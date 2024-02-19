Грант для запуска бизнеса

Как начинающий бизнесмен может получить государственную помощь для запуска своего проекта? Если предприниматель просит о финансовой поддержке, он должен доказать, что его бизнес-идея принесёт прибыль или общественную пользу. Рассмотрим виды грантов на открытие бизнеса и порядок их получения.

Что такое грант

Грант — это безвозмездная финансовая помощь, которую бизнесмен может получить от государства или частного благотворительного фонда. В основном в грантовых конкурсах участвуют некоммерческие организации (НКО), так как такие платежи для них становятся главным источником финансирования. Однако коммерческие структуры также могут выиграть некоторые гранты.

Для получения гранта требуется прохождение конкурсного отбора. Комиссия изучает представленные бизнес-планы и выбирает наиболее перспективную компанию. Гранты выплачивают деньгами или выдают «в натуральной форме»: например, компания может получить от фонда оборудование. Возвращать полученные средства не нужно. Но предприниматель должен отчитаться фонду о том, как были потрачены эти деньги.

Гранты и субсидии: в чём разница

Субсидия — ещё одна форма финансовой поддержки, которую часто путают с грантом. На практике между грантом и субсидией есть существенные различия.

Виды грантов для предпринимателей

Грант от Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки от компаний, ИП, НКО и бюджетных организаций. Участники могут получить средства для воплощения проектов, связанных со сферой культуры, искусства и креативных индустрий. Например, фонд может оплатить проведение фестиваля или конкурса талантов.

Грант на внедрение российских IT-решений

Получить от Минцифры выплаты в размере от 10 млн до 6 млрд рублей могут компании, которые занимаются импортозамещением в IT-сфере. Средства необходимо потратить на реализацию особо значимого проекта (ОЗП), то есть на развитие аналогов зарубежного ПО. Грантополучатель должен реализовать свой проект в течение 6–30 месяцев.

Грант на запуск агробизнеса

В рамках программы «Агростартап» Министерство сельского хозяйства выдаёт гранты новым крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, планирующим учредить КФХ. На разведение крупного рогатого скота для молока или мяса можно получить до 5 млн рублей, на другие проекты — до 3 млн рублей.

Грант в рамках программы «Старт»

Фонд содействия инновациям предлагает грант для начинающих предпринимателей. Получить грант по программе «Старт» могут представители малого бизнеса, которые разрабатывают новые товары, технологии и услуги на основе собственных исследований. Жюри рассматривает проекты, связанные со следующими областями:

цифровые технологии;

медицина и здоровьесбережение;

ресурсосберегающая энергетика;

биотехнологии;

химические технологии;

интеллектуальные производственные технологии и новые приборы.

На первом этапе программы предприниматель может получить до 4 млн рублей на открытие и развитие своего бизнеса.

Грант для социального бизнеса

Предприниматели, работающие над социальными бизнес-проектами, могут претендовать на грант от Фонда содействия инновациям по программе «Старт-СОПР». Максимальный размер гранта — 4 млн рублей. Заявки могут подавать физические лица и представители малого бизнеса. Проекты должны быть связаны с такими направлениями, как:

социальное предпринимательство;

улучшение городской среды;

улучшение экологии;

продвижение здорового образа жизни и спорта.

Грант по программе «Студенческий стартап»

Программа «Студенческий стартап» поддерживает молодых предпринимателей, которые обучаются в вузе в настоящее время. Студенты смогут получить до 1 млн рублей на открытие бизнеса, если предоставят в Фонд содействия инновациям бизнес-план своего проекта и докажут экспертной комиссии то, что у этой идеи есть коммерческий потенциал.

Поддержка агротуризма

Министерство сельского хозяйства предлагает гранты бизнес-проектам, связанным с созданием туристических объектов на территории фермерских хозяйств. В рамках программы «Агротуризм» можно получить до 10 млн рублей. Средства можно потратить на оборудование троп для прогулок, проведение ярмарок, покупку инвентаря.

Как получить грант на открытие бизнеса

В 2024 году начинающие предприниматели могут получить помощь от Минэкономразвития по программе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Участниками программы могут стать ИП и учредители юрлиц. Возраст бизнесмена должен составлять от 14 до 25 лет.

Получите консультацию в центре «Мой бизнес»

В разных регионах гранты на открытие бизнеса для начинающих предпринимателей выделяют на разных условиях. Чтобы получить актуальную информацию о финансовой поддержке в своём регионе, обратитесь в местный центр «Мой бизнес». Узнать адрес своего отделения можно на портале мойбизнес.рф.

Зарегистрируйте ИП или ООО

Претендовать на грант могут только действующие ИП или руководители компаний. Самозанятым грант в рамках этой программы не выдают. Поэтому перед подачей заявки участнику грантового конкурса потребуется зарегистрировать свой бизнес. Для этого необходимо подать в налоговую службу пакет документов, включая заявление о государственной регистрации.

Открыть ООО или получить статус ИП всего за несколько кликов поможет сервис «Регистрация бизнеса». Вам потребуется указать данные своего паспорта, СНИЛС и ИНН, а заявление о регистрации компании мы подготовим и отправим в ФНС самостоятельно. Платить госпошлину при подаче заявления онлайн не нужно.

Пройдите бизнес-обучение

У организаторов программы нет требований к уровню образования участников. Однако все претенденты на грант обязаны пройти бесплатное бизнес-обучение в центре «Мой бизнес» или в Корпорации МСП. Корпорация МСП предлагает две программы, прохождение которых будет засчитано экспертной комиссией: «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

Составьте бизнес-план

Предприниматель должен описать свою бизнес-идею и показать комиссии подробный бизнес-план. Помочь составить план могут сотрудники центра «Мой бизнес». В документе необходимо указать, как предприниматель планирует использовать выделенные средства. Грант разрешено использовать для:

аренды и ремонта нежилого помещения;

закупки сырья и расходных материалов;

аренды или покупки оборудования, мебели, оргтехники;

покупки программного обеспечения;

присоединения помещения к электросетям, газо-, водо- или теплоснабжению;

оплаты коммунальных услуг и услуг связи;

оплаты рекламы в СМИ и продвижения в соцсетях, создания своего сайта.

Не допускается использование гранта для покупки недвижимости или автомобиля, уплаты налогов и погашения кредита.

Подайте заявление на участие в конкурсе

Список необходимых документов можно уточнить в региональном центре «Мой бизнес». Как правило, предпринимателю нужно предоставить заявление об участии в конкурсе, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копию паспорта, бизнес-план и справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

Что делать после получения гранта

В бизнес-плане нужно указать статьи расходов. После реализации идеи предприниматель обязан передать в фонд отчёт об использовании гранта. Некоторые фонды требуют предоставлять отчётность ещё до окончания проекта.

Обычно в грантовом договоре указывается, что получатель гранта обязан вести раздельный учёт доходов и расходов. Благодаря этому компании будет проще отчитаться перед фондом и показать, куда ушли средства.

Деньги можно тратить только на те цели, которые указаны в заявке. Если грант выдали для покупки оборудования, а предприниматель потратил деньги на аренду помещения, это признают нецелевым использованием средств. В этом случае бизнесмену придётся вернуть деньги в фонд и заплатить штраф в соответствии со статьёй 15.14 КоАП. Штраф для должностного лица составит от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлица — от 5 до 25% от суммы гранта.

Почему фонд отказал в выдаче гранта

Заявку на грант могут отклонить. Вот несколько причин, из-за которых экспертная комиссия может отказаться выдавать грант:

компания не предоставила необходимые документы, включая свой бизнес-план, или указала в этих документах неверные сведения;

организация не соответствует требованиям, которые предъявляет фонд к грантополучателю: например, грант для малого бизнеса хочет получить предприятие, которое не входит в реестр субъектов МСП;

предприниматель уже получает финансовую поддержку;

ранее компания получала помощь от государства и нарушила условия её использования.

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