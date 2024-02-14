До вебинара с экспертом по налогообложению осталось 5 дней. Успейте зарегистрироваться!

Спикер
Самкова Надежда Александровна —ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения
В программе
Общие требования к применению специальных налоговых режимов в 2024 году: какие показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право применения специальных режимов;
Уменьшение патента на страховые взносы. Нюансы, порядок заполнения уведомления;
Изменения физических показателей при применении ПСН;
Совмещение УСН и патентной системы. Раздельный учет;
Декларация по УСН за 2023 год;
Уплата налога за 2023 год. Особенности ИП с объектом «доходы»;
Вебинар бесплатный! Ознакомиться с полным планом вебинара, задать вопросы спикеру и зарегистрироваться можно по ссылке.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KKqyt
Начать дискуссию