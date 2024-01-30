Справка об отсутствии регистрации в качестве ИП

Справка об отсутствии регистрации индивидуального предпринимателя, может потребоваться при трудоустройстве в государственные организации и ведомства, при получении льгот, субсидий, материальной помощи, а также при открытии собственного дела, например, кабинета адвоката или нотариуса.

Как получить этот документ и в каких случаях гражданину требуется подтверждение отсутствия статуса ИП, читайте в нашей публикации.

Как физлицо приобретает статус ИП

Для того чтобы стать индивидуальным предпринимателем, гражданин должен зарегистрироваться в налоговой инспекции, подав соответствующее заявление и оплатив госпошлину (если заявление подается лично). Это можно сделать онлайн через «Госуслуги» или сайт налоговой инспекции, либо посетив регистрационное отделение налоговой инспекции в вашем регионе. Процесс регистрации описан в законе № 129-ФЗ от 08.08.2001.

С сервисом компании «Астрал-Софт» «Регистрация бизнеса» подача заявления на открытие ИП возможна без обращения в налоговую и госпошлины. Он автоматически проверяет все загруженные документы и присылает уведомление о завершении регистрации на электронную почту.

Если вы не обращались в налоговую для регистрации в статусе индивидуального предпринимателя, значит, ИП у вас не открыто.

Когда налоговая может посчитать, что физическое лицо — это ИП и доначислить ему налоги

Если физическое лицо занимается предпринимательской деятельностью, но при этом не зарегистрировано в налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель, а факт его деятельности установлен судебным решением, у инспекторов ФНС может возникнуть ряд подозрений в мошеннических действиях.

В этом случае по решению суда гражданину может быть начислена сумма налогов за весь период его незарегистрированной коммерческой деятельности.

Вызвать подозрение у налоговой службы в получении доходов от незарегистрированной деятельности может:

приобретение коммерческой недвижимости;

привлечение работников, закупка товаров или материалов, разработка программ и технологий;

ведение клиентской базы, хозяйственный учет;

перепродажа ранее приобретенного имущества с целью получения прибыли, например, офисного помещения, такси, склада.

Для чего нужно доказывать, что нет открытого ИП

Необходимость доказывать отсутствие статуса индивидуального предпринимателя не предусмотрена законом для граждан. Однако есть ряд ситуаций, когда фактически такая справка может быть необходима. К числу их можно отнести предстоящее трудоустройство в государственные организации, правоохранительные органы, а также службу в Вооруженных силах. К этим случаям относится и открытие кабинета адвоката или нотариуса, а также оформление государственной помощи, субсидий и льгот.

В остальных случаях гражданам подтверждать отсутствие статуса ИП не требуется.

Как подтвердить, что у гражданина нет статуса ИП

Для подтверждения отсутствия статуса ИП необходимо получить справку из ЕГРИП, которая станет официальным подтверждением того, что гражданин не имеет в налоговой регистрации как индивидуальный предприниматель.

Запросить выдачу такой справки можно на личном приеме в отделении ФНС. Также направить запрос можно из дома онлайн через сайт налоговой или портал Госуслуги.

Стоимость бумажного бланка справки в отделении ФНС 200 рублей, готовится она в течение 5 рабочих дней. В случае срочной необходимости есть услуга срочной выдачи документа за 400 рублей.

Куда обратиться за справкой и как составить запрос

Для обращения в инспекцию ФНС необходимо написать заявление. Оно может быть составлено в произвольной форме и должно содержать ФИО заявителя, его адрес, ИНН, паспортные данные и контактную информацию (телефон, адрес проживания), а также цель получения документа.

В случае предоставления заявления в бумажном виде вместо цифровой электронной подписи требуется заверение печатью налоговой службы и подписью специалиста. Можно скачать образец заявления и заполнить его. Если требуется получить бумажный документ, необходимо приложить к заявлению квитанцию об оплате услуги или чек.

Внимание! Если заявление подается лично в отделении налоговой, готовый документ также нужно забрать лично. Если оно отправляется по почте, ответ от ФНС также будет получен по почте.

Электронную справку можно заказать на сайте ФНС через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» для удобства. Здесь заявления не нужны, достаточно только ввести свои данные и получить документ.

Сколько стоит оформление справки

Обычная стоимость документа — 200 рублей, а срок готовности равен 5 рабочим дням. В случаях, когда получить документ нужно срочно, его цена увеличивается до 400 рублей, а сроки готовности сокращаются до 1 дня. Оплачивается услуга на момент составления заявления.

Получение справки в бумажном виде относится к платным услугам, однако можно заказать ее бесплатно через сайт ФНС, отправив электронный запрос. По этому запросу справка будет выдана в формате pdf-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, который имеет равную по юридической силе значимость справке на бумаге.

С помощью сайта ФНС

Для получения бланка необходимо зарегистрироваться на сайте ФНС, выбрать соответствующую услугу в меню «Сервисы и госуслуги» и ввести свой ИНН. Затем требуется нажать «Найти» и, если у гражданина не открыто ИП, система выдаст уведомление, что по запросу ничего не найдено, после чего следует нажать «Получить справку».

На портале Госуслуги

Чтобы получить бланк через портал Госуслуги, также требуется регистрация на сайте. После этого можно сделать запрос с помощью сервиса «Предоставление сведений из Государственного реестра». Ответ на запрос будет отправлен в личный кабинет на Госуслугах или на электронный ящик.

Как можно получить подтверждение отсутствия ИП быстро

Электронная справка о статусе индивидуального предпринимателя формируется в виде pdf-документа по запросу на официальном сайте налоговой службы практически мгновенно после отправки запроса «Получить справку». Что касается бумажной справки, то ее готовность при срочном заказе в отделении налоговой службы составляет 1 рабочий день, а при стандартном режиме — 5 рабочих дней.

Как долго действует справка об отсутствии ИП

Срок давности справки об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя не установлен законодательством. Однако следует учитывать требования организации, которой предоставляется этот документ.

Делаем вывод

Эта справка может потребоваться при трудоустройстве в государственные организации, при получении льгот, субсидий и материальной помощи. Её можно оформить онлайн через официальный сайт налоговой службы или на портале «Госуслуги», а также через отделение налоговой службы.

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