Электронная подпись для открытия ИП

Электронная цифровая подпись (ЭЦП или ЭП) играет важную роль в современном бизнесе и государственной службе. Она обеспечивает безопасность и подлинность цифровых документов.

Обычно термин «ЭЦП» считается старым. Она означает «электронная цифровая подпись». В настоящее время, закон признает термин «ЭП», что транслируется как «электронная подпись». В этом материале мы будем использовать оба эти термина.

В этой статье мы обсудим, как получить электронную подпись для регистрации как индивидуального предпринимателя, как настроить рабочий компьютер для ее использования, а также как зарегистрировать свой бизнес с помощью нее.

Как получить ЭЦП для регистрации ИП

Сегодня существует три типа электронной подписи — простая, неквалифицированная и квалифицированная. Какую из них следует использовать для регистрации ИП?

Возможность в онлайн-формате регистрации в роли индивидуального предпринимателя предоставляет только квалифицированная электронная подпись (КЭП) физического лица.

КЭП имеет свойства рукописной подписи и имеет юридическую силу. С помощью КЭП вы можете поступить в вуз, устроиться на работу, получить кредит, зарегистрировать или отменить брак. Чтобы получить сертификат и ключи для такой подписи, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) и пройти процедуру идентификации.

Полный список аккредитованных УЦ можно просмотреть на сайте Минцифры, который отвечает за аккредитацию. Просто скачайте предложенный документ и выберите подходящий УЦ. Некоторые из них, включая «Калуга Астрал», имеют представительства в каждом регионе России.

Если выбранное вами учреждение отсутствует в актуальном списке аккредитованных УЦ от Минцифры, то возможность получения квалифицированного сертификата в этом центре под большим вопросом. На сайте Минцифры также представлены списки УЦ, у которых нет права на выдачу сертификатов на ЭП. Обязательно проверьте эти списки, чтобы увидеть, была ли приостановлена или прекращена аккредитация данного УЦ.

После того, как выберете УЦ, вам предстоит пройти следующие процедуры:

Составить заявление.

Подготовить документы.

Рассчитать оплату.

Получить сертификат квалифицированной электронной подписи.

В реестр аккредитованных УЦ входит «Калуга Астрал». У этого УЦ имеются все необходимые лицензии для выдачи сертификатов ЭП физическим лицам. Продукты Астрал Подпись и 1С-ЭТП делают цифровые документы юридически действительными.

Какие документы нужны гражданину РФ

Для того чтобы гражданин РФ мог получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре «Калуга Астрал», ему потребуются следующие документы: паспорт, номер СНИЛС и ИНН.

Заявление на ее получение гражданин заполняет в своем личном кабинете, после чего процедура оформления займет не более одного рабочего дня.

Оплата производится через предложенный сотрудником компании банковский счет. После этого владелец может получить свою электронную подпись в отделении удостоверяющего центра. Если в будущем потребуется продлить сертификат, для этого не потребуется личное присутствие в офисе — процедура может быть выполнена удаленно по запросу клиента.

Какие документы нужны несовершеннолетнему

Несовершеннолетний тоже может дистанционно зарегистрироваться в роли индивидуального предпринимателя. Сертификат КЭП для лиц, достигших 14-летия, может быть получен после предоставления таких же документов, что и для взрослого: паспорта, СНИЛС и ИНН. Кроме того, необходимо письменное разрешение от одного из родителей или опекунов на получение сертификата КЭП, а также документы, подтверждающие их статус: копию паспорта, в котором указана информация о ребенке и место прописки, или свидетельство о рождении, в случае отсутствия такой информации в паспорте.

Какие документы нужны иностранному гражданину

Люди, проживающие за пределами России, имеют возможность стать собственниками индивидуального предпринимательства в РФ на основе электронной подписи, полученной через уполномоченный удостоверяющий центр. Для реализации этого им необходимо иметь следующий пакет документов:

Заграничный паспорт, принадлежащий заявителю, выданного в стране его постоянного проживания. Обязательно все содержание этого документа должно быть переведено на русский язык и нотариально заверено.

СНИЛС, который может быть получен в российском Пенсионном фонде. Там для получения требуются вышеупомянутые документы и заполненная заявка в форме АДВ-1.

ИНН, который придется получить в налоговом органе по месту регистрации заявителя или его собственности. Необходимо также представить паспорт с заверенным переводом и регистрацию по месту пребывания в налоговую инспекцию.

Настройка рабочего места

Для должной работы с электронной подписью важно установить необходимые программы на компьютер, включая средство криптозащиты информации (СКЗИ) и соответствующий плагин для браузера. В этом контексте, КриптоПро, один из лидирующих разработчиков в России, представляет:

СКЗИ «КриптоПро CSP» , который формирует и валидирует ЭП, шифрует данные, обеспечивая их конфиденциальность и защищая подписанный документ от указанных изменений;

Плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», который обеспечивает совместимость веб-страниц с электронной подписью.

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Список документов для открытия ИП с помощью ЭЦП

Чтобы зарегистрировать ИП онлайн, физическому лицу нужно подать форму заявления № Р21001 на государственную регистрацию как индивидуального предпринимателя. Важно выбрать интернет-метод подачи документов. При этом, в отличие от личного приема, никакие государственные сборы онлайн не уплачиваются. В заявлении следует указать свой вид деятельности по коду из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).

Скачать анкету формы Р21001.

В дополнение к анкете нужны следующие документы:

Совершеннолетнему — паспорт и ИНН

Несовершеннолетнему — паспорт, ИНН, нотариально удостоверенное разрешение от обоих родителей или копия решения суда о лишении родительских прав, или копия свидетельства о рождении с зачеркнутым полем о втором родителе, или копия свидетельства о смерти. Если нет ИНН, то его присваивают во время процесса регистрации.

Иностранцу — паспорт, нотариально удостоверенный перевод паспорта, номер налогоплательщика, вид на жительство или разрешение на временное пребывание, копию документа о временной или постоянной регистрации. Если деятельность предпринимателя связана с медициной, образованием, работой с молодежью, организацией масштабных мероприятий, оказанием социальных услуг или проведением научных исследований, потребуется справка о несудимости и ее нотариальный перевод

Регистрация ИП с помощью ЭЦП

Можно стать индивидуальным предпринимателем и онлайн, для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Вам предоставляются два госресурса для регистрации: портал «Госуслуги» и веб-сайт Федеральной налоговой службы. Далее приведено подробное описание процесса регистрации на этих платформах.

Регистрация ИП через сайт ФНС

Инструкция по использованию сайта ФНС:

Пройдите процесс подготовки набора электронных документов с помощью программы «Подготовка документов для государственной регистрации». Обратите внимание, что на вашем компьютере должны быть установлены специальное программное обеспечение для криптографической защиты и наличие интернет-соединения; Убедитесь, что вы выполняете все условия для использования данного сервиса. Перейдите в раздел «отправка документов» и загрузите туда контейнер с документами, проверив затем их отправку в «списке переданных документов». После получения справки о подаче документов, просьба ожидать три дня для получения выписки из ЕГРИП.

Регистрация ИП через портал Госуслуги

Инструкция по работе с порталом «Госуслуги»:

Авторизуйтесь на веб-ресурсе и перейдите в раздел «Регистрация юридических субъектов и предпринимателей». Выберите функцию «Подать электронные документы». Создайте и отправьте электронные документы с применением программы «Формирование документации для госрегистрации». Убедитесь, что подтвердили подлинность заявления с помощью цифровой подписи. Дождитесь завершения процедуры регистрации заявления и получите ответное решение в течение трех дней.

Для оптимизации процесса рекомендуем выбрать услугу Регистрация бизнеса онлайн. Данная функция позволит в упрощенном режиме зарегистрировать себя как предпринимателя. Это освободит вас от необходимости посещения центра удостоверения для получения сертификата ЭЦП. Специалист предоставит услуги идентификации на указанном вами адресе.

Преимущества дистанционной регистрации ИП

Регистрация бизнеса через Интернет с использованием электронной подписи позволяет:

избежать похода к нотариусу и личного присутствия в налоговой службе при регистрации ИП;

освободиться от обязанности уплаты государственной пошлины;

сохранить свои время и деньги, которые обычно уходят на поездку в налоговую инспекцию;

получить возможность стать официально зарегистрированным ИП из любой точки мира, если у вас под рукой все необходимые документы;

получить подтверждение регистрации в сжатые сроки — всего за три рабочих дня.

Искусное владение ЭЦП для регистрации ИП станет удобным и быстрым способом запуска бизнеса. Однако, стоит помнить об обязательности правильной настройки рабочего места и своевременной подготовки всех нужных документов.

Электронная подпись для ИП

Взаимодействие с государственными сервисами и порталами, подача электронных отчетов, а также участие в торгах требуют наличия специализированной электронной подписи от индивидуального предпринимателя. Такая подпись выдается в удостоверяющем центре ФНС или доверенными этому организациям. Регистрация проходит без оплаты по концепции «в порядке живой очереди».

Электронная подпись регистрируется в три стадии:

Настройка оборудования, включая установку модуля для криптозащиты информации (СКЗИ) и плагина для браузера. Обращение в любой удостоверяющий центр (УЦ) или доверенное лицо от ФНС. Представление личных документов, информации о СНИЛС и ИНН, а также USB-токена Тип-А для размещения на нем расширенной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

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При оформлении подписи в налоговой Инспекции вы получите квалифицированный сертификат и ключ ЭП, если ваши носитель отвечает сертификации ФСТЭК или ФСБ.

Мы также предлагаем услугу Получение КЭП в ФНС под ключ для ускорения получения ЭП. Специалисты из УЦ «Калуга Астрал» окажут вам помощь, позволяющую сэкономить время на процедуры получения, идентификации, регистрации и настройки рабочего пространства.

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