предпринимателям систематизировать свои стратегии, цели, финансы и операционные планы.

Существует множество различных форм бизнес-планирования, которые приняты по всему миру. В этом контексте мы обсудим самые популярные из них и укажем на их особенности.

UNIDO

Это уникальное агентство Организации Объединённых Наций, помогающее промышленному развитию и поддерживающее устойчивый экономический рост в странах. Благодаря их шаблону бизнес-плана, предприниматели получают структурированный план, состоящий из шести основных разделов:

Введение: описание идеи и основной цели бизнес-плана.

Описание деятельности компании: описание продуктов или услуг, целевой аудитории, рыночного сегмента и конкурентного положения.

Маркетинговый план: анализ рынка, маркетинговая стратегия, план продвижения продукта или услуги.

Организационная структура: описание управленческой структуры, ролей и обязанностей сотрудников.

Производственный план: описание процесса производства, поставщиков, стоимости производства.

Финансовый план: прогноз доходов и расходов, прибыли и убытков, потребность в инвестициях.

ЕБРР (Единый Банк Реконструкции и Развития)

Это международная организация, работающая над развитием и реконструкцией экономики стран Центральной и Восточной Европы, России и стран Средней Азии. Она предложила свои правила для создания бизнес-планов, что особенно важно для больших и средних компаний.

Минимальная сумма займа от организации начинается от 5 000 000 евро, поэтому эти правила подходят только для крупных и средних компаний.

Несмотря на то что Банк не финансирует новые проекты в России и вовсе закрыл свои офисы в Москве, это не мешает предпринимателям использовать правила банка для разработки своих БП.

BFM Group

Это компания, специализирующаяся на инвестициях и консультировании. Они разработали свой стандарт бизнес-плана, который акцентирует внимание на анализе текущего рыночного положения и финансовой обстановки предприятия.

KPMG

Это международная компания, предоставляющая аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Они выделяют своим подходом к разработке бизнес-планов, в которых фокус делается на детальном внешнем и финансовом анализе проекта.

TACIS

Это инициатива Европейского союза, направленная на поддержку рыночных реформ в странах СНГ. Их бизнес-планирование в значительной степени схоже с требованиями UNIDO.

С чего начать создание бизнес-плана

Чтобы сформировать бизнес-план, вам следует выполнить четыре основных этапа:

1. Проведите первоначальный анализ рынка и конкурентов.

Сначала важно определить отрасль, в которой вы планируете работать, и проанализировать её структуру, включая размер рынка, его тенденции и возможные барьеры для входа.

Вы также должны определить основных конкурентов и потенциальных клиентов, учитывая их потребности, предпочтения и требования к продукции или услугам. Изучите сильные и слабые стороны своих конкурентов, а также рассмотрите возможности и угрозы, с которыми они сталкиваются.

Завершённый анализ рынка позволит вам разработать эффективную стратегию выпуска товаров или услуг.

2. Используйте SWOT-анализ в бизнес-планировании

SWOT-анализ (сокращение от английских слов strengths, weaknesses, opportunities, threats) помогает оценить внутренние и внешние факторы, влияющие на организацию или проект.

Сильные стороны (Strengths): внутренние положительные аспекты, которые помогают достичь целей организации.

Слабые стороны (Weaknesses): внутренние негативные факторы, которые могут препятствовать их достижению.

Возможности (Opportunities): внешние факторы, которые могут быть использованы для достижения целей.

Угрозы (Threats): триггеры, которые могут представлять опасность или негативно влиять на достижение целей.

Он оценивает преимущества и недостатки вашего бизнеса, указывает на возможности и угрозы, с которыми вы столкнётесь. Это даст вам возможность разработать стратегии, основанные на реальной бизнес-ситуации и ваших способностях.

3. Соберите первичные данные.

Они представляют собой информацию, которую вы используете для анализа, прогнозирования, планирования и принятия решений. Эти данные должны включать в себя как внутренние факторы, такие как финансовые показатели и структура управления, так и внешние, например, информацию о рынке, конкурентах, клиентах и законодательстве.

4. Создайте финансовую модель проекта.

Финансовая модель проекта – это прогноз числовых показателей на определённый период (обычно на 3-5 лет). Для этого вам потребуется информация о продажах и доходах, затратах, инвестициях, кассовых потоков и прогнозе прибыли и убытков.

Вы можете использовать Excel или специализированное ПО для финансового моделирования. Важно учесть разные возможные сценарии и корректировать модель при необходимости.

Как создать бизнес-план

Любой бизнес-план можно оформить как определённую структуру, в которой присутствуют некоторые пункты. Они заполняются информацией – так предприниматели, инвесторы и кредитные организации узнают о бизнесе.

Единого образца, как правильно создать БП самостоятельно, нет. Однако существуют определённые пункты, которые всегда есть в БП.

Ниже представлена пошаговая инструкция, как создать бизнес-план с нуля и какие именно пункты нужно заполнить.

Рекомендации – стандарты БП (объём, взаимосвязь и достоверность информации, специфические условия, например, возврат денег банку и т.д.).

Титульная страница (название организации, ФИО директора компании, дата начала реализации проекта, кто готовил бизнес-план и т.д.).

Меморандум конфиденциальности (специальная форма, которая запрещает копировать или использовать бизнес-план в корыстных целях другими лицами).

Резюме (краткое описание – миссия проекта, УТП (если есть), преимущества, риски, сколько нужно денег и т.д.).

Цели (помимо них можно добавить уникальность и выгоды для клиентов).

Анализ отрасли (различные показатели, конкуренты).

Возможности предприятия в рамках отрасли (финансовые показатели продукта или услуги, имущество компании).

Информация о товаре или услуге (полная информация со всеми аспектами – название, для чего нужно, какие удовлетворяет потребности, лицензии, есть ли вред для клиентов и т.д.).

Маркетинговый план (ЦА, конкурентоспособность, как будете привлекать покупателей, уровень спроса и предложения).

Описание производства (логистика бизнеса, стоимость изготовления и отправки покупателям, есть ли поставщики, себестоимость товара).

Организационный план (форма организации – ИП, ОАО, ЗАО и т.д.; сколько сотрудников и отделов).

Финансы (все цифровые показатели проекта).

Возможные риски (предполагаемые трудности и способы их предотвращения).

Приложение (всевозможная информация, которая не вошла в основной текст проекта).

Ошибки при составлении бизнес-плана

Недостаточное изучение рынка.

Многие бизнес-планы имеют минимальную информацию о целевой группе, конкуренции и потенциальном спросе на товары или услуги.

Нереалистичные прогнозы.

Огромное количество бизнес-планов представляет завышенные или заниженные оценки объёма продаж, доходов и затрат. Это может привести к неправильной оценке финансовых потребностей проекта.

Отсутствие маркетинговой стратегии.

Без грамотно разработанной и обоснованной маркетинговой стратегии бизнес-план может пропустить важные аспекты продвижения товара или услуги на рынке.

Упускание важных деталей.

Нередко многие бизнес-планы игнорируют важные аспекты, такие как юридические вопросы, управление рисками, структура управления и контроля. Это может привести к различного рода потерям и проблемам в компании.

Недооценка финансовых рисков.

Важность оценки финансовых рисков и стратегии по их управлению часто недооценивается. Поэтому организации часто сталкиваются с трудными ситуациями, итоги которых становятся, например, потеря прибыли.

Нечёткие цели и планы действий.

Бизнес-план должен содержать ясные и конкретные цели и планы действий для эффективного управления проектом.

Недооценка конкурентов.

Многие бизнес-планы игнорируют конкуренцию на рынке, что может привести к неожиданным проблемам в будущем.

Идеализированное восприятие итогов.

Некоторые предприниматели пренебрегают трудностями и рисками своего бизнеса, ожидая идеальных результатов, что может привести к разочарованиям и финансовым потерям.

К кому можно обратиться для формирования бизнес-плана

Есть некоторые специалисты, которые могут помочь вам создать бизнес-план для будущего проекта. К ним относятся бизнес-консультанты и эксперты по формированию БП, специализированные компании и агентства, предлагающие услуги по их написанию, бизнес-акселераторы и независимые консультанты.

В дополнение к этому существует множество онлайн-средств, книг и видео-уроков, которые могут помочь в создании этого бизнес-плана в индивидуальном порядке.

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Можно ли взять готовый бизнес-план или лучше сделать его самому

Существуют различные источники, где можно найти готовый бизнес-план, включая специализированные онлайн-ресурсы, инструктивные бизнес-книги или консультации у специалистов. Но следует быть осторожным и помнить, что использование стандартного БП может не всегда быть эффективным. Например, он будет не удовлетворять специфическим требованиям вашего бизнеса и экономическим условиям рынка.

К тому же использование чужого бизнес-плана может быть юридически и этически неправильным, особенно если он защищён авторскими правами.

Наиболее выгодно будет создать свой БП, учитывая все уникальные особенности вашего бизнеса, рыночную конкуренцию и потребности целевой аудитории. При таком подходе вы сможете создать наилучший и наиболее приспособленный под ваши нужды бизнес-план.

Если же у предпринимателя нет опыта или навыков в написании БП, ему могут быть полезны услуги профессиональных бизнес-консультантов, которые помогут получить необходимую помощь и руководство в этом процессе.

Как правильно оформить бизнес-план проекта: составить его самому или заказать у профессионалов

Решение о том, создавать бизнес-план самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, больше всего опирается на ваши личные навыки, опыт и доступные ресурсы.

Если у вас есть все знания относительно рынка и финансов, то можно попробовать разработать бизнес-план собственноручно. Такой подход позволит вам создать документ, который будет тесно связан с вашей деятельностью.

Тем не менее в отсутствие необходимого опыта, обращение к специалистам – консультантам, бизнес-тренерам или предприятиям, специализирующимся на бизнес-планировании – может быть наиболее разумным решением. Цель – получить высококачественный и грамотно составленный БП , который учитывает все ключевые моменты и детали вашего проекта.

В конце концов, решение о том, создавать бизнес-план самостоятельно или обратиться к профессионалам, будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей, доступных ресурсов и степени уверенности в своих умениях.

Итоги

Разработка бизнес-плана является главным этапом в продвижении будущего проекта. Будете ли вы заниматься его созданием самостоятельно или с помощью специалистов, не забывайте об определённых важных элементах.

С какого момента начать составлять бизнес-план? Любой процесс создания бизнес-плана включает чёткое определение целей и курса действий, детальный анализ рынка, конкурентов и вашей целевой аудитории, разработку финансовых прогнозов и оценку потенциальных рисков.

Если у вас есть опыт и компетенция в этой области, вы вполне можете создать его самостоятельно. Но помните, что профессиональные консультанты могут представить более обширный и объективный анализ вашего бизнеса, что может породить новые ценные идеи и стратегии.

Наконец, при создании БП не стоит торопиться. Необходимо уделить достаточное количество времени его разработке. Хорошо продуманный бизнес-план может стать надёжным фундаментом для будущего процветания проекта.

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