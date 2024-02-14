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Воинский учет

Воинский учет в 2024 году 

С октября 2023 года штрафы за нарушение правил ведения воинского учета стали более чем существенными: теперь, в зависимости от проступка, они могут достигать полумиллиона рублей. Рассказываем, как организовать и вести воинский учет (ВУ) в 2024 году и можно ли оформлять документы по нему в электронном варианте. 
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Воинский учет в 2024 году 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто ведет воинский учет в 2024 году

Компании ведут воинский учет, если хотя бы один сотрудник, работающий по трудовому договору, — призывник или военнообязанный. Это правило не зависит от размера компании. У предпринимателей обязанности вести воинский учет нет.

Если в штате нет сотрудников, которые подлежат такому учету, тогда вести его организация не обязана. Однако все равно можно заблаговременно встать на учет в военном комиссариате, чтобы не пришлось срочно делать это в случае трудоустройства военнообязанного или призывника. 

Как организовать воинский учет в 2024 году

Определить ответственного за ведение учета

За воинский учет в организации отвечает руководитель. Он же определяет сотрудников, которые занимаются непосредственно ведением учета. Число таких сотрудников зависит от среднесписочного числа работников организации.

  • Если сотрудников менее 500, воинский учет может вести один человек, который работает по совместительству.

  • Если работников 500–2000, то воинский учет должен вести один сотрудник, который занят на полную ставку.

  • Если численность персонала составляет 2–4 тысячи, то воинский учет ведут два человека, а на каждые последующие 3000 полагается выделить еще по одному сотруднику.

В компании, где воинский учет ведут два и больше человек, нужно создать подразделение — военно‑учетный стол (п. 9, 18, 19 Методических рекомендаций по ведению ВУ). Сотрудникам нужно оборудовать отдельное помещение и металлические шкафы, где они будут хранить документы. 

Ответственный за воинский учет работник назначается на должность приказом. Его издают каждый год перед началом календарного года, а проект согласовывают с военным комиссариатом. Рабочие обязанности прописываются в должностной инструкции

Подписать приказ и должностную инструкцию удобно в системе кадрового электронного документооборота (КЭДО). КЭДО экономит время кадровика и ускоряет оформление документов. Чтобы работать в системе, сотруднику кадровой службы нужно выпустить УКЭП, а другим работникам достаточно УНЭП. Попробуйте сервис КЭДО от «Астрал». 

Поставить компанию на учет в военкомате

Перед тем как обращаться в военкомат, в администрации своего города получите для компании регистрационный номер. Затем нужно подать в военкомат:

  • копии учредительных документов;

  • карточку организации по форме 18;

  • приказ об организации ВУ;

  • план работы по ВУ.

Как вести воинский учет в 2024 году

Запрашивать сведения у работников для воинского учета

Когда работодатель принимает сотрудника в компанию, нужно проверить его отношение к воинской обязанности. Например, такие данные могут быть указаны на 13 странице паспорта или у сотрудника может быть на руках военный билет. Если никаких документов по воинскому учету работник не предоставил, стоит уточнить данные в военкомате. При этом важно учесть, что из-за отсутствия документов воинского учета отказать сотруднику в приеме на работу нельзя.

Если сотрудник подлежит воинскому учету, на него оформляют карточку по форме № 10. Когда сотрудник снимается с ВУ по причине возраста или состоянию здоровья, его карточка с тех пор хранится отдельно. На ней нужно указать, что сотрудник снят с учета.

Сдавать отчеты в военкомат

В постановлении Правительства от 25.07.2023 № 1211 указаны сроки передачи отчетов и иных сведений в военкомат. Вот какие сроки актуальны в 2024 году:

Обязанность компании–работодателя

Сроки

Сообщать об ошибках и неточностях в документах ВУ, невыполнении сотрудниками обязанностей по ВУ, мобилизации

В течение пяти рабочих дней с даты обнаружения (подп. «г» п. 30 положения № 719)

Передавать сведения о приеме или увольнении сотрудника, который подлежит ВУ

В течение пяти дней с даты принятия на работу или увольнения (подп. «а» п. 32 положения № 719

Внести изменения личных данных сотрудника, который находится на ВУ, в документы и сообщить о них в военкомат 

В течение пяти дней с даты внесения изменений (подп. «е» п. 32 положения № 719)

Сдать в военкомат карточку учета организации по форме 18, план работы по воинскому учету

Каждый год до 31 декабря. Точные сроки следует уточнять в местном военкомате. Лучше это сделать заранее, так как сроки могут быть установлены разные — это не обязательно декабрь.

Также важно давать ответы на запросы военкомата в течение двух недель со дня их получения. Еще следует уточнить у военного комиссариата, нужно ли сдавать какие-либо дополнительные отчеты и в какие сроки. 

Кроме подачи сведений в военкомат, организации нужно отчитываться по сотрудникам и в другие контролирующие органы: ФНС, Соцфонд и Росстат. Отправляйте отчеты в электронном виде через «1С:Отчетность». Это удобно: можно отслеживать доставку документов, быстро продлевать электронную подпись сотрудника, работать в привычном интерфейсе 1С и не устанавливать дополнительное ПО. 

Кроме того, согласно п. 32.1 положения № 719, компании могут обмениваться с военкоматом данными не только в бумажном, но и в электронном виде через Госуслуги. В этом случае документы подписывают с помощью УКЭП ответственного сотрудника. Это правило касается только таких документов:

  • о приеме на работу и увольнении подлежащего воинскому учету сотрудника;

  • об изменении личных данных лиц, подлежащих воинскому учету;

  • о гражданах, которые находятся на воинском учете или обязаны на нем состоять (такую информацию работодатель сдает по требованию военкомата).

Предполагается, что технически такая возможность на Госуслугах заработает с апреля 2024 года. И это станет еще одним шагом по переходу отчетности в электронный формат. Уже сейчас отчетность по сотрудникам в ФНС, СФР и Росстат удобно сдавать в электронном виде через сервис «1С-Отчетность». Формы отчетов всегда соответствуют последним изменениям в законах. Также можно запрашивать в ФНС акты сверки, отвечать на требования налоговой напрямую из сервиса и получать рассылки от контролирующих органов.

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Обеспечить условия для явки работников в военкомат

Военкомат может отправить повестку на адрес компании — ее нужно вручить работнику под роспись. Сотрудник, в свою очередь, может отказаться от получения повестки. Тогда на ней нужно указать дату, должность, ФИО и подпись вручающего повестку лица и подписи присутствовавших при этом лиц. При этом дату отказа будут считать днем вручения.

Для посещения же военкомата нужно предоставить работнику выходной с оплатой по среднему заработку (пп. «ж» п. 32 положения о ВУ).

Сверять сведения по воинскому учету

Согласно пп. «г» п. 32 положения о ВУ с сотрудниками не реже раза в год нужно сверять информацию, которую включает карточка по форме 10: в том числе образование, место жительства и т.д. Сверяться необходимо и с военкоматом — тоже не реже одного раза в год (подп. «д» п. 32 положения о ВУ). В этом случае дату определяет военкомат. Чтобы свериться, нужно сначала представить в военкомат перечень работников. В процессе сверяются данные из раздела 2 карточки по форме № 10, и личная информация (п. 36 Инструкции МО). По результатам сверки заполняется Журнал проверок.

Какие документы воинского учета можно оформлять с помощью КЭДО

Система КЭДО упрощает ведение документооборота в компании, экономит средства на распечатку документов и расходные материалы для принтера, а также помогает обеспечить сохранность важной документации.

В КЭДО можно оформлять почти все основные кадровые документы, за некоторыми исключениями (согласно закону от 22.11.2021 № 377-ФЗ). Документы, которые касаются инструктажа по охране труда, приказы об увольнении (кроме удаленных сотрудников), акты о несчастном случае на производстве пока оформляют на бумаге.

А вот внутренние приказы, например, о назначении ответственного за ведение воинского учета сотрудника, локальные нормативные акты, например, Положение о воинском учете, должностную инструкцию специалиста можно составлять в системе КЭДО. Также сотрудники могут подписывать карточку ф.10 с помощью ЭП. Но распечатывать карточки все равно нужно.

Согласно ст. 72 ТК, любые изменения, которые вносятся в трудовой договор, нужно оформлять с помощью дополнительного соглашения. В свою очередь, постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677 устанавливает, что у мобилизованных сотрудников трудовые договоры приостанавливаются. То есть в этом случае допсоглашение целесообразно составить. Хотя согласно разъяснениям Минтруда, делать это необязательно. Стоит отметить, что и трудовой договор можно оформлять в электронном виде.

Электронные документы, которые подписывают с помощью электронной подписи, аналогичны бумажным. Дублировать их на бумаге не требуется.

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