Уведомления по ЕНП в 2024 году

В 2023 году произошло внедрение Единого налогового счета (ЕНС) и Единого налогового платежа (ЕНП). Налогоплательщики столкнулись с новым отчетным документом — уведомлением по ЕНП. В 2024 году порядок его оформления и представления изменился в соответствии с обновлениями налогового законодательства.

Необходимость уведомления о ЕНП

До недавнего времени каждый налог оплачивался отдельно и для каждого заполнялось свое платежное поручение. Однако 1 января 2023 года начался переход на новую систему уплаты налогов: в действие вступил закон № 263-ФЗ от 14 июля 2022 года, который ввел Единый налоговый счет для всех категорий налогоплательщиков.

Теперь все возможные платежи (налоги, сборы, штрафы, пени) складываются в общую налоговую обязанность на ЕНС налогоплательщика, которую нужно погасить посредством ЕНП.

Все денежные средства, зачисляемые на ЕНС, автоматически распределяются налоговой службой по отдельным платежам. Но ФНС необходим определенный документ, позволяющий верно распределить имеющиеся суммы. Этим документом как раз является Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов (или уведомление по ЕНП).

Форма уведомления ЕНП 2024 года

Форма уведомления об исчисленных суммах КНД 1110355 утверждена приказом ФНС от 2 ноября 2022 № ЕД-7-8/1047@. Бланк уведомления ЕНП 2024 года можно найти в Приложении №1 данного приказа, либо скачать по ссылке ниже:

Загрузить уведомление по ЕНП 2024.

Правила заполнения указаны в Приложении №2.

ЕНП в 2024 году: обновленные требования к уведомлениям

Завершился переходный период на систему Единого налогового платежа (ЕНП). Начиная с 1 января 2024 года уведомления по ЕНП становятся основным методом оформления платежей. Разберем ключевые изменения в правилах расчета налогов и формирования уведомлений.

Отмена платежных поручений со статусом «02»

В 2023 году еще было допустимо оформление платежных поручений со статусом «02» — они направлялись в банк для раздельной оплаты налогов. Однако теперь это практика отменилась, налогоплательщики обязаны перечислять все платежи на Единый налоговый счет, формируя уведомления по ЕНП.

Однако есть исключения из этого правила:

Уведомление по ЕНП на НДФЛ в 2024 году

С 1 января календарный месяц содержит два отчетных периода по НДФЛ:

с 1 по 22 число;

с 23 по последнее число месяца.

В связи с этим сроки подачи уведомлений также изменились. Теперь их нужно подавать два раза в месяц:

не позднее 25 числа за период с 1 по 22 число текущего месяца;

не позднее 3 числа следующего месяца за период с 23 по последнее число.

Это изменение в первую очередь затронет тех налоговых агентов, которые платят своим работникам зарплату отдельно за первую и вторую половину месяца.

Если все выплаты проводятся только за один определенный период (например, с 1 по 22 число), то организация (ИП) может подавать уведомление по ЕНП по старым правилам: не позднее 25 числа месяца, в котором производится платеж.

Восстановление права на использование положительного сальдо для третьих лиц

В период с 31 июля по 31 декабря 2023 года налогоплательщикам не разрешалось использовать средства, формирующие положительное сальдо на их ЕНС, для пополнения счетов сторонних лиц. Начиная с января 2024 года, это право возвращено.

Изменение контрольных соотношений

Несмотря на то что соответствующий приказ ФНС еще не вышел, новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП уже доступны в письме ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@.

Напоминаем, что данные в уведомлении об исчисленных суммах должны соответствовать актуальным контрольным соотношениям, иначе это будет рассматриваться как некорректное заполнение. ФНС может приравнять неправильно оформленный документ к непредставленному (п. 9 ст. 58 НК).

Обновленные правила заполнения уведомлений

ФНС внесла коррективы в порядок заполнения уведомлений об исчисленных налоговых суммах. Основные изменения коснулись НДФЛ и новых кодов, применяемых для уведомлений по ЕНП 2024 года.

Теперь коды для расчетных периодов НДФЛ представлены следующим образом:

за период с 1 по 22 число — 01, 02, 03 (за первый, второй и третий месяц каждого квартала);

за период с 23 числа по последнее число — 11, 12, 13 (за первый, второй и третий месяцы каждого квартала).

Коды для других отчетных периодов остаются без изменений: 21 — за первый квартал, 31 — за второй, 33 — за третий, 34 — за четвертый.

Ниже представлен справочник кодов для уведомлений ЕНП 2024 года:

Месяц Расчетный период Код Январь С 1 по 22 число 21/01 С 23 по 31 число 21/11 Февраль С 1 по 22 число 21/02 С 23 по 29 число 21/12 Март С 1 по 22 число 21/03 С 23 по 31 число 21/13 Апрель С 1 по 22 число 31/01 С 23 по 30 число 31/11 Май С 1 по 22 число 31/02 С 23 по 31 число 31/12 Июнь С 1 по 22 число 31/03 С 23 по 30 число 31/13 Июль С 1 по 22 число 33/01 С 23 по 31 число 33/11 Август С 1 по 22 число 33/02 С 23 по 31 число 33/12 Сентябрь С 1 по 22 число 33/03 С 23 по 30 число 33/13 Октябрь С 1 по 22 число 34/01 С 23 по 31 число 34/11 Ноябрь С 1 по 22 число 34/02 С 23 по 30 число 34/12 Декабрь С 1 по 22 число 34/03 С 23 по 31 число 34/13

Как сдавать уведомление ЕНП в 2024 году

В общем случае уведомление представляется до 25 числа месяца, в котором производится платеж, саму же оплату следует осуществить не позднее 28 числа. К примеру, страховые взносы за февраль 2024 года следует оплатить до 28 марта, а уведомление ЕНП представить до 25 марта. Исключение составляют уведомления по НДФЛ, которые следует представлять дважды в месяц.

Оформление уведомлений по ЕНП обязательно для каждого вида налога, взноса, или сбора, поскольку у каждого платежа есть свой уникальный код бюджетной классификации (КБК).

Чтобы избежать ошибок при оформлении документа, важно проверять актуальность КБК. 182 01 06 12 01 01 0000 510 — основной КБК уведомлений по ЕНП в 2024 году.

Полный список КБК можно найти в приказе Минфина от 1 июня 2023 № 80н или на официальном сайте ФНС в разделе «Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемые Федеральной налоговой службой в 2024 году».

В 2024 году организации и индивидуальные предприниматели могут оформлять уведомления по ЕНП в электронной форме. С помощью сервисов «Калуга Астрал» представление электронной отчетности во все контролирующие органы, включая ФНС, можно значительно упростить. У организаций, использующих программы «1С:Предприятие» есть возможность использовать модуль «1С-Отчетность»: создавайте и сдавайте отчетность во все контролирующие органы без изменения обычного интерфейса 1С. Для тех, кто хочет работать с документацией без ограничений и привязки к одному устройству, также есть онлайн-сервис «Астрал Отчет 5.0», который позволяет хранить все нужные документы в облаке.

Сроки представления уведомлений по ЕНП в 2024 году

Если последний день срока подачи уведомления или уплаты налога приходится на выходной, можно перенести этот срок на следующий рабочий день. К примеру, 3 марта 2024 года (дата подачи уведомления по НДФЛ) выпадает на воскресенье, следовательно, допустимо перенести срок и представить уведомление 4 числа.

Вид платежа Категория плательщика Срок подачи уведомления Срок уплаты налога (сбора) Налог на прибыль Налоговые агенты при выплате дохода или дивидендов иностранному контрагенту Не позднее 25 числа месяца, следующего за выплатой. За март, июнь и сентябрь уведомления не подаются, так как эти сроки совпадают со сдачей РСВ Не позднее 28 числа следующего месяца НДФЛ Организации и ИП, выплачивающие заработную плату и удерживающие НДФЛ Не позднее 25 числа текущего месяца (за период с 1 по 22 число); Не позднее 3 числа следующего месяца (за период с 23 по последнее число) Не позднее 28 числа текущего месяца (за период с 1 по 22 число); Не позднее 5 числа следующего месяца (за период с 23 по последнее число) Страховые взносы Организации и ИП, выплачивающие какие-либо вознаграждения в пользу физлиц Не позднее 25 числа месяца, в котором происходит выплата. В марте, июне, сентябре и октябре уведомления сдавать не нужно, поскольку это совпадает со сроком сдачи РСВ Не позднее 28 числа месяца, в котором происходит выплата Налог на имущество организации Организации Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За 2023 год — до 26 февраля Не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За 2023 год — до 28 февраля Транспортный налог Организации Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За 2023 год — до 26 февраля Не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За 2023 год — до 28 февраля Земельный налог Организации Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За 2023 год — до 26 февраля Не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За 2023 год — до 28 февраля УСН Организации и ИП Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За четвертый квартал уведомления не подаются, так как по срокам совпадают со сдачей годовой декларации УСН Не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ЕСХН Организации и ИП, Не позднее 25 июля (за первое полугодие 2024) Не позднее 29 июля (с учетом переноса)

Подведем итоги

С 2023 года система уплаты налогов претерпела значительные изменения благодаря внедрению ЕНС и ЕНП. Теперь основной способ оформления платежей для налогоплательщика — это уведомление об исчисленных суммах. В 2024 году в порядок работы с ЕНП были внесены следующие коррективы:

отмена платежек со статусом «02», вместо этого все платежи должны быть зачислены на ЕНС с помощью ЕНП;

для НДФЛ месяц теперь делится на два расчетных периода, это значит, что уведомления по этому налогу, как и платежи, следует осуществлять дважды в месяц;

разрешено зачисление средств, образующих положительное сальдо на ЕНС, на счета третьих лиц;

обновление контрольных соотношений, кодов расчетных периодов, КБК, а также сроков подачи уведомлений.

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