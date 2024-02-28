Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году

Субсидия для открытия бизнеса самозанятыми представляет собой финансовую поддержку, направленную на стимулирование начинающих предпринимателей. Ее основная задача - помочь в развитии нового бизнеса и тем самым способствовать росту экономики страны.

Давайте подробнее разберемся в вопросе, имеют ли самозанятые лица право на получение таких субсидий на открытие бизнеса от государства и какие другие формы поддержки доступны для работающих по системе НПД.

Какая субсидия на открытие бизнеса для самозанятых доступна в 2024 году

Субсидия представляет собой выплаты, выделенные для конкретных целей, финансируемые из специализированных фондов или бюджета на федеральном или региональном уровне и доступные для частных лиц и бизнес-структур.

В 2024 году множество финансовых и нефинансовых мер поддержки были предложены для самозанятых лиц. Однако, субсидии на запуск бизнеса предоставляются только тем, кто соответствует необходимым условиям, что означает, что не каждый стартующий бизнесмен сможет получить это преимущество. Это относится к социальному контракту, начальный капитал для которого обеспечивается органами социальной защиты.

Что такое социальный контракт

Социальный контракт — это форма государственной поддержки для граждан, чей доход ниже уровня прожиточного минимума.

Его цель — помочь людям найти работу, освоить новую специальность, развить своё подсобное хозяйство, купить необходимые для жизни товары, такие как лекарства, одежда или бытовая техника. Эту помощь можно также использовать для старта собственного бизнеса.

Самозанятый получит до 350000 рублей на развитие своего дела, что поможет ему улучшить свое финансовое положение в будущем. Эти средства могут быть потрачены на закупку товаров, материалов или оборудования для бизнеса.

Кто может получить субсидию на открытие бизнеса для самозанятых в 2024 году

Система социального контракта предлагает государственное финансирование гражданам, чей доход по своду на каждого члена семьи за последние три месяца был ниже установленного прожиточного минимума. Этот прожиточный минимум отличается в разных регионах и устанавливается властями ежегодно.

Прожиточный минимум бывает четырех видов: на душу населения, для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Однако для расчета соцконтракта используется только прожиточный минимум на душу населения.

Возьмем для примера семью из Калужской области: в ней один ребенок, отец, чей ежемесячный доход составляет 43000 рублей, и мать без работы. Доход на каждого члена семьи оценивается примерно в 14333 руб. В то время как прожиточный минимум на душу населения в Калужской области в 2024 году равен 14644 руб. Таким образом, глава этой семьи может получить социальную поддержку для развития своего бизнеса.

Помимо требования о доходе ниже прожиточного минимума, у заявителя должны быть основания для участия в программе. Например, низкий доход должен быть обоснован и может быть вызван уходом за пожилым человеком, инвалидом или ребенком. Если же заявитель безработный, он должен быть зарегистрирован в центре занятости.

Для получения субсидии на открытие бизнеса подойдут как постоянная, так и временная регистрация по месту проживания. Выплата осуществляется единовременно и не требует возврата. Любой вид бизнеса, доступный самозанятому, который соответствует законодательству, может быть открыт на эти средства.

Какие могут быть ограничения на получение соцконтракта

Владельцы нескольких объектов недвижимости и новых автомобилей могут столкнуться с отказом при попытке совершить социальный контракт.

Многие регионы стремятся к выпуску товаров. Соответственно, граждане, желающие использовать средства на покупку товаров для последующей перепродажи, могут столкнуться с отказом.

Однако, если заявитель все же хочет заниматься таким видом деятельности, например, на онлайн-площадках, то ему могут разрешить использовать субсидию на основные средства — покупку оборудования или аренду места.

Аналогичная ситуация с теми, кто хочет заняться предоставлением, например, бухгалтерских услуг. Комиссия согласится выплатить средства на приобретение компьютера, мебели или аренду офисного помещения, но использовать эти средства на информационные программные системы невозможно.

В некоторых областях существуют правила, согласно которым обращающийся за социальным контрактом и его семья не должны быть зарегистрированы как самозанятые или ИП при обращении.

Комиссия также может отказать в предоставлении средств для бизнеса, если установит, что заявитель не использовал достаточно ресурсов для увеличения своего дохода. Например, одинокая мать имеет право на алименты, но не получает их и не пытается взыскать.

Во всем этом есть точные отказные критерии:

доход за последние три месяца одиночки или его семьи превышает средний прожиточный минимум на душу населения, установленный в данном регионе;

предоставленные данные о членах семьи, доходах и имуществе являются недостоверными или неполными.

Любой отказ можно обжаловать в суде или в высшем органе социального обеспечения в соответствии с законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ.

Как самозанятому получить субсидию на открытие бизнеса

Вы можете подать заявку на социальный контракт в ближайшем офисе службы социальной защиты или в центре «Мои документы». В некоторых регионах представлена возможность подачи заявления через Госуслуги.

Заявление должно включать следующую информацию:

состав семьи;

доход каждого члена семьи;

имеющееся имущество.

В зависимости от региона, состояния семьи и прочих обстоятельств, может потребоваться подать дополнительные документы вместе с заявлением.

Обычно это паспорт, свидетельств о браке и рождении детей, а также документов, подтверждающих право собственности. Список необходимых документов регулируется типовым перечнем, который утвержден постановление Правительства от 16 ноября 2023 № 1931.

Заранее уточните весь список документов, который необходим в вашем месте проживания.

Рассмотрение заявления занимает 10 дней. Если возникнут трудности с документами или потребуется пройти дополнительное обучение, этот срок может увеличиться до 30 дней. Срок действия контракта на открытие бизнеса для самозанятых составляет 12 месяцев.

Важно помнить, что заключая социальный контракт, вы обязуетесь его выполнять. В течение года вас могут проверять представители службы социальной защиты, а также от вас потребуется ежемесячная отчетность.

Если ваши обязательства не выполнятся, контракт будут расторгнут, и все полученные государственные средства придется возвращать.

Как изменятся правила получения госконтракта в 2024 году

Для заключения социального контракта в этом году, как сообщают на сайте «Мои документы», проведут ряд изменений.

Теперь заявления могут быть поданы через Госуслуги в любом регионе. Количество требуемых документов сократится, так как специалисты социальной защиты будут сами проверять данные, используя системы межведомственного взаимодействия.

Формула расчета также обновится. Теперь она больше не будет учитывать финансовое состояние проживающих совместно родственников, налоговые вычеты, материнский капитал и другие виды поддержки.

Для получения контракта потребуется пройти тест на предпринимательские способности, создать бизнес-план и защитить свой проект. Также инициируется возможность получения образования.

Тестирование можно будет пройти в «Мой бизнес» по месту проживания.

Как получить субсидию самозанятому на открытие бизнеса: пошаговая инструкция

В свете новых условий, процесс заключения государственного контракта на начало бизнеса будет выглядеть следующим образом:

Важно убедиться, что доход каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в вашем регионе. Необходимо подать заполненное заявление и сопроводительные документы в органы социальной защиты, в офис «Мои документы», либо через портал Госуслуг. Следующим этапом является прохождение обучения, сдача теста на предпринимательские способности, разработка бизнес-плана и защита разработанного проекта.

Какие ещё субсидии и дополнительные меры поддержки доступны для самозанятых

В 2024 году важную роль играет обеспечение развития малого и среднего предпринимательства. Государство предоставляет обширные возможности для получения субсидий, льготных условий и других форм государственной поддержки. Мы рассмотрим основные направления этой поддержки и дадим рекомендации по тому, как выяснить, какие меры поддержки подходят для самозанятых.

Упрощённое ведение бизнеса

Благоприятные условия для ведения бизнеса предоставляются сегодня для самозанятых: им доступен особый вид налогообложения «Налог на профессиональный доход», отсутствует необходимость в уплате НДС, налогооблагаемая база минимальна, процесс регистрации и подготовки отчетности упрощен. Кроме этого, самозанятым предоставляются финансовые и другие меры поддержки.

Государственная помощь может быть как на федеральном, так и на региональном уровне в виде субсидий и других форм поддержки.

Льготное кредитование

Налоговые льготы доступны для самозанятых на федеральном уровне, включая автоматический налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

Этот вычет автоматически снижает сумму налогового платежа. Налоговые ставки уменьшаются: при сделках с физическими лицами она составляет 3% вместо 4%, а при работе с юридическими лицами - 4% вместо 6%.

Самозанятым предлагаются различные формы финансовой поддержки, включая кредитование, лизинг и микрозаймы на льготных условиях. С помощью «Госпрограммы 1764», сто банков предоставляют предпринимателям кредиты по льготным ставкам, в связи с чем государство компенсирует упущенную прибыль кредитным организациям.

Поддержка на региональном уровне доступна самозанятым через различные местные фонды. Например, «Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области» предлагает микрозаймы в размере до 200 тыс. рублей на срок до трех лет под 0,1% годовую ставку. Эти средства можно использовать для приобретения основных средств или оплаты связанных с предпринимательством услуг.

Самозанятые с личным подсобным хозяйством (ЛПХ)

Самозанятые, занимающиеся ведением ЛПХ, имеют возможность оформить государственный контракт для расширения своего бизнеса, позволяющий получить до 200 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены субсидии, размер и способ получения которых определяются региональным законодательством. В Чувашии в 2023 г., например, предприниматели получили компенсацию за содержание коров, овец, коз и продажу картофеля. Министр сельского хозяйства чувашского региона Сергей Артамонов заявил, что подобные меры поддержки будут актуальны и в 2024 г.

В рамках федеральной программы поддержки аграрной отрасли «Развитие овощеводства и картофелеводства» предусмотрена возможность применения повышенного коэффициента при расчёте размера субсидии. Эту льготу могут использовать регионы, такие как Крым, Севастополь и Дальний Восток.

Повышенный коэффициент также получили те предприниматели, имущество которых пострадало от действий вооружённых сил Украины начиная с 1 января 2024 года. Размер государственной компенсации определяется на региональном уровне.

Нефинансовые меры поддержки

Самозанятые имеют возможность не только получить финансовую помощь, но также воспользоваться множеством обучающих программ, курсов, специализированных консультаций, а также услуг по продвижению и маркетингу. Вариантов поддержки множество и они регулярно обновляются и расширяются.

Где посмотреть доступные меры поддержки для самозанятых

Доступ к программам поддержки самозанятых, включая финансирование и нефинансовые услуги, можно получить через различные сайты, такие как Мой бизнес, Госуслуги, МСП.РФ, Правительство и региональные порталы. Большинство этих сайтов имеют легко настраиваемые инструменты для отбора подходящих предложений поддержки.

Важно! Если вы ищите информацию по субсидиям на сайте «Правительство России», обращайте внимание на поле «Срок получения». Некоторые меры поддержки могут быть не актуальны.

Субсидии для плательщиков НПД

Не только самозанятые могут уплачивать налог на профессиональный доход, но и индивидуальные предприниматели. Также им доступны субсидии на запуск своего бизнеса. Прежде чем зарегистрироваться как самозанятый, стоит изучить доступные варианты, поскольку суммы предоставляемых грантов могут превышать те, которые предлагаются по государственным контрактам.

Индивидуальные предприниматели, работающие на налоге на профессиональный доход и не имеющие наемных работников, могут получить до 1 миллиона рублей для старта или развития бизнеса.

Главное требование — официально подтвержденный статус социального предприятия. Это подходит для производителей товаров или услуг для социально уязвимых категорий граждан.

Кроме того, грант может быть предоставлен молодым начинающим предпринимателям в возрасте от 14 до 25 лет. При этом 25% стоимости проекта предприниматель должен оплатить сам. Государство выделяет средства на совместное финансирование аренды, ремонта помещения, покупки оборудования и оплаты услуг.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

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