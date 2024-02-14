До вебинара с экспертом по налогообложению осталось 5 дней. Успейте зарегистрироваться!

Не отправляются чеки в ФНС: причины, как исправить

Чтобы ФНС могла контролировать доходы компаний, продавцы отправляют информацию о пробитых чеках в налоговую через ОФД. Бывают ситуации, когда чек в ФНС не передается — это может быть связано как с техническими проблемами, так и ошибками в самих чеках. Разбираемся, что делать в разных ситуациях.