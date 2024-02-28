Что делать после регистрации ИП? Решение стать индивидуальным предпринимателем – это самый простой и доступный способ организовать свой бизнес. Регистрация ИП не занимает много времени и не требует больших затрат. Однако вслед за этим перед начинающим бизнесменом встаёт ряд важных вопросов, которые нужно решить, чтобы успешно вести свою деятельность.

В этой статье мы расскажем, что делать после регистрации ИП, какие действия нужно совершить и какие документы подготовить.

Порядок действий после регистрации ИП

Итак, вы открыли свой бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. Чтобы успешно им заниматься, нужно сделать несколько несложных действий:

выбрать систему налогообложения, если указанный вариант в момент открытия бизнеса вам не подходит;

заказать печать;

открыть онлайн-кассу, если ваша деятельность того требует;

сделать расчётный счёт в банке;

пройти регистрацию в фондах.

Теперь подробнее остановимся на каждом этапе.

Выбор системы налогообложения

После регистрации ИП вы автоматически попадаете на общую систему налогообложения (ОСНО), которая предполагает уплату налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако вы можете выбрать другую систему налогообложения, которая будет более выгодной и удобной для вашего бизнеса. Существуют следующие альтернативные системы налогообложения для ИП:

Упрощённая система налогообложения (УСН). По этой системе вы платите налог только с доходов или с доходов минус расходы, в зависимости от того, какой вариант вы выберете. УСН подходит для многих видов деятельности, но имеет некоторые ограничения по доходу и числу работников. Патентная система налогообложения (ПСН). По этой системе вы покупаете патент на право осуществления определённого вида деятельности и платите за него фиксированную сумму в год. Ставка патента зависит от региона, вида деятельности и количества работников. ПСН подходит для небольших и сезонных бизнесов, но не распространяется на все виды деятельности. Специальный режим, который используется для компаний, представляющих сельскохозяйственную сферу (ЕСХН). Экспериментальный налоговый режим, который используется в Москве, МО, Татарстане и Калужской области (АУСН). Для организаций, которые им пользуются, размер налогов рассчитывается автоматически, а отчётные документы сдавать не нужно.

Для того чтобы выбрать систему налогообложения, вам нужно подать заявление в налоговую инспекцию в течение 30 дней после регистрации ИП. Если вы не успеете сделать это в срок, то вы сможете перейти на другую систему только с начала следующего календарного года.

Внимание! Если вы выбрали УСН, желательно направить в ФНС заявлении о переходе на неё вместе с заявлением об открытии ИП. Если вы не сделали этого, то с момента внесения вашего ИП в ЕГРИП у вас будет 30 дней, чтобы подать заявление на работу по УСН. Если вы не уложитесь в этот период, переход на «упрощёнку» для вас состоится уже с начала следующего календарного года.

Подать заявление о регистрации ИП и заявление о работе по УСН без уплаты госпошлины и посещения ФНС можно с помощью сервиса «Регистрация бизнеса».

Открытие расчётного счёта

Расчётный счёт необходим для осуществления безналичных расчётов с вашими клиентами и партнёрами. Открытие его необязательно для ИП, но в некоторых случаях он может быть необходим, поэтому его открытие входит в перечень того, что нужно сделать после регистрации ИП.

Для открытия расчётного счёта вам нужно обратиться в банк с пакетом документов, который включает:

копию паспорта;

копию свидетельства о регистрации ИП;

копию выписки из ЕГРИП;

копию ИНН;

заявление на открытие счёта.

Вы можете выбрать любой банк, который предоставляет услуги для ИП, и сравнить их тарифы и условия обслуживания. Вам также нужно учитывать удобство расположения банка, качество онлайн-банкинга и мобильного приложения, наличие дополнительных сервисов, таких как эквайринг, инкассация, SMS-уведомления и т.д.

Регистрация в фондах

Начинающему предпринимателю не обязательно идти в Социальный фонд России (СФР), чтобы зарегистрироваться. Это нужно только ИП, планирует нанимать сотрудников или заключать договоры ГПХ. В таком случае датой регистрации в СФР станет дата составления договора или найма первого сотрудника на работу.

Регистрация ИП обязывает также делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Учёт в нём происходит автоматически после открытия нового бизнеса. Данные в ФОМС передаются из ФНС.

Оформление печати

Печать не относится к обязательным атрибутам для ИП, но она может быть нужна для заверения договоров, накладных, актов и других документов. Если предприниматель не планирует вести деятельности с использованием бланков строгой отчётности или нанимать персонал, то для того, чтобы заверить другие документы будет достаточно его личной подписи.

Однако, если вы решили, что печать вам нужна, обратитесь в организацию, которая занимается изготовлением печатей, и закажите её, выбрав дизайн надписи, её содержание.

Открытие онлайн-кассы

После регистрации ИП, если вы работаете на патенте, либо принимаете оплату за товары или услуги, нанимаете сотрудников, значит, без кассового аппарата вам не обойтись.

Для этого понадобится:

купить кассовый аппарат;

заключить договор на обработку фискальных данных;

подать в ФНС документы для регистрации ККТ;

получить готовую регистрационную карточку.

Внимание! Расчёты по кассовому аппарату законны только с даты получения регистрационной карточки.

Без онлайн-кассы можно вести бизнес только предпринимателям, которые ведут расчёты с контрагентами через расчётный счёт, без оплаты наличными или банковской картой. Также установка кассы не понадобится предпринимателям, ведущим сезонную или выносную торговлю, а также ИП, оказывающим услуги по ремонту обуви, галантереи, сдаче жилья.

Детали об установке и работе с онлайн-кассой, а также спецификой её настройки в разных налоговых режимах читайте в нашем материале «Как ИП работать с онлайн-кассой».

Кроме вышеперечисленных действий, связанных с выбором налоговой системы, запуском кассы, регистрацией в фондах и открытием банковского счёта, молодому бизнесмену нужно обязательно позаботиться о простоте и надёжности документооборота с партнёрами.

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