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Регистрация ООО

Лист регистрации участников общего собрания ООО

Первое собрание учредители общества с ограниченной ответственностью проводят ещё до государственной регистрации ООО. Любое общее собрание участников ООО (плановое или внеплановое) в обязательном порядке должно сопровождаться регистрацией участников, которые прибыли на проводимое мероприятие.
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Лист регистрации участников общего собрания ООО
Иллюстрация: Астрал

Когда применяется лист регистрации общего собрания участников ООО, документ, используемый для подтверждения факта присутствия на этом мероприятии конкретных лиц, и как правильно его заполнить, читайте в нашей публикации.

Когда применяется лист регистрации участников общего собрания ООО

Лист регистрации участников общего собрания ООО заполняется на каждом сборе членов общества с ограниченной ответственностью, проводимом с момента её официальной регистрации.

Сервис компании «Астрал Софт» «Регистрация бизнеса» позволяет быстро создать ООО с несколькими учредителями без оплаты госпошлины и обращения в ФНС. Он поможет сформировать и отправить документы в налоговую, а также сообщит о времени проведения регистрации. 

В протоколе фиксируются все принятые решения, включая долю уставного капитала каждого участника, название организации, юридический адрес, имя генерального директора и другие ключевые вопросы. После регистрации ООО его учредители становятся участниками, и их предварительная регистрация требуется для всех общих собраний.

Это обеспечивает прозрачность голосования и принятия решений. Регистрация может проходить как в основном помещении, так и в соседнем. Главное требование – удобство для участников. Важно отметить присутствие каждого члена общества с ограниченной ответственностью, пришедшего на мероприятие, и исключить возможность манипуляций с голосами. Для этого регистрация открывается перед началом собрания в заранее определённом месте.

Важно! Отсутствие имени участника в Листе регистрации участников общего собрания ООО может привести к лишению его права на голосование. 

Если в судебной инстанции возникает спорная ситуация, то отсутствие имён голосовавших членов Общества в регистрационном листе может свидетельствовать о нарушениях при проведении голосования. Наличие правильно заполненного Листа регистрации, наоборот, будет служить подтверждением законности принятого решения на собрании.

Стороны Листа регистрации участников общего собрания Общества

Реестр участников общего собрания Общества с ограниченной ответственностью имеет две стороны, которые содержат информацию о представителях учредителей и участниках. Обычно учредители назначают представителей для регистрации участников. Участники Общества могут присутствовать на собрании лично или отправить своих представителей. Если участником выступает организация, то в реестре указывается название компании и данные представителя, действующего от её имени.

Содержание Листа регистрации участников общего собрания Общества

Для ведения Листа регистрации участников общего собрания Общества необходимо соблюдать определённые требования, хотя законодательство не предписывает конкретной формы заполнения данного документа. Необходимо обязательно указать следующие данные, чтобы подтвердить информацию о присутствии членов Общества на собрании:

  • Место проведения собрания, которое обычно совпадает с местом регистрации.

  • Время регистрации, включая время начала и окончания. Началом регистрации считается момент объявления о созыве собрания, а окончанием – непосредственно начало мероприятия.

  • Фамилии, имена, отчества и должности лиц, принимающих участие в мероприятии.

  •  Статус каждого участника (личное присутствие или представительство). Если компанию представляет уполномоченный представитель, указывается номер доверенности.

  •  Размер доли участия. Указывается для обеспечения кворума на собрании, где могут быть приняты важные решения.

Для подтверждения участия в мероприятии необходимо наличие реквизитов документов, подтверждающих личность всех присутствующих. Важно, чтобы все данные, внесённые в документ, были заверены участниками собрания. Если в списке регистрации отсутствует подпись участника, его присутствие на мероприятии невозможно подтвердить.

Для заполнения регистрационного документа от имени учредителей мероприятия необходимо, чтобы это делал представитель, назначенный ими на это дело: сотрудник, аудитор или ревизор. Подпись лица, ведущего регистрацию участников, также является обязательной для проведения процедуры.

Согласно обязательным требованиям к заполнению этого документа, разработан образец Листа регистрации участников собрания ООО, который вы можете скачать и использовать.

Процедура регистрации участников собрания ООО

Чтобы участвовать в общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью, каждому прибывшему необходимо потратить несколько минут на регистрацию, предоставление необходимых данных. Важно, чтобы все сведения, внесённые в регистрационный лист, были заверены подписью регистрируемого лица.

Какие документы нужны для регистрации на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью

Документы, которые необходимо представить для регистрации на собрании: 

  • паспорт;

  • доверенность для представителей компаний-учредителей;

  •  решение о назначении исполнительного представителя.

Без этих документов участие в собрании становится невозможным, поэтому учредители должны быть готовы предоставить необходимые документы заранее.

Что ещё нужно учесть при регистрации участников общего собрания

При регистрации участников общего собрания необходимо учитывать различные аспекты. Закон №14-ФЗ не предполагает составление регистрационного листа для участников собраний ООО, однако требует проведения обязательной регистрации перед началом собрания. Каждая компания имеет право разрабатывать свои собственные акты относительно процедуры регистрации участников. При этом важно, чтобы они были доступны для всех. Главное требование заключается в том, чтобы процедура регистрации не становилась препятствием для посещения собрания и не нарушала права участников на участие в обсуждениях и голосованиях.

Заключение

Вести Лист регистрации участников общего собрания ООО необязательно, но его наличие помогает отслеживать присутствующих и подтверждать законность принимаемых решений.

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