ИП без регистрации: можно ли так работать

В этой статье мы подробно рассказываем о возможных рисках и отрицательных последствиях, с которыми может столкнуться индивидуальный предприниматель, незаконно ведущий свою деятельность.
Когда можно не регистрировать ИП
В ряде случаев ИП может быть освобождён от необходимости обязательной регистрации. Такое возможно, если предприниматель управляет небольшим бизнесом и соответствует определённым критериям по размеру доходов или количеству работников. В таком случае он может стать самозанятым и начать уплату налога на профессиональные доходы.
Самозанятость — это форма предпринимательской деятельности, при которой индивид работает независимо, без постоянного трудового соглашения с предприятием или учреждением.
Ставки налогов на НПД
Кто может использовать НПД
Предприниматели, которые оказывают услуги. Также подойдёт фрилансерам.
Обычно такой ИП работает один на своём предприятии.
Плюсы самозанятости:
Лёгкий способ вести свой бизнес.
Простота оформления всех счетов и чеков на оплату.
Небольшие ставки по налогу.
Минусы самозанятости:
Ограничения по ведению бизнеса (общий доход за год — менее 2 400 000 рублей в год. А также нельзя иметь наёмных сотрудников).
Что грозит ИП за отсутствие юридического статуса
В соответствии со ст. 14.1 НК, незарегистрированный ИП может быть санкционирован.
За ведение такой деятельности штраф составляет от 500 до 2 000 рублей, при условии, что доход не превышает 2 250 000 рублей. Если нет необходимой лицензии для бизнеса, штраф начинается от 2 000 и доходит до 2 500 рублей.
Кроме того, ИП может подвергнуться налоговой ответственности (см. ст. 116 и 122 НК). Пеня за просрочку регистрации ИП составляет 10 000 рублей, кроме того, взимается сумма, равная 10% от полученного дохода (максимально до 40 000 рублей).
Если доход ИП превышает 2 250 000 рублей, может наступить уголовная ответственность. В качестве наказания можно получить:
Штраф до 300 000 рублей или в размере заработка за три месяца.
Отработку до 480 часов обязательных работ.
Срок ареста — полгода.
Какой бизнес можно вести, если предприниматель не зарегистрирован как ИП
Можно вести без регистрации ИП
Нельзя работать без регистрации ИП
Как все-таки зарегистрировать свой бизнес ИП
Индивидуальный предприниматель должен выполнить следующие действия для получения официального статуса своего делового предприятия:
1. Определиться с системой налогообложения.
Шесть вариантов предлагаются:
Общая система налогообложения (ОСНО);
Упрощённая система налогообложения (УСН);
Патентная система налогообложения (ПСН);
Налог на профессиональный доход (НПД);
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).
Более подробную информацию о каждой из них можно найти в нашем материале.
2. Выбрать коды ОКВЭД.
ОКВЭД представляет собой систему кодов, используемых для классификации видов экономической активности. Эта система кодов каждой экономической отрасли облегчает сбор и анализ статистической информации, а также регистрацию компаний и организаций.
Система ОКВЭД способствует систематизации различных видов экономической деятельности для целей налогообложения, статистического анализа, исследования рынка труда и других целей.
3. Подать заявление в ФНС.
Заявку обычно подают в ФНС, МФЦ или через Госуслуги. Необходимо подготовить несколько документов: заполнить заявление (форма Р21001) и заявление о выборе СНО (если выбрана система налогообложения, отличная от ОСНО). Паспорт может потребоваться на дополнительной основе, в некоторых случаях необходима справка о судимости. Затем подать все собранные документы через упомянутые выше источники.
Также можно воспользоваться отдельным сервисом «Регистрация бизнеса». С помощью нашего решения вы сможете быстро зарегистрировать ИП, не устанавливая дополнительные программы для заполнения документов. Вы потратите минимальное количество времени на сбор всех данных и отправку заполненных бланков. Также мы поддержим вас на всех этапах регистрации.
Заключение
Отсутствие регистрации ИП могут привести к серьезным неприятностям, включая подверженность налоговым штрафам, судебного преследования, еще больше проблем с законодательством, потерю доверия от покупателей и бизнес-партнеров.
Оптимальный путь для начала бизнеса, безусловно, проходит через процесс регистрации. Для этого необходимо определить налоговую систему, выбрать подходящие коды ОКВЭД и привлечь профессионалов для облегчения процесса обеспечения бизнес–юрисдикции вашего предприятия.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KVZCP
Начать дискуссию