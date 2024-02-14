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Вебинары для бухгалтеров

До вебинара с экспертом по налогообложению осталось 5 дней. Успейте зарегистрироваться!

Вебинар пройдет 19 февраля. Начало в 10:00 (МСК), продолжительность вебинара — 2 часа. Эксперт расскажет, какие изменения в УСН и ПСН с 2024 года и ответит на вопросы зрителей.
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До вебинара с экспертом по налогообложению осталось 5 дней. Успейте зарегистрироваться!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Спикер

Самкова Надежда Александровнаведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения

В программе

  • Общие требования к применению специальных налоговых режимов в 2024 году: какие показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право применения специальных режимов;

  • ­Уменьшение патента на страховые взносы. Нюансы, порядок заполнения уведомления;

  • ­Изменения физических показателей при применении ПСН;

  • ­Совмещение УСН и патентной системы. Раздельный учет;

  • ­Декларация по УСН за 2023 год;

  • Уплата налога за 2023 год. Особенности ИП с объектом «доходы»;

Вебинар бесплатный! Ознакомиться с полным планом вебинара, задать вопросы спикеру и зарегистрироваться можно по ссылке.

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