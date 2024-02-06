Как заключить социальный контракт и получить 350 тысяч на бизнес

При определённых условиях граждане России могут получить финансовую помощь от государства посредством социального контракта. Этот механизм позволяет получать средства на такие цели, как образование, поддержание подсобного хозяйства, поиск работы или создание собственного бизнеса. Расскажем, как получить 350 тысяч от государства на открытие своего дела.

Суть социального контракта

Социальный контракт подразумевает предоставление материальной поддержки от государства гражданину в обмен на выполнение определенных обязательств. К примеру, если государство выделяет средства на обучение (переквалификацию), то от человека требуется успешно освоить программу и найти работу по выбранной специальности. В случае если государство финансирует открытие бизнеса, основная обязанность человека, заключившего такой контракт — создать своё предприятие и начать зарабатывать стабильный доход.

Социальный контракт заключается между местными органами социальной защиты и гражданином, обладающим низким доходом (ниже прожиточного минимума). От пособий для малоимущих социальный контракт отличается особым условием — человек должен увеличить свой доход при помощи предоставленных средств.

Если выданные человеку средства потрачены не по назначению, это будет считаться нарушением контракта и приведет к его аннулированию. Отсюда государство может требовать возврат денег. Например, если гражданин получил выплату в 350 тысяч на открытие бизнеса по социальному контракту, но использовал часть этих средств на погашение долгов по кредитной карте, государство будет требовать полного возврата средств.

Социальный контракт можно оформить в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан», которая была утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. № 296.

Программа регулярно обновляется и подстраивается под текущие социальные потребности.

Так, постановлением Правительства от 29 июня 2022 г. № 1160 суммы выплат по социальному контракту были увеличены: для подсобного хозяйства — со 100 до 200 тысяч рублей, для малого бизнеса — с 250 до 350 тысяч рублей.

Виды социального контракта

Существует несколько видов соцконтракта, которые отличаются и размером выплат, и обязательствами получателя.

Цель Особенности Поиск работы Получение единоразовой выплаты, равной размеру прожиточного минимума в регионе. В течение оговорённого срока человек должен трудоустроиться, после чего ему полагается ещё три выплаты в том же размере. Обучение/ переквалификация Получение средств на оплату обучения (до 30 000 рублей). Подсобное хозяйство Выплаты до 200 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Получатель должен оформить самозанятость и начать получать доход от реализации своей сельскохозяйственной продукции. Средства можно тратить на материалы, сырьё, оборудование и прочие необходимые для производства ресурсы. Запуск своего дела Получение субсидии размером до 350 тысяч на открытие малого бизнеса. Ограничений по видам бизнеса нет. Главное: зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или самозанятый, а затем начать деятельность, приносящую стабильный доход.

Условия заключения соцконтракта

Заключение социального контракта с местным органом соцзащиты доступно только гражданам РФ или семьям, причисленным к категории малоимущих.

К малоимущим гражданам относятся те, чей уровень дохода ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем регионе.

При формировании заявки на получение субсидии учитываются доходы, полученные за последние три месяца. Однако профессиональный статус заявителя не имеет значения: соцконтракт может быть оформлен для самозанятых, предпринимателей, трудоустроенных или безработных граждан по одним и тем же требованиям.

Семья будет признана малоимущей, если общий доход всех ее участников не превышает величины прожиточного минимума на душу населения по региону. Расчет также основывается на данных за последние три месяца.

Помимо доходов, принимается во внимание и наличие имущества: например, если ежемесячный доход семьи меньше установленного минимума, но есть несколько автомобилей в собственности, семья может быть не признана малоимущей.

Стоит отметить: для многодетных семей все детские пособия и выплаты учитываются в совокупном доходе семьи и принимаются в расчет при определении среднедушевого дохода.

Причины отказа в заключении социального контракта

Самой распространенной причиной отказа является отсутствие статуса малоимущего. Например, если при расчетах среднедушевой доход семьи оказывается выше прожиточного минимума, или обнаруживается, что семья владеет дополнительными объектами недвижимости или транспортными средствами.

Еще одна общая причина отказа — это представление неполных или неправильных сведений при подаче документов.

Для того чтобы ознакомиться с полным перечнем возможных причин отказа, можно обратиться к пунктам 25–26 постановления Правительства от 16.11.2023 № 1931.

Как подать документы на соцконтракт

Число документов, которые требуются для составления социального контракта, могут варьироваться в зависимости от региона, но базовый комплект включает:

заявление;

паспорт;

СНИЛС;

обзор доходов и налоговых платежей физического лица (форма 2-НДФЛ);

бизнес-план;

реквизиты банковского счета для перевода субсидии.

Подать все документы можно в местном управлении социальной защиты или в МФЦ по месту прописки. В общем, рассмотрение заявки занимает примерно 10 рабочих дней.

Срок рассмотрения может увеличиться, если государственные органы запросят дополнительную информацию или исправление бизнес-плана. После подписания социального контракта и получения выплаты можно приступать к регистрации бизнеса.

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Как использовать полученные средства

Полученную субсидию можно использовать для приобретения инструментов, оборудования и даже транспорта, если это необходимо бизнесу и напрямую связано с получением дохода.

Сумма, использованная на аренду помещения, не может превышать 15% от общей суммы выплат. Расходы на рекламу и продвижение бизнеса не должны превышать 5% от суммы субсидии, а расходы на программное обеспечение и получение необходимых разрешений — 10%.

Оценка соблюдения условий контракта

Контроль за исполнением социального контракта осуществляет определенная комиссия, которая может в любой момент провести проверку и оценить финансовое положение получателя.

Предоставление государственной поддержки в размере 350 000 рублей требует серьезного подхода к управлению финансами и документами. Важно сохранять все доказательства целевого использования средств — чеки, квитанции, договоры, товарные накладные, счета-фактуры и другие документы.

Кроме того, необходимо помнить, что бизнес, открытый с использованием социального контракта, должен успешно функционировать как минимум год и быть основным источником дохода. Невыполнение этих условий может стать причиной расторжения контракта.

Последствия нарушения условий контракта

Если органы соцзащиты обнаружат нарушение условий соцконтракта, они потребуют его расторжения и возврата выделенных средств. К нарушениям относятся:

использование средств не по целевому назначению;

закрытие бизнеса в течение года после получения средств;

переезд на ПМЖ в другой регион или за рубеж;

представление ложной информации о своем финансовом состоянии.

Как расторгнуть социальный контракт

Соцконтракт можно расторгнуть и по инициативе получателя. Для этого достаточно подать заявление и вернуть все полученные по контракту средства в бюджет.

Условия социального контракта на открытие бизнеса в 2024 году

Согласно сведениям Минфина, в 2024 года во всех регионах страны начали действовать новые условия оформления социального контракта.

Оформление возможно через сервис Госуслуги, без посещения учреждений соцзащиты и без необходимости собственноручно собирать документы. Государство самостоятельно получит всю необходимую информацию через взаимодействие между различными ведомствами.

При расчете среднедушевого дохода учитываются только доходы самого заявителя, его супруга(и), несовершеннолетних детей и студентов до 23 лет, обучающихся на дневном отделении. Доходы других родственников, проживающих с семьей, а также налоговые вычеты и материнский капитал не берутся в расчет.

При заключении социального контракта на развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства используется специальная Цифровая платформа МСП для определения потенциала заявителя.

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