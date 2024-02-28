Подробное руководство по регистрации ООО

Чтобы успешно открыть общество с ограниченной ответственностью, необходимо тщательно продумать множество нюансов. Учредитель ООО должен выбрать название компании, юридический адрес общества, подготовить устав и решить ряд других вопросов. Наша пошаговая инструкция поможет вам разобраться в том, что нужно для регистрации ООО.

Шаг 1. Проведите собрание учредителей

Человек, желающий зарегистрировать ООО, может сделать это самостоятельно или вместе с сооснователями. Максимальное количество участников — 50 лиц. Заявление о регистрации общества с ограниченной ответственностью могут подать:

физические лица: граждане РФ и других стран;

индивидуальные предприниматели;

юридические лица: организации, зарегистрированные в РФ и за ее пределами;

муниципальные образования и субъекты РФ.

Не забывайте об ограничениях для чиновников и военнослужащих: они могут быть включены в состав участников ООО только в определенных случаях, упомянутых в законодательстве (ст. 17 закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 и ст. 10 закона № 76-ФЗ от 27.05.1998 соответственно).

ООО не пройдет регистрацию, если его основатель лишен права на ведение предпринимательской деятельности (ст. 23 закона № 129-ФЗ от 08.08.2001). Учредителем не сможет стать и лицо, менее трех лет назад бывшее участником организации, которая подала недостоверные сведения в ЕГРЮЛ или была исключена из реестра с долгами перед бюджетом, и имевшее в этом ООО долю 50% или больше.

Участники должны выбрать название будущего ООО, определить размер уставного капитала и другие ключевые характеристики организации. Эту информацию необходимо внести в протокол общего собрания. Если у ООО единственный учредитель, он должен подготовить письменное решение по тем же вопросам.

Выберите название для ООО

Фирменное наименование компании должно включать указание на правовую форму и собственно название, например, ООО «Остров сокровищ». Учредители также могут выбрать сокращенное (ООО «ОС») и иностранное (Treasure Island LLC) названия организации.

Не забывайте об ограничениях на выбор названия, оговоренных в статье 1473 ГК. Запрещено использовать слова «Россия», «Российская Федерация» или производные от них без специального разрешения. Также нельзя брать в качестве названия оскорбительные или непристойные выражения.

Определите размер уставного капитала и долей

Уставный капитал — это минимальный размер имущества организации. Это первые активы, которые вносят основатели компании. Минимальный размер уставного капитала для ООО составляет 10 тысяч рублей. Эта сумма должна быть внесена участниками в денежной форме.

Если основатели решат, что уставный капитал должен превысить 10 тысяч рублей, они могут внести свою часть не только деньгами, но и в виде ценных бумаг, имущественных прав или другим способом. В этом случае обществу требуются услуги независимого оценщика.

Уставный капитал должен быть погашен в течение четырех месяцев после регистрации ООО. Вклады участников могут быть равными или различаться по объему: например, один из участников может внести 40% от общей суммы, а другой — 60%.

Размер доли участника напрямую влияет на его прибыль от деятельности организации. Во время голосования на общем собрании голоса участников учитываются пропорционально их долям в уставном капитале.

Назначьте генерального директора ООО

Генеральный директор — основная фигура в организации. Директор может заключать сделки, принимать на работу новых сотрудников и увольнять прежних от имени общества. Директором может стать один из учредителей ООО или физлицо, которое не участвовало в создании организации. Проверьте, не числится ли ваш кандидат в реестре дисквалифицированных лиц ФНС.

Выберите адрес ООО

В Едином государственном реестре юридических лиц фиксируется адрес ООО. По этому адресу сотрудники ФНС отправляют корреспонденцию и приезжают с проверкой.

Можно зарегистрировать общество в жилом помещении, например, в квартире гендиректора или одного из учредителей. Тогда потребуется согласие проживающих по этому адресу лиц на регистрацию ООО. Также допустимо приобрести или взять в аренду помещение в нежилом здании.

В процессе регистрации ФНС проверяет достоверность указанного адреса. Если в помещении никто не сможет подтвердить информацию о новом обществе или здание окажется разрушенным, ООО придется искать другой офис.

Подозрение в недостоверности адреса может возникнуть, если по данному адресу зарегистрировано множество компаний. Чтобы избежать проблем, указывайте адрес полностью, включая номер помещения.

Укажите коды видов экономической деятельности

При регистрации ООО важно указать сферы его предполагаемой деятельности. На основе этих данных фирма может получить некоторые льготы, например, снижение страховых взносов. При этом используются коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). В заявлении достаточно указать первые четыре цифры каждого из выбранных кодов.

Заявление с множеством кодов ОКВЭД может вызвать вопросы у налоговой. Это связано с тем, что множество видов деятельности зачастую указывают фирмы, которые учреждены для «отмывания» незаконно полученных денег.

Выберите систему налогообложения

ООО в России может выбрать общий или упрощенный режим налогообложения. Упрощенная система налогообложения бывает двух видов: платить налог можно со всего дохода компании или с прибыли общества (разницы между доходами и расходами). Однако УСН подходит только для компаний, имеющих не более 130 сотрудников и с годовым доходом не более 200 млн рублей.

Компаниям из Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей доступна автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Ее преимущество в уменьшении объема налоговой отчетности.

Еще один специальный режим — это единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), который частично освобождает от налога на прибыль и имущество организаций производителей сельхозпродукции.

Оформите устав ООО

В уставе указывают принципы работы компании. Участники могут выбрать типовой устав или разработать документ самостоятельно.

Государство предложило формы типовых уставов, которые подойдут любому предприятию. В типовом уставе не нужно указывать наименование, адрес, виды деятельности. Учредителям ООО доступно 36 вариантов документа, из которых можно выбрать подходящий.

При самостоятельной разработке устава следует ориентироваться на требования закона № 14-ФЗ. В документе должны быть указаны полное и сокращенное наименование ООО, размер уставного капитала, права и обязанности участников и другие детали работы организации.

Подпишите договор об учреждении ООО

Если в создании ООО участвуют несколько лиц, следует подготовить договор об учреждении общества. Налоговая обычно не запрашивает этот документ, но он может потребоваться участникам в дальнейшем.

В договоре об учреждении ООО фиксируются правовые отношения между учредителями. В нем также указывается информация об участниках, размер уставного капитала, размер и стоимость долей участников, порядок оповещения участников о встречах. Договор об учреждении ООО не нуждается в нотариальном заверении.

Шаг 2. Заполните заявление по форме № Р11001

Государственную регистрацию нового ООО начинают с заполнения заявления по форме № Р11001. Форма может быть заполнена вручную или электронно.

При подготовке документа на бумаге нельзя распечатывать страницы формы с двух сторон листа и скреплять их между собой. Важно помнить, что подписывать бумажное заявление необходимо в присутствии нотариуса или представителя налоговой службы.

Ряд требований к заполнению заявления изложен в приложении № 13 к приказу ФНС № ЕД-7-14/617@:

При заполнении формы от руки нужно использовать синие, черные или фиолетовые чернила, писать заглавными печатными буквами и не допускать исправлений. При заполнении документа в электронном виде необходимо выбрать шрифт Courier New (18 кегль) и использовать заглавные буквы. В каждой клетке формы нужно указывать только один знак. Между серией и номером паспорта необходимо пропустить одну клетку: 1234 567890. Если в паспорте серия разделена пробелом на две части, то в заявлении также нужно сделать отступ: 12 34. Номер телефона необходимо указывать без скобок, пробелов, прочерков. Он должен начинаться с +7: +79000000000. При написании слов не нужно ставить знак переноса. Между словами необходимо делать отступ. Адресные сокращения необходимо указывать так же, как они представлены в документах заявителя.

Форма № Р11001 состоит из нескольких разделов, включая титульный лист с наименованием и местоположением ООО, листы с информацией об основателе (физическом или юридическом лице) и с данными генерального директора. Дополнительные советы по заполнению каждого листа можно найти в приложении к приказу ФНС № ЕД-7-14/617@.

Шаг 3. Соберите документы для регистрации ООО

Для регистрации ООО требуется передать в ФНС пакет документов:

протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя общества с указанием выбранного названия ООО, адреса организации, кодов по ОКВЭД и прочих данных;

устав организации;

заявление на регистрацию по форме № Р11001;

подтверждение достоверности адреса ООО: договор аренды помещения или гарантийное письмо от собственника (рекомендуется);

согласие жильцов на регистрацию общества в помещении, если офис ООО находится в квартире;

уведомление о переходе на специальный режим налогового обложения — для тех организаций, которые выбрали УСН, АУСН или ЕСНХ;

квитанцию об уплате госпошлины в размере 4 тысяч рублей — для тех, кто подает документы в бумажном виде.

Протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя, а также устав ООО должны подписать все участники общества. Подписи необходимо заверить у нотариуса.

Если учредители выбирают подачу бумажного заявления, подписи на форме № Р11001 также должны быть заверены. При электронной подаче заявления достаточно использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

Шаг 4. Отправьте документы в ФНС

Бумажные документы для регистрации общества можно передать непосредственно в регистрирующее налоговое отделение или отправить заказным письмом. Обратите внимание, что не все отделения ФНС принимают документы для регистрации новых ООО.

Представить документы в электронном виде можно через официальный сайт ФНС или специальный сервис, такой как «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал». Электронные документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

«Регистрация бизнеса» — это удобный онлайн-сервис, который поможет подготовить и отправить в налоговую службу заявление по форме № Р11001 и устав ООО. Платить госпошлину не придется, ведь заявление будет подано в электронном виде.

Шаг 5. Дождитесь решения налоговой службы

Сотрудники ФНС проверят представленные вами документов на наличие ошибок и неточностей. Если документы составлены корректно, спустя 3 рабочих дня после подачи заявления на ваш электронный адрес придут выписка из ЕГРЮЛ и устав с отметкой о регистрации. Теперь вы сможете открыть расчетный счет для ООО и начать наем персонала.

Причины отказа в регистрации

ФНС может отказать обществу в регистрации на основании статьи 23 закона № 129-ФЗ. Например, отказ обосновывают следующими причинами:

указаны некорректные коды ОКВЭД;

выбрано название, которое противоречит закону;

документы выданы неправильному регистрирующему органу;

информация в документах не соответствует действительности;

в качестве адреса указан массовый адрес регистрации;

даты на документах неправильные: квитанция об уплате пошлины должна быть датирована позднее других документов;

в уставе ООО и в решении о создании юрлица стоят разные даты (документы должны быть датированы одним числом).

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