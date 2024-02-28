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ОГРНИП – номер регистрации ИП

ОГРНИП – номер регистрации ИП, который присваивается всем индивидуальным предпринимателям. Наша новая статья поможет разобраться, что такое ОГРНИП для ИП, как расшифровываются его цифры и зачем он нужен бизнесмену.
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ОГРНИП – номер регистрации ИП
Иллюстрация: Астрал

Расшифровка и пример ОГРНИП

ОГРНИП – это основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, который указывается в свидетельстве ИП. Этот цифровой код необходим для идентификации предпринимателя и контроля его деятельности.

Идентификатор, содержащий 15 цифр, раскрывает не только сокращённое обозначение, но и цифровое значение. Каждая цифра имеет свою уникальную интерпретацию. Первая цифра указывает на метод регистрации. Вторая и третья цифры отражают год открытия ИП. Номер региона, где зарегистрирован бизнес, закодирован в четвёртой и пятой цифрах. С шестой по четырнадцатую цифры идут номера записей из ЕГРИП. Последняя пятнадцатая цифра подтверждает подлинность основного государственного регистрационного номера предпринимателя.

Информация! Подлинность ОГРНИП можно проверить. Для этого достаточно разделить первые 14 цифр кода на число 13 и сравнить последнюю цифру результата с контрольной цифрой кода.

Для чего нужен ОГРНИП

ОГРНИП важен для предпринимателя. Этот цифровой идентификатор подтверждает легальность деятельности компании и статус её владельца. Без него невозможно открыть счёт в банке, заключать договоры или выставлять счета. Кроме того, для различных контролирующих органов, включая налоговую, ОГРНИП служит инструментом отслеживания деятельности предпринимателя, проверки исполнения налоговых обязательств и быстрого доступа к информации о регистрации и контактных данных.

ОГРНИП – это ещё и отличный инструмент для оперативной проверки потенциальных деловых партнёров. С помощью этого кода можно убедиться, что компания, с которой вы собираетесь сотрудничать, не является должником или банкротом, а законно зарегистрированная фирма с чистой кредитной историей.

Что можно узнать по коду ОГРНИП

Используя основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, вы можете получить всю необходимую информацию об ИП, чтобы удостовериться в его фактическом существовании и отсутствии задолженностей. Отчёт по ОГРНИП, подобно ИНН ИП, доступен на сайте налоговой службы и содержит выписку из ЕГРИП с подробной информацией о предпринимателе.

По этому идентификационному коду можно узнать:

  • информацию о регистрации в фондах; 

  • перечень открытых кодов ОКВЭД;

  • данные о регистрации налогоплательщика.

Эти сведения доступны в ЕГРИП и могут быть получены по запросу. Если физическое лицо-предприниматель закрывает свою деятельность, эта информация также отражается в реестре. По номеру ОГРНИП можно проверить наличие бизнесмена в списке Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Также этот идентификатор позволяет узнать номер регистрации ИП и потенциального партнёра для выявления задолженностей.

С помощью этого номера на сайте Федеральной службы судебных приставов вы можете убедиться, что ваш потенциальный контрагент не состоит в списке должников или исполнительных производств. Если его имя найдётся в этих списках, лучше не рисковать с сотрудничеством.

Также по ОГРНИП можно узнать, не является ли проверяемый ИП объектом контрольных мероприятий. Здесь содержатся информация о проверках, проведённых в его отношении. 

ОГРН и ОГРНИП: в чём отличия

Разница между ОГРН и ОГРНИП заключается в следующем: первый присваивается юридическим лицам при регистрации, а второй – индивидуальным предпринимателям.

Каждому ООО присваивается свой собственный код, который закрепляется за ним на весь срок его существования, так же как и ОГРНИП индивидуальными предпринимателями. 

Как оформляется выписка по ОГРНИП

Если известны реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или его ИНН, то возможно запросить выписку из Единого государственного реестра. Выданный документ может быть предоставлен в электронном или бумажном формате.

Бумажная выписка

Для получения бумажной выписки необходимо обратиться в ближайшее отделение МФЦ или отправить запрос почтой в налоговую инспекцию. Готовность бланка может составить от 1 до 5 дней. Услуга предоставляется за плату: 200 рублей за стандартное оформление (срок до 5 дней) и 400 рублей за срочное выполнение. Заявление на выдачу выписки можно оформить в любой форме, главное – указать в нём ИНН и данные паспорта.

В электронном формате

На сайте Федеральной налоговой службы, в разделе «Сервисы и госуслуги», вы можете быстро получить электронный бланк. 

Выберите сервис «Сведения из реестров». 

Найдите нужную вкладку, где вам потребуется ввести номер ОГРНИП.

После этого система сформирует PDF-документ с данными о предпринимателе, который вы сможете скачать.

Этот документ, заверенный электронной подписью, имеет равную юридическую силу с выпиской на бумажном носителе. Процесс его формирования занимает всего несколько минут.

Что делать, если не выдали ОГРНИП

Если на запрос о предпринимателе ИФНС не предоставит выписку, это указывает на отсутствие информации в Едином реестре о данном ИП и его ОГРНИП. Причин для этого может быть несколько, например, процесс государственной регистрации предпринимателя ещё не завершён.

Сервис «Регистрация бизнеса» от «Астрал Софт» поможет быстро зарегистрировать ИП без уплаты госпошлины и подать заявление о работе по упрощённой системе налогообложения. Он имеет модуль проверки документов и уведомляет об ответе налоговой службы, когда регистрация завершена.

Также ОГРНИП может отсутствовать потому, что физическое лицо не зарегистрировано как предприниматель, либо данные для проверки этого кода были введены неверно.

Важно! ФНС не выдаёт свидетельство о регистрации ИП. Вместо него используется выписка из ЕГРИП с информацией об ОГРНИП и других данных о новом налогоплательщике.

Можно ли сменить ОГРНИП

Изменить этот идентификатор предприниматель не может. Он присваивается при регистрации и действует до закрытия бизнеса. Однако если предприниматель закроет своё ИП и откроет новое, то он получит новый номер ОГРН.

Подведём краткие итоги

ОГРНИП важен для подтверждения надёжности деятельности ИП. Для получения этого идентификационного номера можно обратиться за выпиской ЕГРИП как онлайн, так и через запрос в налоговую инспекцию.

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