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Индивидуальный предприниматель

Выбор налогообложения для ИП

В наше время возможность начать предпринимательскую карьеру открыта для всех, несмотря на пол, возраст или социальный статус. Часто в качестве формата для ведения бизнеса выбирают статус индивидуального предпринимателя. Однако здесь не обходится без ряда сложных вопросов, среди которых выбор подходящей налоговой системы для ИП.
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Выбор налогообложения для ИП
Иллюстрация: Астрал

Считается, что правильно выбранная система налогообложения является одним из ключевых показателей экономического успеха предпринимателя. В рамках этой статьи мы обсудим следующие темы:

  • Виды налоговых режимов.

  • Механизмы выбора наиболее выгодной налоговой системы.

  • Категории налогов, которые предполагает уплата ИП.

Виды систем налогообложения при регистрации ИП

Всего существует шесть режимов налогообложения – Общая система налогообложения (ОСНО), Упрощённая система налогообложения (УСН), Патентная система налогообложения (ПСН), Налог на профессиональный доход (НПД), Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и Автоматизированная упрощённая система налогообложения. Разберём каждую по отдельности и взвесим все «за» и «против».

Общая система налогообложения (ОСНО)

ОСНО – это система налогообложения, которая присваивается номинально при регистрации бизнеса. Выбирая такую СН, вы будете платить НДС, НДФЛ и налог на имущество.

Пункты «за»:

  • Отсутствуют какие-либо ограничения (на сотрудников, общую сумму всех доходов и т.д.).

  • Удобная форма работы с большими организациями, которые также платят НДС.

  • Можно совместить несколько СН (например, ОСНО и ПСН).

Пункты «против»:

  • Самый сложный формат отчётности.

  • Большое количество налогов (в сумме).

Более подробно об отчётности ИП на ОСНО можно изучить в нашем материале.

Упрощённая система налогообложения

УСН – это специальная форма налогообложения, которая доступна для малого и среднего бизнеса. Она предоставляет облегчённые условия, включая систему учёта доходов и расходов, а также часто более низкие ставки налогов. 

Существует 2 вида УСН – УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы».

Пункты «за»:

  • Меньший процент ставок.

  • Упрощённая система отчётности.

  • Отсутствует налог на имущество.

  • Возможность совмещать с другой СН (например, с ПСН).

Пункты «против»:

  • Наличие ограничений (доходы – меньше 200 000 000 рублей в год; численность – меньше 130 сотрудников).

  • Не работает с товарами, которые требуют акцизов.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения

АУСН – это одна из форм налогообложения для малого бизнеса в России. Она была введена с целью уменьшения бюрократических барьеров. Однако она доступна не всем. Воспользоваться УАСН можно только в Москве и МО, а также Калужской области и в Татарстане.

Пункты «за»:

  • Минимальное количество отчётности.

  • Небольшой процент ставки.

Пункты «против»:

  • Много ограничений.

  • Действует не везде.

Патентная система налогообложения

ПСН – это система налогообложения, которая позволяет предпринимателям уплачивать фиксированную суммы, независимо от фактической прибыли или дохода предприятия. То есть человек покупает патент — и это и есть налог. Обычно он покупается на полгода или год. Однако бывают случаи, когда предприниматель приобретает патент на несколько месяцев.

Пункты «за»:

  • Удобный формат уплаты налога.

  • Нет отчётности.

  • Можно совмещать с другими СН (например, УСН или ОСНО).

Пункты «против»:

  • Есть много ограничений (максимальное количество сотрудников – 15 человек, общая сумма дохода – до 60 000 000 рублей, площадь предприятия не должна превышать 50 м² и т.д.).

Единый сельскохозяйственный налог

ЕСХН – это специальный налоговый режим, который применяется к сельскохозяйственным товаропроизводителям в России.

Пункты «за»:

  • Простота ведения отчётности для сельхоз.предпринимателей.

  • Небольшая ставка по налогам.

Пункты «против»:

  • Подойдёт узкому кругу ИП.

  • Есть ограничения (максимальное количество сотрудников – 300 человек, разрешается работать только в сельском хозяйстве, доля дохода должна быть больше 70% от общего дохода).

Налог на профессиональный доход

НПД – это налог, который обычно взимается с доходов, полученных от осуществления профессиональной деятельности или от предоставления определённых услуг. По-другому его часто называют самозанятостью.

Пункты «за»:

  • Лёгкий способ вести свой бизнес.

  • Простота оформления всех счетов и чеков на оплату.

  • Небольшие ставки по налогу.

  • Не нужно платить несколько взносов.

Пункты «против»:

  • Нет возможности нанять сотрудников в помощь.

  • Ограничения по ведению бизнеса (общий доход за год – менее 2 400 000 рублей в год).

Вовремя сдать документы в ведомства помогут разработки компании «Астрал-Софт». Модуль «1С-Отчётность» предназначен для отправки всех форм напрямую из системы 1С. А облачный сервис «Астрал Отчёт 5.0» позволит работать с отчётами на любом устройстве.

Обязательные взносы для ИП

Страховые взносы – это платежи, осуществляемые работодателями в Фонд социального страхования с целью обеспечения социальной защиты граждан. Они обычно выдаются в условиях потери работы, временной нетрудоспособности, наступления пенсии, становления инвалидом, потери кормильца и других непредвиденных обстоятельств.

Взносы могут быть классифицированы как фиксированные или дополнительные. Фиксированные взносы включают медицинское и пенсионное обеспечение. А дополнительные взносы рассчитываются на основе доходов компании. Например, 1% ставки рассчитывается с доходом сверх 300 000 рублей в год.

Какие налоги надо платить по регистрации ИП

На любой системе налогообложения ИП обычно обязаны уплачивать ряд налогов, которые могут включать в себя:

Налог на прибыль.

Уплачивается на доход, полученный от предпринимательской деятельности. Размер налога зависит от рода занятий и используемого налогового режима.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

ИП уплачивают налог на свой доход по ставке, установленной для соответствующего налогового режима.

Страховые взносы.

Выделяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование как работодателем, так и работникам. Обычно идут в СФР и ФОМС.

Единый социальный налог (ЕСН).

Он включает в себя страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости, а также страховые взносы на социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности, беременности и родов и т.д.

Налог на имущество.

В случае владения имуществом (например, транспортными средствами), ИП также обязаны его уплачивать.

Налог на добавленную стоимость (НДС).

Это косвенная выплата суммы, которую добавляют к цене товара или услуги на каждом этапе их производства.

Как выбрать систему налогообложения для ИП

Для корректного выбора налоговой системы необходимо проделать следующие важные шаги:

  1. Подробное изучение законов. Рекомендуется детально разобраться в законодательстве, связанном с деятельностью ИП, прежде всего в Налоговом кодексе РФ.

  2. Определение сферы бизнеса. Подумайте над тем, в какой области вы хотите работать. От этого может зависеть, какая система лучше подойдёт (к примеру, для небольшого магазина рукоделия лучше выбрать УСН).

  3. Анализ финансовых показателей. Стоит оценить свои доходы, расходы, прогнозируемую прибыль и другие сходные показатели. Это поможет понять, какая налоговая система будет максимально выгодна для вашего предприятия.

  4. Проработка внутренних вопросов предприятия. Оцените, будут ли у вас сотрудники, и определите своих потенциальных контрагентов. Это моменты, влияющие на некоторые спецрежимы, которые могут иметь определённые ограничения (такие как УСН, ПСН).

  5. Сопоставление плюсов и минусов. После изучения особенностей различных систем налогообложения и учёта своих потребностей стоит тщательно проанализировать все факторы для правильного выбора налоговой системы.

  6. Предварительный расчёт налогов. Можно воспользоваться налоговым калькулятором в личном кабинете ФНС для оценки будущей суммы налога. Этот инструмент поможет вам понять, подходит ли выбранная вами система и соответствует ли она вашим готовностям и финансовым возможностям.

  7. Подача заявки в ФНС.

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