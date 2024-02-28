ИП зарегистрировано в городе и работает не по месту регистрации

Регистрация бизнеса для индивидуальных предпринимателей обычно осуществляется в том регионе, где они официально зарегистрированы. Несмотря на это, случается так, что ИП имеет юридический статус в одной области, но деятельность проводится в другой.

В этой статье мы изучим потенциальные юридические и налоговые проблемы, которые могут возникнуть при ведении деятельности ИП вне места его регистрации. Мы также опишем меры, которые могут быть приняты для соблюдения законов и для снижения рисков.

Законно ли, что место регистрации ИП в одном регионе, а бизнес — в другом

Есть ли законность в ситуации, когда индивидуальный предприниматель зарегистрирован в одном регионе, но ведёт свой бизнес в другом? Ответ – да, это законно. Если предприниматель зарегистрирован в определённом месте, но осуществляет свою деятельность за его пределами, это не является нарушением.

Подход к регистрации ИП заключается в следующем: человек подаёт заявление в отделение ФНС, которое ответственно за регистрацию в его регионе. Положение фактического проживания здесь не имеет значения. Важно только то, что указано в паспорте (№ 129-ФЗ). В отсутствие постоянной регистрации документы для получения статуса ИП подаются в ИФНС по месту временной регистрации.

Стоит отметить, что «место прописки» относится не просто к географическому расположению, а к региону. Обычно ИП регистрируется в ИФНС не по конкретной улице или району, а относительно региона.

После того как ИП зарегистрирован, конкретное отделение налоговой службы назначается для учёта его налогов и ведения отчётности. С этого момента предприниматель имеет право вести свою деятельность в любом субъекте РФ и иногда использовать определённые льготы (например, при ведении бизнеса на УСН).

Чем опасно несовпадение адресов

Несоответствие адресов регистрации ИП и его фактического бизнеса может привести к различным юридическим и налоговым последствиям. Вот некоторые из возможных рисков.

Непогашение налогового долга.

При возникновении сомнений относительно фактического места ведения бизнеса ИП налоговые органы могут запросить дополнительные проверки. В результате этого может возникнуть риск понести штрафы или другие санкции за нарушения налоговых правил.

Юридические трудности.

Различие в адресах может вызвать проблемы в случае подачи исков или судебных разбирательств, затрудняя процедуры и оправдание законности деятельности бизнеса.

Чтобы предотвратить такие сложности и полностью соответствовать требованиям, необходимо подробно изучить правила регистрации ИП в месте предполагаемого ведения деятельности. При необходимости данные в регистрационных документах следует обновить.

Ставки по ОСНО и УСН

Если бизнесмен выбирает общую или упрощённую систему налогообложения, это может быть считаться одним из наиболее простых подходов. В этом случае он обязан платить налоги согласно ставкам, установленным в статье 346.20 Налогового кодекса.

ОСНО предоставляет возможность вести бизнес на общих условиях. Когда предприятие только открывается, этот режим налогообложения присваивается автоматически.

Основные ставки:

13% – основная НДФЛ.

15% – в случае, если годовой доход более 5 000 000 рублей.

20% – НДС.

В дополнение приходится также платить страховые взносы с сотрудников.

В то же время УСН создаёт более лёгкие условия, упрощая учёт доходов и расходов и предлагая ниже налоговые ставки.

В УСН есть два варианта: «Доходы» и «Доходы минус расходы». Они отличаются по уровню налоговых ставок.

«Доходы» «Доходы минус расходы» 6% или 8% НДС (зависит от суммы доходов и численности сотрудников). 15% или 20% НДС.

Что касается уплаты налогов и представления отчётности, ИП должны всё сдавать в ИФНС по месту прописки. Если предприниматель вдруг поменяет место регистрации, ФМС известит об этом ФНС автоматически в течение 10 дней.

Ставки на ПСН

Система патентного налогообложения обозначает специфическую форму уплаты налогов, при которой предприниматель выплачивает фиксированную сумму в качестве налога. Эта сумма налога зависит от сектора его деятельности.

Ставка налога может меняться в диапазоне от 0% до 6%. Общий приближённый подсчёт для налогообложения выглядит так:

Ежегодный доход * (от 0% до 6%), ставка налога определена в зависимости от региона.

Тем, кто применяет ПСН, требуется регистрация не только по месту жительства, но и в месте, где осуществляется основная коммерческая деятельность. Налоги будут начисляться в зависимости от места, где вы ведёте бизнес.

Страховые взносы и НДФЛ за работников

Что касается НДФЛ, если вы используете ОСНО или УСН, то всё оплачивается по месту официальной регистрации самого ИП. Если же вы на патенте, налог начисляется в тот ИФНС, где функционирует предприятие.

Основные взносы за себя и работников, вне зависимости от системы налогообложения, оплачиваются только по месту регистрации ИП.

Как ИП уведомить налоговую инспекцию о смене места жительства

Процесс обновления информации в ЕГРИП в связи со сменой регистрации ИП автоматический. Когда предприниматель изменяет её, миграционная служба уведомляет ФНС в течение 10 дней. В свою очередь, налоговой требуется ещё 5 дней для обновления данных в ЕГРИП.

ЕГРИП – это реестр, в который входят записи обо всех ИП, зарегистрированных в России. Чтобы вести дела как индивидуальный предприниматель, обязательно нужно зарегистрироваться в этом реестре.

После этого стоит убедиться в том, что ваши данные обновились. Если у вас возникнут сложности в этом, вы можете войти в Личный кабинет на сайте ФНС и подать заявление о смене адреса проживания (используйте форму Р24001). Ещё один вариант – обратиться для этого в МФЦ.

Самостоятельно изменить адрес регистрации ИП в ЕГРН без посещения ФНС или обращения к нотариусу можно через специальный сервис внесения изменений.

Как ИП платить налог при смене места жительства

Если ваша работа связана с УСН или с ОСНО, все налоги, включая НДФЛ для себя и своих сотрудников, должны быть уплачены в новой ИФНС по своему новому адресу. В случае, если в новом регионе установлена другая ставка по упрощёнке, возможны корректировки (особенно если вы уже сделали авансовые платежи по предыдущим ставкам).

Работая на ПСН, НДФЛ за себя и своих сотрудников следует уплачивать в ИФНС, где зарегистрирована ваша деятельность. Лицензию, как уже упоминали ранее, предстоит получать в месте, где вы ведёте бизнес. При смене места жительства вам потребуется новая лицензия для ведения деятельности в новой местности.

Относительно страховых платежей вы обязаны уплачивать их в новую ИФНС по вашему новому месту жительства.

Не ошибиться в уплате налогов при открытии ИП в новом месте вам поможет сервис «Регистрация бизнеса». Встроенный редактор форм и автоматическая проверка документов сэкономят время и позволят открыть своё дело и уплачивать всё вовремя, не посещая отделение ФНС. С услугой «Получение КЭП ФНС «под ключ», вы быстро получите электронную подпись и сможете подписывать документы для сдачи в налоговую.

Подведём итог

Иногда на практике есть ситуации, когда место реального ведения бизнеса одно, а юридический адрес ИП – совсем другой. Нормативно ли такое положение? Вполне реально по закону осуществлять деятельность и при этом иметь юридический статус, отличный от места работы предприятия.

В случае, когда вы приняли решение о смене адреса регистрации ИП, необходимо выполнить ряд действий соответствующих предписаниям закона, чтобы актуализировать данные. Вначале вы оформляете заявление в ФНС. После этого дальнейшие процедуры идут автоматически:

ФМС уведомляют налоговые органы.

ФНС информирует ЕГРИП о внесённых изменениях.

Своевременное и корректное добавление данных в реестр ИП позволит обезопасить вас от возможных непонятных моментов и сложностей позже.

Индивидуальным предпринимателям нужно хорошо знать и старательно придерживаться требований и условий, указанных при регистрации ИП. Это снизит риск нежелательных последствий и обеспечит беспрепятственное функционирование бизнеса. Нельзя забывать об аккуратном следовании законодательству и особом внимании к соблюдению всего, что влияет на легальность и открытость ведения вашего бизнеса.

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