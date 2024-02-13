Учет НМА с 2024 года

С 2024 года учет нематериальных активов (НМА) будет осуществляться в соответствии с обновленными правилами. Изменения внесли в состав объектов, признаваемых НМА, в правила оценки активов, в процедуру начисления амортизации. Рассмотрим, как вести бухучет НМА начиная с 2024 года.

Учетная политика по НМА в 2024 году

С 2024 года при учете НМА бухгалтеры обязаны руководствоваться ФСБУ 14/2022, а не ПБУ 14/2007. Федеральный стандарт бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы» был утвержден приказом Минфина № 86н от 30 мая 2022 года.

В 2022 и 2023 годах предприниматели могли использовать новый стандарт на добровольной основе. С 1 января 2024 года переход на ФСБУ 14/2022 становится обязательным.

В связи с внедрением ФСБУ 14/2022 Министерство финансов внесло коррективы в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Поправки были утверждены приказом Минфина № 87н от 30 мая 2022 года и вступили в силу 1 января 2024 года.

В частности, в ФСБУ 26/2020 была добавлена глава «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», где изложен алгоритм признания капитальными вложениями затрат, связанных с этими работами. Поэтому с 2024 года утратил силу ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

Переход на ФСБУ 14/2022

Инструкция по переходу на новый стандарт дана в ФСБУ в главе VI «Изменение учетной политики».

Есть два метода перехода: ретроспективный пересчет и единовременная корректировка. Компании, которым разрешено вести бухучет в упрощенной форме, могут также перейти на ФСБУ 14/2022 с помощью перспективного пересчета. Организация должна указать в своей учетной политике выбранный метод перехода на ФСБУ 14/2022.

Ретроспективный пересчет

Ретроспективный пересчет — это основной метод перехода на новую учетную политику. В этом случае компания должна пересчитать стоимость нематериальных активов, которые уже принадлежат ей, так, как если бы новейший стандарт применялся с момента их создания или покупки.

Бухгалтеру потребуется пересмотреть счет 04 «Нематериальные активы» и счет 05 «Амортизация нематериальных активов».

Важно помнить, что в ПБУ 14/2007 и ФСБУ 14/2022 задействованы разные критерии определения НМА. Некоторые активы, которые по ПБУ 14/2007 не признавались в качестве НМА, теперь будут рассматриваться как таковые.

Единовременная корректировка

Если компания выберет альтернативный способ перехода на ФСБУ, действия бухгалтера будут зависеть от разновидности объектов учета.

Тип объекта Как сделать корректировку Объект учитывается как НМА по ФСБУ 14/2022 и по ПБУ 14/2007 Определить оставшийся срок полезного использования и ликвидационную стоимость НМА по ФСБУ 14/2022. Возникшие корректировки отразить в бухучете как изменения оценочных значений. Балансовую стоимость НМА на 1 января 2024 года корректировать не нужно Объект учитывается как НМА по ФСБУ 14/2022, но раньше учитывался в составе других активов Переклассифицировать объекты в НМА и признать в качестве их первоначальной стоимости балансовую стоимость. Определить оставшийся срок полезного использования НМА, способ начисления амортизации и ликвидационную стоимость объекта. Величины погашения стоимости НМА отразить как изменения оценочных значений Объект учитывался как НМА по ПБУ 14/2007, но перестал считаться НМА по ФСБУ 14/2022 Списать балансовую стоимость НМА в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль организации. Исключение: переклассификация объектов в другой вид активов

Перспективный пересчет

Данный метод доступен только для компаний, которым разрешено вести упрощенный бухгалтерский учет, то есть для малого бизнеса, некоммерческих организаций и участников проекта «Сколково». Бухгалтеру не требуется изменять предыдущие данные учета, достаточно провести подсчет того, что присутствует в учете сейчас.

Что относится к НМА по ФСБУ 14/2022

В новом стандарте ФСБУ 14/2022 приведены примеры нематериальных активов и критерии их выделения. С 2024 года НМА должны отвечать следующим требованиям:

не иметь материально-вещественной формы;

использоваться во время обычной деятельности компании (при продаже товаров или при оказании услуг);

предназначаться для применения на протяжении более чем 12 месяцев;

быть способными в будущем приносить компании доход. При этом организация должна иметь право на получение такого дохода и должна быть способна ограничить доступ к нему других лиц;

выделяться из других активов или отделяться от них.

Примерами нематериальных активов в соответствии со стандартом ФСБУ 14/2022 являются:

результаты интеллектуальной деятельности, включая программы, базы данных, произведения искусства;

средства индивидуализации юридического лица, товаров, услуг (например, бренды, торговые марки и подобные элементы);

разрешения и лицензии на занятие определенной деятельностью.

Также ФСБУ 14/2022 признает НМА деловую репутацию компании или гудвил. Исключение — гудвил, который был создан компанией самостоятельно.

Правила оценки гудвила в этом стандарте не указываются. Вместо этого ФСБУ ссылается на Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». Учет гудвила нужно осуществлять согласно этому документу.

Что не считается НМА по ФСБУ 14/2022

Новый стандарт значительно расширил перечень активов, которые не учитываются как НМА. В соответствии с ФСБУ 14/2022, с 2024 года следующие активы не рассматриваются как нематериальные:

финансовые вложения компании;

средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности, которые были куплены или созданы для продажи во время обычной деятельности предприятия;

права пользования активом по договору аренды;

долгосрочные активы к продаже;

средства индивидуализации, созданные компанией самостоятельно;

квалификация персонала, интеллектуальные и деловые качества сотрудников;

информация о контрагентах компании, созданная организацией самостоятельно;

вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности (если компания решила отражать эти вещи в бухучете отдельно от НМА).

Единица учета НМА в 2024 году

В 2024 году основной единицей учета НМА будет инвентарный объект. Инвентарный объект — это совокупность прав на нематериальный актив.

Право компании на актив могут подтвердить договоры или другие документы. Также стандарт позволяет считать единицей учета сложный объект, который объединяет несколько результатов интеллектуальной деятельности.

Категоризация НМА

Для учета бухгалтеру необходимо объединить нематериальные активы одного вида. В ФСБУ 14/2022 представлены примеры таких видов:

изобретения;

базы данных;

научные и творческие работы;

программное обеспечение;

промышленные образцы;

производственные секреты.

Лимит стоимости НМА в 2024 году

В 2024 году вступает в силу новое правило — возможность ограничения стоимости НМА. Ранее, согласно ПБУ 14/2007, все нематериальные активы должны были быть включены в учет вне зависимости от их стоимости. ФСБУ 14/2022 позволяет установить предельную стоимость НМА и не учитывать те активы, стоимость которых ниже этого предела.

Компания должна указать выбранный лимит в учетной политике. Затраты на покупку и создание малоценных НМА признаются расходами за тот период, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением этих активов.

Первоначальная стоимость НМА

Бухгалтер принимает объекты НМА к учету на счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость — это размер капитальных вложений, связанных с объектом. В состав первоначальной стоимости войдут только те вложения, которые компания сделала до признания актива в бухучете.

Оценка нематериальных активов

С 2024 года оценка НМА может производиться двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Выбранный способ оценки применяется ко всем НМА, которые входят в одну группу.

Переоценка НМА после признания

Минфин разрешил компаниям самостоятельно определять, когда и с какой периодичностью проводить переоценку активов. Бухгалтерам нужно учитывать то, в какой степени может меняться справедливая стоимость НМА.

Провести переоценку можно одним из двух способов:

пересчитать первоначальную стоимость НМА и накопленную амортизацию. Пересчет нужно провести так, чтобы после переоценки балансовая стоимость объекта равнялась справедливой стоимости НМА;

уменьшить первоначальную стоимость актива на сумму амортизации, которая была накоплена до переоценки, и пересчитать полученную сумму так, чтобы она стала равна справедливой стоимости НМА.

Амортизация НМА

По ФСБУ вводится обязательный пересмотр элементов амортизации. Проверку элементов амортизации проводят в конце отчетного года, а также при сигнале о том, что элементы амортизации могли измениться.

В результате проверки бухгалтер может изменить элементы амортизации. Корректировки нужно отразить в бухучете как изменения оценочных значений.

Упрощенный учет НМА

Для компаний, которые имеют право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме, в ФСБУ 14/2022 предусмотрены послабления. Такие организации могут:

не проверять НМА на обесценение согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»;

не указывать в бухгалтерской отчетности результаты сверки остатков НМА и движения НМА за отчетный период, способы оценки НМА, элементы амортизации и ряд других параметров.

Сдавать бухгалтерскую отчетность в ФНС можно только в электронном виде. Решения от «Астрал» помогут вам быстро заполнить и отправить электронные документы. Модуль 1С-Отчетность подойдет компаниям, которые пользуются «1С» и хотят работать со всеми документами в этой программе. Онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0 понравится тем, кто хочет хранить отчеты в облаке и получать доступ к ним с любого устройства и в любое время.

Вопрос-ответ

Можно ли установить разные лимиты для разных видов НМА?

Это возможно, если бухгалтер считает это целесообразным.

Что делать с несписанными, но самортизированными НМА, которые компания продолжает использовать?

Бухгалтеру потребуется указать первоначальную стоимость и накопленную амортизацию этих активов в пояснениях к общим суммам показателей НМА. Завершение амортизации не становится основанием для списания объектов.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8JzxuQ