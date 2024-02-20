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Индивидуальный предприниматель

ИП без регистрации: можно ли так работать

Некоторые ошибочно убеждены, что индивидуальный предприниматель может вести своё дело без официальной регистрации. В действительности это представление совершенно неверно. Ведение дел без формальной регистрации может вызвать ряд неприятностей, в число которых входят различные штрафы, а также административная, налоговая и даже уголовная ответственность.
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ИП без регистрации: можно ли так работать
Иллюстрация: Астрал

В этой статье мы подробно рассказываем о возможных рисках и отрицательных последствиях, с которыми может столкнуться индивидуальный предприниматель, незаконно ведущий свою деятельность.

Когда можно не регистрировать ИП

В ряде случаев ИП может быть освобождён от необходимости обязательной регистрации. Такое возможно, если предприниматель управляет небольшим бизнесом и соответствует определённым критериям по размеру доходов или количеству работников. В таком случае он может стать самозанятым и начать уплату налога на профессиональные доходы.

Самозанятость — это форма предпринимательской деятельности, при которой индивид работает независимо, без постоянного трудового соглашения с предприятием или учреждением.

Ставки налогов на НПД

Кто может использовать НПД

  • 4%, если доход приходит от ФЛ.

  • 6%, если доход приходит от ИП ил ЮЛ.

Предприниматели, которые оказывают услуги. Также подойдёт фрилансерам. 

Обычно такой ИП работает один на своём предприятии. 

Плюсы самозанятости:

  • Лёгкий способ вести свой бизнес.

  • Простота оформления всех счетов и чеков на оплату.

  • Небольшие ставки по налогу.

Минусы самозанятости:

  • Ограничения по ведению бизнеса (общий доход за год — менее 2 400 000 рублей в год. А также нельзя иметь наёмных сотрудников).

Что грозит ИП за отсутствие юридического статуса

В соответствии со ст. 14.1 НК, незарегистрированный ИП может быть санкционирован.

За ведение такой деятельности штраф составляет от 500 до 2 000 рублей, при условии, что доход не превышает 2 250 000 рублей. Если нет необходимой лицензии для бизнеса, штраф начинается от 2 000 и доходит до 2 500 рублей.

Кроме того, ИП может подвергнуться налоговой ответственности (см. ст. 116 и 122 НК). Пеня за просрочку регистрации ИП составляет 10 000 рублей, кроме того, взимается сумма, равная 10% от полученного дохода (максимально до 40 000 рублей).

Если доход ИП превышает 2 250 000 рублей, может наступить уголовная ответственность. В качестве наказания можно получить:

  • Штраф до 300 000 рублей или в размере заработка за три месяца.

  • Отработку до 480 часов обязательных работ.

  • Срок ареста — полгода.

Какой бизнес можно вести, если предприниматель не зарегистрирован как ИП

Можно вести без регистрации ИП

Нельзя работать без регистрации ИП

  • Небольшое предпринимательство (свое производство, магазин и т.д.)

  • Фриланс

  • Работа на дому (например, предоставление услуг)

  • Независимая консультационная деятельность

  • Курьеры

  • Магазины, работающие с товарами, требующим маркировки

  • Компании по добыче полезных ископаемых

  • Адвокаты и нотариусы

  • Чиновники 

Как все-таки зарегистрировать свой бизнес ИП

Индивидуальный предприниматель должен выполнить следующие действия для получения официального статуса своего делового предприятия:

1. Определиться с системой налогообложения.

Шесть вариантов предлагаются:

  • Общая система налогообложения (ОСНО);

  • Упрощённая система налогообложения (УСН);

  • Патентная система налогообложения (ПСН);

  • Налог на профессиональный доход (НПД);

  • Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

  • Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).

Более подробную информацию о каждой из них можно найти в нашем материале.

2. Выбрать коды ОКВЭД.

ОКВЭД представляет собой систему кодов, используемых для классификации видов экономической активности. Эта система кодов каждой экономической отрасли облегчает сбор и анализ статистической информации, а также регистрацию компаний и организаций.

Система ОКВЭД способствует систематизации различных видов экономической деятельности для целей налогообложения, статистического анализа, исследования рынка труда и других целей.

3. Подать заявление в ФНС.

Заявку обычно подают в ФНС, МФЦ или через Госуслуги. Необходимо подготовить несколько документов: заполнить заявление (форма Р21001) и заявление о выборе СНО (если выбрана система налогообложения, отличная от ОСНО). Паспорт может потребоваться на дополнительной основе, в некоторых случаях необходима справка о судимости. Затем подать все собранные документы через упомянутые выше источники.

Также можно воспользоваться отдельным сервисом «Регистрация бизнеса». С помощью нашего решения вы сможете быстро зарегистрировать ИП, не устанавливая дополнительные программы для заполнения документов. Вы потратите минимальное количество времени на сбор всех данных и отправку заполненных бланков. Также мы поддержим вас на всех этапах регистрации.

Заключение

Отсутствие регистрации ИП могут привести к серьезным неприятностям, включая подверженность налоговым штрафам, судебного преследования, еще больше проблем с законодательством, потерю доверия от покупателей и бизнес-партнеров.

Оптимальный путь для начала бизнеса, безусловно, проходит через процесс регистрации. Для этого необходимо определить налоговую систему, выбрать подходящие коды ОКВЭД и привлечь профессионалов для облегчения процесса обеспечения бизнес–юрисдикции вашего предприятия.

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